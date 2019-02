Appel de candidatures pour le tout premier Conseil jeunesse de Lachine





MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement de Lachine lance un appel de candidatures afin de former son premier Conseil jeunesse. Celui-ci permettra de donner la parole aux jeunes sur les enjeux et dossiers municipaux qui les touchent directement. « Ce conseil permettra de promouvoir la démocratie participative qui alimentera certaines de nos décisions », souligne Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

Les membres du Conseil jeunesse de Lachine (CJL), une instance consultative sans affiliation politique, se réuniront chaque mois pour discuter de sujets jugés prioritaires. Ils émettront des recommandations et des avis destinés aux élus et à l'administration de l'arrondissement. Ils pourront former des comités sur des dossiers d'intérêt et travailler en équipe sur leurs projets ou leurs événements. Les mandats, d'une durée de un an ou deux ans, pourront être renouvelés pour un maximum de quatre ans. Le CJL peut accueillir douze membres bénévoles et se veut le plus représentatif possible. « C'est une belle occasion pour la jeunesse lachinoise », s'enthousiasme Younes Boukala, le plus jeune élu de l'histoire de Montréal. « J'encourage les jeunes qui aiment Lachine et qui ont des idées pour améliorer leur arrondissement à s'impliquer dans ce nouveau conseil. Après tout, la jeunesse est le reflet du futur de Lachine! »

Déposer une candidature

Les résidents de Lachine âgés de 15 à 25 ans peuvent soumettre leur candidature au CJL d'ici le 25 mars 2019. Les renseignements sur les critères d'admissibilité ainsi que le formulaire d'inscription sont disponibles sur le site Internet de l'Arrondissement, à lachine.ca.

