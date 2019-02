Usines de Maple Leaf reconnues pour leurs réalisations en sécurité au travail





La meilleure année de l'entreprise sur le plan organisationnel et sectoriel en 2018

/CNW/ - Quatre usines des Aliments Maple Leaf (TSX : MFI) ont été reconnues mardi par le North American Meat Institute (« Institut Nord-Américain de la viande ») et le National Safety Council qui leur ont remis des prix pour leurs réalisations en matière de sécurité au travail.

MISSISSAUGA, ON, le 14 févr. 2019 Les usines de Speedvale à Guelph, Ontario, Cappola à Toronto, Ontario et Walker Drive à Brampton, Ontario ont toutes reçu le prix d'honneur, tandis que l'usine de volaille de Toronto, Ontario, a reçu le prix de mérite. En septembre 2018, l'usine de Maple Leaf à Edmonton a reçu un prix d'honneur qui lui a été décerné par le Poultry Industry Safety Council.

Le programme de prix de reconnaissance en sécurité au travail de l'Institut, Worker Safety Recognition Awards Program, vise à motiver les employeurs à améliorer leur rendement en matière de sécurité en établissant de solides programmes de santé et sécurité au niveau des usines et de reconnaître les usines qui ont réalisé un degré élevé de rendement quant à la sécurité, dans le cadre d'un effort continu de réduire les blessures et les maladies professionnelles. Toutes les usines de Maple Leaf qui se sont portées candidates pour les prix ont été reconnues.

La sécurité au travail est une priorité essentielle pour Maple Leaf. En 2009, l'entreprise a adopté sa « Promesse de sécurité » afin de se dévouer à l'amélioration de la sécurité au travail et de la salubrité alimentaire. Après quatre années, Maple Leaf a entrepris un programme interne de prix de sécurité conçu de manière à maintenir l'accent sur la sécurité et chaque année, les usines les plus performantes sont honorées à l'interne au cours d'une cérémonie spéciale. Plus récemment, en 2018, l'entreprise a déclaré sa mission de « Rehausser le mérite des aliments » au moyen d'une plateforme de durabilité progressive et résolue qui, entre autres, est fortement axée sur la sollicitude envers les gens.

Les Aliments Maple Leaf est un leader des secteurs nord-américain des viandes, de la volaille, des viandes préparées et de l'élevage des porcs, en ce qui concerne le rendement global en matière de sécurité. En 2018, l'ensemble du « taux des incidents enregistrables » a atteint le niveau le plus bas de tous les temps au sein de l'entreprise (0,66), comparable aux chefs de file mondiaux « dans l'ensemble du secteur manufacturier ». En outre, en 2018, 29 établissements de Maple Leaf qui font partie de sa famille de sociétés, composée d'usines et de bâtiments d'élevage, n'ont subi aucun incident enregistrable.

« Aujourd'hui, nous célébrons nos réalisations opérationnelles relatives à la sécurité au travail, mais nous savons qu'il reste du travail à accomplir pour que nos lieux de travail soient encore plus sécuritaires, affirme Michael H. McCain, président et chef de la direction. Nous nous sommes fixé l'objectif de réduire les accidents de travail d'un autre 20 pour cent d'ici 2021, dans le cadre de notre cheminement vers notre aspiration d'avoir zéro blessure dans toutes les installations de Maple Leaf. »

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise phare spécialisée en produits de protéines dont la vision est de devenir l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre.

