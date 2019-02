Postes Canada égaye la Saint-Valentin grâce à une nouvelle émission de timbres sur les fleurs





À l'époque victorienne, les gardénias servaient à dire « Je vous trouve adorable »

OTTAWA, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Étant donné le nombre de timbres floraux utilisés par les futurs mariés sur les faire-part, il semble tout indiqué que Postes Canada ait choisi pour son émission annuelle une fleur traditionnellement associée à l'amour. Portant un parfum enivrant, le délicat gardénia blanc crème a longtemps orné les bouquets de mariage et de corsage ainsi que les boutonnières. À l'époque victorienne, les grands timides l'offraient pour exprimer leur tendresse à la personne aimée.

Les deux vignettes sont agrémentées d'images différentes du gardénia appelé jasmin du Cap (Gardenia jasminoides), la variété la plus cultivée, dont le parfum rappelle celui du jasmin. Membres de la famille des caféiers ou des garances (rubiacées), ces fleurs blanches symbolisent la pureté, ce qui a peut-être joué dans le choix des futurs mariés.

Populaires pour les faire-part et la papeterie de mariage, les figurines florales sont offertes en carnets de 10 (5 de chaque motif) ou en rouleaux de 50 (25 de chaque motif). De plus, les collectionneurs peuvent se procurer un bloc-feuillet de deux timbres ainsi que des bandes de quatre ou de dix timbres de rouleau. Un pli Premier Jour officiel est également proposé, mettant en vedette les deux images et rehaussé d'un cachet d'oblitération portant la mention « FLOWER'S COVE NL ». Les timbres ont été conçus par Andrew Conlon et Lionel Gadoury, de Context Creative, illustrés par Chantal Larocque et inspirés d'une photo de Natasha V. Le carnet, le bloc-feuillet et le pli Premier Jour officiel ont été imprimés par Colour Innovations et les rouleaux, par le groupe Lowe-Martin.

Le timbre est offert en carnet de 10 à postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au Canada. Cliquez sur les liens suivants pour obtenir les images à haute résolution et d'autres renseignements dans le magazine En détail.

