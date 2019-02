Exploration MPV a clôturé un placement privé sans intermédiaire totalisant 480 000 $





MONTRÉAL, 14 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration MPV Inc. (« MPV » ou la « Société ») (CSE : MPV) est heureuse d'annoncer la clôture d'un placement privé (« Placement ») sans intermédiaire, pour un produit brut total de 480 000 $. Le Placement consistait en 6 000 000 unités au prix de 0,08 $ l'unité, chaque unité étant composée d'une action ordinaire de la Société (« Action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'actions ordinaires (« Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription permet à son porteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,16 $ pour une période de vingt-quatre (24) mois expirant le 12 février 2021.



Dans le cadre du Placement, la Société a versé 23 750 $ en honoraires d'intermédiation. Le produit net du Placement sera utilisé par la Société à des fins générales et pour explorer d'éventuelles opportunités stratégiques.

Les initiés de la Société ont participé au Placement et souscrit un total de 843 750 unités (67 500 $). La participation des initiés de la Société au Placement constitue une « Opération entre apparentés » au sens du Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors d'opérations spéciales (le « Règlement 61-101 »). Le Placement est exempté des exigences d'évaluation formelle et d'approbation du Règlement 61-101 par les actionnaires minoritaires, étant donné que ni la juste valeur marchande des titres émis aux initiés ni la contrepartie payée par les initiés ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La Société n'a pas déposé de déclaration de changement important 21 jours avant la clôture du Placement, car les détails de la participation des initiés de la Société n'avaient pas encore été confirmés.

Les titres émis dans le cadre du Placement sont sujets à une période de détention de 4 mois et un jour expirant le 13 juin 2019. Le Placement reste soumis à l'approbation finale des autorités de réglementation.

À propos d'Exploration MPV inc.

Exploration MPV inc. est une société d'exploration minière qui vise le développement de projets de métaux de base dans la région de Chibougamau, au nord du Québec. Son actif principal est le projet UMEX, contenant une ressource potentielle de cuivre et zinc, et située approximativement 50 kilomètres à l'ouest de Chapais sur le territoire traditionnel Eeyou Istchee et couvre une superficie totale de 7 000 hectares sur une longueur de 16,8 km. La minéralisation documentée historiquement sur UMEX consiste de sulfures massifs volcanogènes ("SMV") dans la ceinture de roche verte de l'Abitibi, une formation géologique bien connue pour ses nombreuses découvertes de gisements polymétalliques et de métaux précieux.

Pour plus d'informations sur la Société, veuillez consulter :

www.mpvexploration.com

Jean-François Perras, Président et chef de la direction



(514) 667-7171

Communiqué envoyé le 14 février 2019 à 14:55 et diffusé par :