Crowe BGK accroît sa présence dans la région de Montréal par une fusion





MONTRÉAL, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le 1er février dernier, Crowe BGK s.e.n.c.r.l. a annoncé l'expansion de son cabinet avec l'arrivée en son sein de Robert Leitman CPA inc., un cabinet comptable local qui offre ses services à des entreprises privées de petite à moyenne taille, principalement dans le domaine de l'immobilier.

« Au terme de rigoureuses délibérations, nous sommes convaincus que la fusion sera avantageuse pour toutes les parties. Nos valeurs communes - solutions novatrices, professionnalisme, excellence du service et développement de talents exceptionnels - nous assureront une intégration en douceur tout en créant de nouveaux débouchés pour nos clients, a déclaré Brian Kreisman, associé directeur chez Crowe BGK. Nous sommes impatients de bénéficier du savoir de Robert Leitman et de son équipe de confiance. »

La fusion de Crowe BGK et de Robert Leitman CPA inc. vient regrouper deux cabinets hautement respectés, pour lesquels la croissance continue des activités de leurs clients demeurera une priorité. « Pour nous, il ne fait aucun doute que cette fusion se traduira par l'obtention de meilleurs résultats pour nos clients, a affirmé Robert Leitman, fondateur de Robert Leitman CPA inc. Après avoir examiné plusieurs possibilités de fusion, un constat s'est imposé : seulement chez Crowe BGK avons-nous trouvé une véritable réciprocité en matière de valeurs, de compétences et de culture d'entreprise. »

À propos de Crowe BGK

Fondé en 1950, Crowe BGK s.e.n.c.r.l. (www.crowebgk.com) est un cabinet comptable et de services-conseils de type boutique de premier plan au Canada qui, grâce à ses services d'audit, de fiscalité et de services-conseils qu'il nourrit de son expertise sectorielle approfondie, aide sa clientèle à réaliser ses objectifs. Ses professionnels font profiter à leurs clients, tant particuliers que sociétés privées, de leur leadership raisonné dans des secteurs spécialisés des industries et des services, notamment l'immobilier et la construction, la distribution et le commerce de gros, la fabrication, la vente au détail, les jeux vidéo et le multimédia, les services aux franchiseurs et aux franchisés, les soins de santé, les transports, la technologie et les services financiers. Depuis ses bureaux à Montréal et à Ottawa où travaillent plus de 150 professionnels et employés, Crowe BGK est pleinement en mesure d'offrir à sa clientèle du Québec et de la grande région d'Ottawa un service impeccable - et la valeur ajoutée qu'il promet. Crowe BGK est un membre de Crowe Global, une association suisse. Chaque cabinet membre de Crowe Global est une entité juridique distincte et indépendante.

À propos de Crowe Global

Huitième réseau comptable en importance au monde, Crowe Global regroupe plus de 220 cabinets comptables et d'expertise-conseil indépendants dans plus de 130 pays. Depuis près d'un siècle, il fait profiter de ses conseils astucieux ses clients multinationaux présents partout dans le monde. Ses dirigeants collaborent avec gouvernements, organismes de réglementation et groupes industriels pour façonner l'avenir de la profession à l'échelle mondiale. Sa connaissance exceptionnelle des affaires, des lois et des coutumes des régions desservies est synonyme de valeur durable pour ses clients aux visées mondiales.

