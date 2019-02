Projet de forage exploratoire dans la passe Flamande et Projet de forage exploratoire extracôtier à l'est de Terre-Neuve - Période de consultation publique





OTTAWA, le 14 févr. 2019 /CNW/ - L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) réalise des évaluations environnementales fédérales pour le projet de forage exploratoire dans la passe Flamande et pour le projet de forage exploratoire extracôtier à l'est de Terre-Neuve, situés respectivement à environ 460 kilomètres et à environ 265 kilomètres à l'est de St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Ces projets font l'objet d'évaluations environnementales distinctes coordonnées. Comme leurs contenus se chevauchent de façon significative, une version provisoire conjointe du rapport d'évaluation environnementale et deux ensembles de conditions potentielles ont été rédigés.

L'Agence invite le public et les groupes autochtones à présenter des commentaires sur la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale , qui comprend les conclusions et les recommandations de l'Agence concernant les effets environnementaux potentiels des deux projets et leur importance, les mesures d'atténuation proposées et les programmes de suivi.

L'Agence recueille également des commentaires sur les conditions potentielles pour le projet de forage exploratoire dans la passe Flamande et sur les conditions potentielles pour le projet de forage exploratoire extracôtier à l'est de Terre-Neuve . Les conditions définitives auront force exécutoire pour les promoteurs si les projets reçoivent l'autorisation d'être mis en oeuvre.

Ces projets ont fait l'objet de plusieurs consultations auprès du public et des groupes autochtones. Il s'agit de la dernière période de consultation publique du processus.

Tous les commentaires reçus seront considérés comme publics. Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles doivent être envoyés au plus tard le 16 mars 2019 à :

Projet de forage exploratoire dans la passe Flamande et projet de forage exploratoire extracôtier à l'est de Terre-Neuve

Agence canadienne d'évaluation environnementale

1801, rue Hollis, bureau 200

Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3N4

Téléphone : 902-426-0564

Courriel : ceaa.nloffshoreprojects-projetsextracotiertn.acee@canada.ca

