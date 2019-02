Vingt-deux startups sont sélectionnées pour le quatrième lot du programme d'innovation de la chaîne d'approvisionnement de Plug and Play





Le programme de Plug and Play Supply Chain a organisé une semaine de sélection pour son quatrième lot dans la Silicon Valley, du 4 au 7 février 2019. Le temps fort de la semaine de sélection a été la sélection des 22 startups qui vont participer au programme d'innovation de la chaîne d'approvisionnement de 12 semaines organisé par Plug and Play, la plus grande plateforme d'innovation de chaîne d'approvisionnement de bout en bout au monde.

Les 40 startups qui ont participé à la semaine de sélection avaient été présélectionnées par l'équipe de Plug and Play Supply Chain parmi près de 500 demandes initiales. Les startups participantes étaient originaires du monde entier, représentant des pays tels que l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l'Allemagne, Israël et Singapour.

Chaque startup a présenté sa proposition d'entreprise à plus de 20 entreprises partenaires au cours de la semaine de sélection. Les entreprises partenaires ont eu l'occasion de poser des questions directement aux représentants de chaque startup et d'en apprendre davantage sur leurs objectifs. Les représentants des startups et les entreprises partenaires ont également pu participer à des ateliers et à des événements de réseautage dans le cadre du programme de la semaine de sélection.

Les 22 startups suivantes ont été sélectionnées pour le programme d'innovation de la chaîne d'approvisionnement de 12 semaines de Plug and Play : Arviem, Atollogy, Autobon, Boxbot, Descartes Labs, Fitter, FleetUp, Hopstack, InOrbit, InstaDeep, Jackfruit Systems, Kinema Systems, LogiNext, MonoLets, The Morpheus Network, NextQuestion, Parsyl, Platform Science, Project Cosimo, SnapSupport et Zorroa.

« Nous sommes ravis à l'idée d'avoir à nos côtés au cours des prochains mois cet ensemble de startups de classe mondiale. Nous sommes confiants dans leur réussite et nous avons hâte de les voir franchir de nouvelles étapes », a déclaré Farzin Shadpour, directeur général de Plug and Play Supply Chain.

Les startups sélectionnées continueront de développer leurs activités en travaillant aux côtés des entreprises partenaires de Plug and Play Supply Chain. Ces entreprises partenaires comprennent AddVentures by SCG, ArcelorMittal, BASF, Braskem, CMA CGM, DHL, Ericsson, ExxonMobil, Geodis, L'Oréal, Lufthansa Cargo, Panalpina, Panasonic, Prologis, PVH Corp., Ryder, Swiss Post, TJX, Union Pacific, USPS et Yamato Transport.

Les startups et entreprises partenaires travailleront ensemble au cours de ce programme de 12 semaines pour évaluer des projets pilotes et des opportunités d'investissement. Le programme se terminera par une exposition d'une semaine en mai 2019.

À propos de Plug and Play Supply Chain

Fondée en 2017, Plug and Play Supply Chain est la plus grande plateforme d'innovation de chaîne d'approvisionnement de bout en bout au monde. Le programme fonctionne avec plus de 30 entreprises partenaires et a aidé des centaines de startups à développer leurs activités et à se connecter avec de grands clients corporatifs.

Pour plus d'informations, visitez :https://www.plugandplaytechcenter.com/supply-chain/

