Nouveaux logements pour les aînés de Summerside

SUMMERSIDE, PE, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard s'associent pour que les aînés à revenu modeste de l'Île puissent avoir un chez-soi convenable et à coût abordable à Summerside.

Aujourd'hui, Robert Morrissey, député fédéral de la circonscription d'Egmont, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et Tina Mundy, ministre des Services à la famille et à la personne de l'Île-du-Prince-Édouard, ont annoncé que les gouvernements provincial et fédéral font conjointement un investissement de plusieurs millions de dollars pour construire un nouveau complexe de logements sociaux à Summerside.

La province a récemment lancé un appel d'offres pour la construction d'un complexe de 32 logements situé rue Frank Mellish, dont l'ouverture est prévue en 2020, ce qui permettra de renforcer le parc provincial de logements sociaux tout en répondant à un besoin croissant en logements abordables partout dans la province. Chaque nouveau logement aidera un aîné de l'Île à vivre de façon autonome dans sa communauté, tout en lui permettant de payer un loyer abordable.

Citations :

« Tous les Canadiens devraient pouvoir prendre leur retraite dans la dignité. C'est pourquoi nous prenons des mesures pour aider les aînés en faisant passer l'âge d'admissibilité aux prestations de la Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu garanti (SRG) de 67 à 65 ans et en augmentant le SRG pour ceux qui vivent seuls. Notre gouvernement est déterminé à aider les personnes dans le besoin et à servir nos citoyens vieillissants. C'est la raison pour laquelle nous avons investi dans ce complexe de 32 logements situé rue Frank Mellish, à Summerside. Ces nouveaux logements répondent au besoin croissant des aînés de l'Île-du-Prince-Édouard de pouvoir disposer d'un logement approprié et abordable, en continuant de faire partie intégrante de notre communauté. » - Robert Morrissey, député fédéral de la circonscription d'Egmont

« Nous créons davantage de logements abordables pour les aînés à Summerside et dans la province, là où les pressions en matière de logement sont le plus ressenties par les insulaires à revenu modeste. Ces 32 nouveaux logements sociaux offriront un chez-soi sûr et abordable aux gens et faciliteront ainsi leur vie. Nous continuerons d'investir dans le logement abordable partout dans la province afin d'encourager des collectivités où tous les habitants de l'Île peuvent prospérer ensemble. » - Tina Mundy, ministre des Services à la famille et à la personne

Faits en bref :

L'occupation de ce nouveau bâtiment est prévue en 2020. Cinq des 32 unités seront accessibles. La date de clôture de l'appel d'offres relatif à la construction est le 28 février 2019.

Au cours des deux prochaines années, 1 200 nouveaux logements abordables seront créés à l'Île-du-Prince-Édouard, ce qui permettra d'accroître le parc actuel de 1 600 logements abordables appartenant au gouvernement provincial afin de répondre à la demande croissante de logements abordables pour les aînés et les familles de l'Île. Cela s'ajoute aux quelque 650 accords de supplément au loyer que la province a conclus avec des propriétaires privés de toute la province.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu de ceux-ci auprès d'autres intervenants - municipalités, gouvernements et organismes autochtones, secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

La province de l'Île-du-Prince-Édouard jette les bases qui favoriseront la sécurité du logement grâce à son plan d'action quinquennal sur le logement et collabore avec les divers ordres de gouvernement et la collectivité pour créer des solutions appropriées et abordables. Pour en savoir davantage, veuillez consulter : https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/services-a-famille-et-a-personne/plan-daction-logement-provincial

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

