Lancement ce jour de TRACE e-Gov Portal, un répertoire mondial de ressources d'administration électronique





ANNAPOLIS, Maryland, 14 février 2019 /PRNewswire/ -- TRACE, une des principales organisations mondiales en matière de normalisation anticorruption, a lancé un nouvel outil en ligne appelé TRACE e-Gov Portal (Portail d'administration électronique TRACE). Le portail comprend une série complète de liens vers des services et des ressources d'administration électronique intéressants, au niveau national, pour les entreprises et leurs employés. En tant qu'unique répertoire d'administration électronique au monde, TRACE e-Gov Portal rend ces ressources facilement disponibles aux sociétés travaillant à l'international et encourage les efforts des gouvernements pour rationaliser la fourniture de services administratifs sur Internet.

« Le nombre impressionnant d'interactions qu'une entreprise entretient avec des agents publics augmente le risque de demandes de pots-de-vin », d'après Alexandra Wrage, présidente de TRACE. « Plus les services gouvernementaux deviennent disponibles en ligne, plus ces interactions en face à face sont réduites. En tirant parti des services en ligne, les entreprises peuvent considérablement réduire leur exposition aux demandes de pots-de-vin. »

Il est facile d'utiliser TRACE e-Gov Portal, qui dispose d'une interface intuitive en anglais et permet aux utilisateurs de naviguer soit par pays, soit par catégorie. Le portail fournit des renseignements spécifiques sur les liens disponibles dans plus de 90 pays figurant actuellement dans la base de données et contient des liens vers 15 000 sites Internet gouvernementaux, dans des domaines comme la passation de marchés, les douanes et le commerce, l'immigration et les voyages, les services publics et les taxes. Les liens sont divisés en catégories et sous-catégories et les utilisateurs ont rapidement accès aux services qu'ils recherchent dans de nombreuses entités administratives, de l'Albanie à l'Ouzbékistan. Le site est conçu de manière flexible, afin de pouvoir ajouter de nouveaux liens au fur et à mesure que de nouveaux services d'administration électronique seront développés.

Du fait de la nature évolutive de l'administration électronique, TRACE accueille les mises à jour et autres commentaires des organismes gouvernementaux nationaux qui souhaitent communiquer la disponibilité de leurs services en ligne. Nous remercions les pays qui ont fourni à TRACE une feuille de route pour leurs services en ligne, en soulignant leur engagement à offrir et à promouvoir des ressources en matière d'administration électronique. Vous pouvez adresser vos commentaires et demandes d'informations à egov@TRACEinternational.org.

TRACE e-Gov Portal est accessible au public sur le site egov.TRACEinternational.org

À propos de TRACE

TRACE est un organisme de lutte contre la corruption reconnu à l'international et un chef de file en matière de solutions rentables pour la gestion des risques. Plus de 500 entreprises multinationales dont les sièges sociaux sont répartis dans le monde entier font partie de nos clients et nos membres. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.TRACEinternational.org.

