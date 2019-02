L'OQRE souhaite la bienvenue à Cameron Montgomery, président de son conseil d'administration





Monsieur Montgomery sera le premier président à temps plein de l'Office

TORONTO, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Le gouvernement de l'Ontario a nommé Cameron Montgomery à la présidence du conseil d'administration de l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE).

L'OQRE est un organisme gouvernemental indépendant qui produit de l'information pour soutenir l'apprentissage des élèves en Ontario. Les données de tests à grande échelle, les rapports de recherche et les ressources de l'organisme éclairent les discussions des parents, des tutrices et des tuteurs, des membres du personnel enseignant et des responsables des politiques au sujet de l'éducation des élèves.

Cette nomination survient à un moment important, alors que l'organisme entreprend une modernisation afin de mieux répondre aux besoins des élèves, des parents, des tutrices et des tuteurs, des membres du personnel enseignant et du reste de la province de l'Ontario. L'OQRE souhaite recevoir des commentaires liés à sa modernisation et a écouté attentivement les points de vue exprimés dans le cadre de la consultation gouvernementale sur la réforme de l'éducation qui a eu lieu l'automne dernier.

Monsieur Montgomery possède une expérience au sein des systèmes scolaires de langues française et anglaise de l'Ontario. Il croit fermement à l'importance de l'évaluation et apportera une perspective utile en tant que président du conseil d'administration de l'OQRE. À titre de premier président à temps plein de l'organisme, monsieur Montgomery assurera l'orientation stratégique de l'organisme.

FAITS EN BREF

Cameron Montgomery (doctorat en psychopédagogie) est un éducateur multilingue qui forme de futures enseignantes et de futurs enseignants au Canada depuis plus de 20 ans.

(doctorat en psychopédagogie) est un éducateur multilingue qui forme de futures enseignantes et de futurs enseignants au depuis plus de 20 ans. Monsieur Montgomery a été professeur en éducation à l'Université d' Ottawa pendant 14 ans.

pendant 14 ans. Ses recherches portent sur le stress des élèves et des membres du personnel enseignant, l'adaptation et l'épuisement professionnel ainsi que le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité.

Il a travaillé au Centre Jules-Léger afin d'aider les élèves ayant des besoins particuliers.

CITATIONS

« C'est un privilège d'assumer le rôle de président du conseil d'administration de l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation. En tant qu'organisme indépendant du gouvernement de l'Ontario qui génère des données fiables, l'Office fournit des renseignements qui appuient les discussions sur l'apprentissage à l'échelle de l'élève, de l'école, du conseil scolaire et de la province. C'est une période excitante pour l'OQRE et j'ai hâte de mettre sur pied des changements d'envergure, en collaboration avec mes collègues du conseil d'administration. »

--Cameron Montgomery, nouveau président de l'OQRE

« Nous sommes heureux d'accueillir monsieur Montgomery au conseil d'administration de l'OQRE. Il connaît l'importance de mesurer de façon indépendante le rendement des élèves en Ontario et son leadership en matière de gouvernance sera bénéfique alors que nous cherchons à aller de l'avant avec des changements importants. »

--David Agnew, président par intérim sortant de l'OQRE

« Je suis fière de nommer Cameron Montgomery comme premier président à temps plein de l'OQRE. Je suis persuadée que son expérience et son expertise dans les systèmes scolaires francophone et anglophone de l'Ontario apporteront une perspective utile à l'OQRE. En assumant ce rôle, monsieur Montgomery aidera notre gouvernement à respecter l'engagement qu'il a pris d'améliorer l'OQRE et il continuera de diriger la fonction de responsabilisation que l'Office assure pour l'Ontario. »

--Lisa Thompson, ministre de l'Éducation

LIENS

Also available in English

SOURCE Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE)

Communiqué envoyé le 14 février 2019 à 14:00 et diffusé par :