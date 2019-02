La relâche à la centrale de Beauharnois : Vous en aurez plein la vue !





BEAUHARNOIS, QC, le 14 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La centrale de Beauharnois ouvre exceptionnellement ses portes aux visiteurs pendant la semaine de relâche. Venez voir ce véritable monument du génie québécois !

Hydro-Québec propose une sortie familiale originale et gratuite qui vous permettra de découvrir les multiples facettes de la production de l'électricité au Québec. Vous serez impressionné par le style Art déco de la centrale et ses imposants groupes turbines-alternateurs que vous pourrez observer de près.

Amateur d'histoire, passionné de sciences ou simplement curieux ? Les guides-animateurs vous en mettront plein la vue !

Voyez un aperçu de ce qui vous attend en visionnant cette capsule sur notre site Internet.

Une centrale hydroélectrique exceptionnelle depuis 1932

Désignée lieu historique national, la centrale hydroélectrique de Beauharnois est la plus puissante centrale au fil de l'eau d'Hydro-Québec et l'une des plus grandes au monde. Ses 36 groupes turbines-alternateurs qui s'étendent sur près d'un kilomètre lui confèrent un rôle important au sein du réseau d'Hydro-Québec. Imprégnez-vous de l'histoire captivante de la centrale, aménagée dans un endroit enchanteur.

Les guides-animateurs, vulgarisateurs accomplis, seront heureux d'offrir une visite personnalisée à votre groupe.

Planifiez votre visite

Horaire des visites guidées - 90 minutes

Du 2 mars au 10 mars 2019 inclusivement : 9 h 30, 11 h 15, 13 h 15 et 14 h 45

Réservations obligatoires, places limitées. Communiquez dès maintenant avec l'équipe de Beauharnois au 1 800 365-5229.

Les visiteurs âgés de 18 ans et plus doivent présenter une pièce d'identité valide avec photo pour être admis dans la centrale.

La visite n'est pas recommandée aux enfants de moins de deux ans pour des raisons de sécurité.

La centrale est située au coeur de la ville de Beauharnois, dans le secteur de Melocheville, en Montérégie . L'endroit est facilement accessible par l'autoroute 30 (sortie 22).

Pour plus d'information, consultez http://www.hydroquebec.com/visitez/

SOURCE Hydro-Québec

Communiqué envoyé le 14 février 2019 à 15:15 et diffusé par :