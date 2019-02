Nouveau soutien financier pour le centre de mieux-être, de guérison et de rétablissement de Lac La Ronge





Réaffirme l'engagement à accroître l'accès des Premières Nations à des mesures de soutien en matière de santé mentale et de mieux-être

LAC LA RONGE, TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ NO 6, SK, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à travailler en partenariat avec les Premières Nations pour améliorer l'accès aux services de santé et renforcer les mesures de soutien en matière de santé mentale et de bien-être pour les jeunes des Premières Nations et leurs familles.

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, en partenariat avec la bande indienne de Lac La Ronge et la province, a annoncé le financement d'un nouveau centre de mieux-être, de guérison et de rétablissement qui permettra d'améliorer l'accès à des services et à des mesures de soutien axés sur le mieux-être mental et le rétablissement qui sont adaptés à la culture.

Le soutien financier accordé par le gouvernement fédéral s'élève à 11,6 millions de dollars, celui de la Saskatchewan à 2,5 millions de dollars et celui de la bande indienne de Lac La Ronge à 2 millions de dollars. Les fonds seront versés sur trois ans et permettront la construction d'un établissement de santé qui intégrera les approches autochtones traditionnelles et occidentales de la guérison et du rétablissement.

Le centre de mieux-être, de guérison et de rétablissement de Lac La Ronge se concentrera sur les services de sensibilisation au mieux-être et de rétablissement, pourra héberger 10 personnes, et comprendra un programme de mini-pavillons facilitant le séjour et la transition des personnes vivant dans des communautés éloignées. Les jeunes et leurs familles auront un accès complet à des services de counseling, y compris à des conseillers, des travailleurs en santé mentale et des guérisseurs traditionnels.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui est un exemple de collaboration de tous les ordres de gouvernement et des dirigeants pour soutenir la santé des Premières Nations et améliorer la santé mentale et le bien-être. Je félicite le chef et le conseil de la bande indienne de Lac La Ronge d'avoir eu cette vision d'un centre de mieux-être, de guérison et de rétablissement et de faire progresser ce projet vers sa concrétisation. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Le gouvernement de la Saskatchewan est déterminé à améliorer la santé et le bien-être de ses citoyens. Nous sommes heureux de fournir des fonds de l'ordre de 2,5 millions de dollars pour les coûts en capital associés aux volets guérison et rétablissement du centre proposé, lequel comprendra dix lits pour le traitement des dépendances. »

L'honorable Greg Ottenbreit

Ministre de la Santé en région rurale et éloignée de la Saskatchewan

« Je suis heureuse que, grâce à ce soutien financier, notre vision d'avoir un centre de mieux-être, de guérison et de rétablissement dans le Nord de la Saskatchewan deviendra bientôt une réalité. Le programme et ce centre sont le fruit de cinq années de vastes consultations auprès de nos membres et d'autres membres de la communauté, des jeunes enfants aux aînés, qui ont demandé d'avoir de meilleures possibilités locales et culturellement adaptées en matière de santé. Il s'agit d'une solution essentielle à notre besoin d'avoir un accès amélioré à des services de santé et de traitement des dépendances, une solution fondamentale pour aider les membres de nos communautés dans le besoin à atteindre leur plein potentiel et, au bout du compte, à améliorer leur qualité de vie. »

Chef Tammy Cook-Searson

Bande indienne de Lac La Ronge

Faits en bref

Comptant plus de 11 000 membres, la bande indienne de Lac La Ronge est la plus grande Première Nation en Saskatchewan et l'une des plus grandes Premières Nations au Canada . Ce nouvel établissement sera par ailleurs à la disposition de tous les habitants de la zone desservie du Nord.

et l'une des plus grandes Premières Nations au . Ce nouvel établissement sera par ailleurs à la disposition de tous les habitants de la zone desservie du Nord. Plus de 50 % de la population actuelle des Premières Nations dans le Nord de la Saskatchewan est âgée de moins de 25 ans et le taux de suicide dans les communautés nordiques et éloignées est 10 fois plus élevé que la moyenne nationale.

est âgée de moins de 25 ans et le taux de suicide dans les communautés nordiques et éloignées est 10 fois plus élevé que la moyenne nationale. Services aux Autochtones Canada soutient 12 équipes de mieux-être mental en Saskatchewan , lesquelles sont conçues par les communautés et mettent fortement l'accent sur l'amélioration de la sécurisation culturelle. Ces équipes font également partie du réseau de soutien élargi qui comprend des centres de traitement, des conseils tribaux et des équipes communautaires d'intervention en cas de crise.

, lesquelles sont conçues par les communautés et mettent fortement l'accent sur l'amélioration de la sécurisation culturelle. Ces équipes font également partie du réseau de soutien élargi qui comprend des centres de traitement, des conseils tribaux et des équipes communautaires d'intervention en cas de crise. Les personnes qui sont en détresse et qui ont besoin d'aide sont encouragées à appeler la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être des Premières Nations et des Inuits au 1-855-242-3310. Il s'agit d'une ligne d'intervention en cas de crise adaptée à la culture et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans frais et d'un bout à l'autre du pays. Les services de counseling sont offerts en anglais et en français et, sur demande, en cri, en ojibwé et en inuktut.

