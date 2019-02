La Kia Stinger est la Voiture de l'année 2019 selon l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC)





La Kia Stinger remporte le grand prix après reçu le lauréat de la « Meilleure grande voiture » de l'AJAC au Canada pour 2019

La Kia Forte s'est également qualifiée pour le prix avoir remporté le titre de la « Meilleure petite voiture » au Canada pour 2019

TORONTO, 14 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui au Salon international de l'auto de Toronto (CIAS), la Kia Stinger a été nommée la Voiture canadienne de l'année 2019 par l'AJAC, après avoir été choisie la Meilleure grande voiture plus tôt cette année. La Kia Stinger, une berline sportback bien équipée de technologies de sécurité et de fonctionnalités, a suscité l'intérêt et l'attrait de nombreux conducteurs canadiens, en plus d'être maintenant encore davantage reconnue par de nombreux experts en automobile parmi les meilleurs au pays.

« C'est un grand honneur pour toute la société Kia que la Stinger ait remporté le titre de Voiture de l'année décerné par l'AJAC, a déclaré Michael Kopke, directeur du Marketing chez Kia Canada. Kia est une jeune marque qui a parcouru beaucoup de chemin depuis 20 ans ici au Canada. Nous sommes reconnaissants à tous les journalistes de l'AJAC ayant voté d'avoir pris le temps d'examiner nos véhicules et de reconnaître la qualité qui est si importante pour notre marque ».

« C'est une grande réussite pour un constructeur qu'un véhicule remporte l'un des prix convoités de Voiture canadienne de l'année décernés par l'AJAC, mais c'est exceptionnel que le même constructeur automobile ait deux véhicules primés la même année, a déclaré Mark Richardson, président de l'Association des journalistes automobile du Canada. Félicitations à Kia pour le succès bien mérité avec la Stinger et la Forte. »

Pour les Canadiens qui n'ont pas encore envisagé l'acquisition d'une Kia, ces prix constituent un incitatif pour s'intéresser à la marque possédant le « Pouvoir de surprendre ». Les deux véhicules primés seront en montre cette année dans les différents salons de l'auto canadiens, et sont actuellement disponibles chez les concessionnaires partout au pays.

Pour plus d'information sur la Voiture canadienne de l'année, la Meilleure grande voiture et toute la gamme de modèles Kia, visitez Kia.ca.

À propos de l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC)

L'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) est une association de journalistes, de rédacteurs et de photographes professionnels de même que de personnel corporatif dont les activités se concentrent sur l'automobile et son industrie. Nos objectifs collectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le domaine du journalisme automobile au Canada, afin d'assurer des reportages factuels et éthiques sur l'automobile et les enjeux automobiles pour les consommateurs canadiens. Cela est rendu possible grâce au travail de nos membres et aux évènements annuels d'essais de l'AJAC, à la Voiture canadienne de l'année et au Véhicule utilitaire canadien de l'année (CCOTY et CUVOTY), au Prix de l'Innovation et à l'EcoRun.

À propos de Kia Canada Inc.

Kia Canada Inc. (KCI), fondé en 1999 et célébrant 20 années au Canada, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète de véhicules primés Kia offre une qualité de classe mondiale et la satisfaction client grâce à un réseau de 193 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Le slogan de Kia « Le pouvoir de surprendre » symbolise l'engagement de la société, à l'échelle mondiale, à surpasser les attentes des clients par le biais de l'innovation automobile soutenue. Qu'il s'agisse de modèles compacts, de multisegments, ou électriques parmi les meilleurs de l'industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d'ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Kia a vendu près d'un million de véhicules, y compris des modèles populaires au Canada comme la Soul, la Forte, le Sportage, le Sorento et la Stinger. Pour en savoir plus sur l'avantage Kia, visitez kia.ca ou Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram .

