CRCD réalise un rendement de 9,1 % en 2018





Le prix de l'action atteint maintenant 15,34 $

Faits saillants au 31 décembre 2018

Prix de l'action : 15,34 $, une hausse de 1,25 $ comparativement à 14,09 $ au 31 décembre 2017

Rendement annuel : 9,1 %

Actif net : 2 168,8 M$

Sommes engagées par CRCD et ses fonds partenaires : 1 109 M$ dans 467 PME et coopératives

Rendement solide du portefeuille des investissements à impact économique québécois : 19,7 %

MONTRÉAL, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) annonce que le prix de son action passe aujourd'hui à 15,34 $, un gain de 1,25 $ par rapport au prix en vigueur un an plus tôt. CRCD a réalisé un bénéfice net de 174,9 M$ en 2018 pour un rendement annuel de 9,1 %. L'actif net de CRCD se chiffre maintenant à 2 168,8 M$ au 31 décembre 2018, en hausse de 11,5 % par rapport à l'année précédente.

Sur sept ans, soit la période de détention minimale obligatoire des actions de CRCD, le rendement composé de l'action est de 4,8 %i, auquel s'ajoute le crédit d'impôt obtenu lors de l'acquisition.

Les solides résultats de CRCD sont largement attribuables au portefeuille d'investissements à impact économique québécois présentant un rendement de 19,7 % découlant de la très bonne performance des entreprises qui le composent ainsi que de quelques désinvestissements qui ont généré des gains réalisés importants.

Malgré les soubresauts des marchés boursiers en 2018, particulièrement au dernier trimestre, CRCD a su tirer son épingle du jeu alors que le portefeuille des autres investissements affiche un rendement de 1,3 % pour l'exercice. La stratégie de gestion des actifs financiers adoptée depuis plusieurs années permet à CRCD de bénéficier d'une bonne complémentarité entre ses deux portefeuilles.

Les investisseurs contribuent plus que jamais à l'essor des PME d'ici

Au cours de l'exercice, les souscriptions nettes des rachats d'actions ont totalisé 46,9 M$, comparativement à 43,0 M$ pour l'exercice 2017.

« L'échange des actions autorisé par le gouvernement provincial sera très profitable cette année, de souligner Luc Ménard, chef de l'exploitation de Desjardins Capital, gestionnaire du fonds CRCD. En plus de diminuer les enjeux de capitalisation de CRCD, ce sont 100 M$ additionnels, dès 2019, qui pourront être investis de nouveau à long terme pour soutenir la croissance des PME de toutes les régions du Québec. »

Rappelons que l'échange des actions consiste à reporter de sept ans le droit de rachat des actions détenues depuis au moins sept ans pour un actionnaire admissible, en contrepartie d'un crédit d'impôt provincial de 10 %.

À propos de Capital régional et coopératif Desjardins

Avec près de 108 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est une société publique dont l'actif net atteint 2 169 M$. CRCD contribue au développement économique du Québec, notamment au moyen de plusieurs leviers qu'il développe en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Capital. Ces leviers, dont CRCD est le pilier, constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. C'est ainsi que CRCD appuie la croissance de près de 470 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec, contribuant ainsi au maintien et à la création de plus de 58 000 emplois. (www.capitalregional.com)

i Les rendements composés de l'action sont de 8,9 % pour un an, 6,7 % pour trois ans, 5,6 % pour cinq ans et 4,9 % pour dix ans. Chacun de ces taux est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes, le cas échéant, et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un actionnaire, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les actions de CRCD ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

