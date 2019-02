Projet de loi portant sur le déploiement universel de la maternelle 4 ans - Le CQSEPE déplore l'entêtement du gouvernement Legault





QUÉBEC, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) (www.cqsepe.ca) a pris connaissance du projet de loi no 5 : Loi modifiant la Loi sur l'instruction publique et d'autres dispositions à l'égard des services de l'éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans qui a été déposé ce matin à l'Assemblée nationale.

Madame Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE, se pose plusieurs questions en lien avec cet acharnement : « Qui a demandé la mise sur pied de la maternelle 4 ans puisque les parents ne sont même pas en accord avec la proposition ? Pourquoi ignorer l'opinion de nombreux chercheurs qui affirment que les enfants de 4 ans n'ont pas atteint les jalons développementaux essentiels à la scolarisation ? Pourquoi le gouvernement du Québec ne reconnaît pas l'expertise de notre réseau ? Quelle volonté politique se cache derrière ce projet ? » Toutes ces questions demeurent évidemment sans réponse !

Notre organisation ne peut donc pas s'expliquer l'obsession maladive du gouvernement caquiste pour le déploiement universel de la maternelle 4 ans. Le réseau des services éducatifs à la petite enfance (CPE et milieux familiaux publics) offre déjà un environnement de choix qui permet d'assurer le dépistage précoce dès le jour 1 de fréquentation et qui maximise le développement global des tout-petits et ce, en respect de leurs besoins réels.

Mobilisation nationale

Une coalition formée du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE), de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) et de l'Association des cadres des CPE (ACCPE) tente de faire entendre raison aux instances concernées en menant, sur le terrain, des journées d'actions régionales partout dans la province de Québec. Depuis lundi dernier, des parents sont sollicités à la sortie des services éducatifs pour signer une pétition demandant au gouvernement du Québec de reconnaître l'expertise des CPE et des services éducatifs en milieu familial, de mettre fin au projet de déploiement universel des maternelles 4 ans et de se concentrer sur l'accessibilité et le renforcement des milieux déjà existants. La pétition est marrainée par madame Véronique Hivon, députée du Parti Québécois et porte-parole en matière de famille et d'éducation.

En terminant, le CQSEPE participera à la commission parlementaire qui se tiendra au cours des prochaines semaines sur le sujet. Une occasion supplémentaire de défendre notre point de vue et de représenter les intérêts collectifs de nos membres.

