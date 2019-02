Pour des métros et autobus gratuits les lendemains de tempêtes!





MONTRÉAL, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Encore cette année, les Montréalais vivent un hiver rigoureux et les élus d'Ensemble Montréal voudraient leur accorder un peu de répit grâce à une motion qu'ils déposeront lors du conseil municipal de février. Cette motion demande que les services d'autobus et de métro de la Société de transport de Montréal (STM) soient gratuits le lendemain des tempêtes de neige qui laissent des accumulations de 20 cm et plus.

« Circuler en ville durant l'hiver n'est pas une partie de plaisir. Le lendemain d'une tempête de neige majeure, c'est carrément un cauchemar à cause des conditions difficiles et du risque élevé d'accidents. En plus, la circulation automobile contribue à ralentir considérablement les opérations de déblaiement de la neige. C'est pourquoi nous trouvons qu'il est logique d'offrir l'accès gratuit aux transports collectifs à la suite d'une tempête, afin d'inciter les automobilistes à laisser leur voiture de côté et ainsi améliorer les conditions de déplacements et de déneigement en ville », a déclaré M. Lionel Perez, chef de l'Opposition officielle.

Somme toute, cette proposition, qui devra être étudiée par l'Autorité régionale du transport métropolitain (ARTM), vise des situations exceptionnelles. En effet, au cours des trois dernières saisons hivernales, Environnement et Changement climatique Canada a répertorié une moyenne de deux tempêtes de 20 cm et plus par hiver. « En nous basant sur les calculs de la STM, nous estimons qu'une journée gratuite se traduit par un manque à gagner de 580 000 $, soit des non-utilisateurs ou des clients occasionnels qui bénéficieraient de la gratuité. Sur un budget total de 1,4 G$, ce n'est pas énorme », a expliqué M. Aref Salem, conseiller de la Ville du district de Norman-McLaren et vice-président de la Commission sur le transport.

« La Ville encourage déjà la population à utiliser les transports collectifs les lendemains de tempêtes. Nous proposons qu'elle fasse un pas de plus en rendant les métros et autobus gratuits. En bout de ligne, nous croyons que cet incitatif ponctuel poussera les automobilistes à adopter les transports collectifs quand les conditions hivernales sont difficiles, que ces transports soient gratuits ou non », a conclu M. Perez.

La motion sera débattue lors du conseil municipal du 25 février prochain.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 14 février 2019 à 14:26 et diffusé par :