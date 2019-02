Roger Massicotte, nommé président d'Agropur





MONTRÉAL, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Roger Massicotte est devenu aujourd'hui le nouveau président d'Agropur coopérative. Il succède à René Moreau qui a annoncé son départ à la retraite.

« Le contexte politique et commercial actuel nous place devant des défis importants. À mes yeux, la clé pour relever ces défis réside dans le modèle coopératif d'Agropur, un modèle aux assises solides. Je suis fier de succéder à monsieur Moreau, qui nous laisse une coopérative en bonne santé financière et bien positionnée pour continuer son développement », a déclaré monsieur Massicotte.

Roger Massicotte siège au conseil d'administration d'Agropur depuis 16 ans. Il y représente la région Mauricie-Portneuf. Il a occupé le poste de vice-président de la Coopérative de 2017 à 2019 et préside le comité environnemental depuis 2010. Il siège aussi au comité des ressources humaines depuis 2017.

Monsieur Massicotte est copropriétaire avec son épouse, son fils et sa belle-fille, de la Ferme Massicotte Holstein, située à Champlain, au Québec. Cette ferme comporte un troupeau de 350 têtes Holstein et on y cultive 250 acres en culture en semis direct. En 2014, la ferme a remporté le prix Transfert de ferme, décerné par La Coop fédérée.

Roger Massicotte s'est impliqué comme administrateur de Holstein Québec, de 2000 à 2006, organisme qu'il a présidé en 2006. Il détient une formation en agriculture et un certificat universitaire en gouvernance de sociétés.

De leur côté, Jeannie van Dyk et Alain Forget, représentant respectivement les régions Atlantique et Laurentides-Lanaudière, ont été élus vice-présidents de la Coopérative.

Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de 6,7 milliards de dollars en 2018. La Coopérative est une source de fierté pour ses 3161 membres et ses 8800 employés qui travaillent unis chaque jour pour une même vision : « Meilleur lait. Meilleur monde. ». Agropur transforme plus de 6,2 milliards de litres de lait par année dans ses 39 usines en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme de marques et de produits dont Natrel, OKA, iÖGO, biPro, Agropur Grand Cheddar, Olympic, Farmers, Island Farms et Québon. Le siège social d'Agropur est certifié LEED Argent. agropur.com

