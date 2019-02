La relâche à l'Électrium : Scientifiques en herbe recherchés !





SAINTE-JULIE, QC, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'Électrium est à la recherche de scientifiques en herbe de six ans et plus pour participer à des ateliers spéciaux et gratuits pendant la semaine de relâche.

Du 4 au 10 mars 2019, il y aura de l'électricité dans l'air !

Au programme :

Ateliers d'initiation aux sciences animés par Profaqua, experts en vulgarisation scientifique

animés par Profaqua, experts en vulgarisation scientifique Trésors sous terre, robotique pour petits et grands, potions glacées fumantes, magie spectaculaire - un thème unique sera proposé chaque jour. À vous de choisir !

Visite guidée du centre d'interprétation pour explorer plusieurs facettes de l'électricité en famille

du centre d'interprétation pour explorer plusieurs facettes de l'électricité en famille Dans les espaces d'exposition renouvelés, les guides vous révéleront tous les secrets de Watson , l'anguille électrique, et feront flotter vos cheveux dans les airs grâce au générateur de Van de Graaff . Plaisir garanti !

Planifiez votre sortie

Du 4 au 10 mars 2019 inclusivement, l'Électrium ouvre ses portes de 9 h15 à 16 h30.

Les ateliers d'initiation aux sciences, d'une durée de 60 minutes, auront lieu tous les jours à 9 h30, 11h, 13 h et 14 h 30.

Pour connaître la programmation détaillée, consultez www.hydroquebec.com/visitez. Les places sont limitées. Réservez dès maintenant en communiquant avec l'équipe de l'Électrium au 1 800 267-4558.

L'Électrium est situé à Sainte-Julie, en Montérégie, à la sortie 87 de l'autoroute 30.



L'Électrium : L'électricité au coeur de la vie

Le centre d'interprétation de l'électricité d'Hydro-Québec invite le grand public à découvrir les différents phénomènes électriques présents dans le monde qui nous entoure. Grâce à des visites guidées personnalisées et à des modules interactifs, vous pourrez explorer la fonction de l'électricité dans la nature et dans le corps humain et même tester qui, dans votre famille, a les réflexes les plus rapides !

