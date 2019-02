Projet de loi no 5 - Une implantation des maternelles 4 ans, oui, mais sans précipitation





QUÉBEC, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - En réaction au projet de loi no 5: Loi modifiant la Loi sur l'instruction publique et d'autres dispositions à l'égard des services de l'éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans, le président de la Fédération des commissions scolaires du Québec, Alain Fortier, a exprimé l'intérêt de la FCSQ à participer activement aux consultations à venir sur cet important projet de loi.

« D'entrée de jeu, nous croyons en la complémentarité des réseaux et des services offerts à nos tout-petits. Ce projet prioritaire pour le gouvernement impose au réseau scolaire des défis, notamment en matière de besoin d'espace, de main-d'oeuvre et de transport scolaire. La FCSQ jouera son rôle de représentant de l'ensemble des réalités locales afin d'obtenir un déploiement respectueux des situations de chacun des milieux. Si le gouvernement souhaite le succès de cette opération, il devra travailler en collaboration avec les élus scolaires, donner le temps nécessaire et les moyens d'y arriver, pour le meilleur service aux élèves », a indiqué Alain Fortier.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes grâce à l'engagement de quelque 120 000 employés. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

Twitter : @fcsq

SOURCE Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)

Communiqué envoyé le 14 février 2019 à 14:23 et diffusé par :