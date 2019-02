Le projet IndEA basé sur TOGAF®, une norme de l'Open Group, a été recommandé par les Nations Unies aux gouvernements cherchant à atteindre leurs objectifs de développement durable





Aujourd'hui l'Open Group, le consortium technologique non lié à un fournisseur ni à une technologie particulière, a annoncé que les Nations Unies (ONU) avaient mentionné le projet India Enterprise Architecture (IndEA) comme ouvrage de référence pour les autres gouvernements du monde cherchant à investir dans les technologies numériques afin d'atteindre leurs objectifs de développement durable.

Dans le cadre d'une collaboration entre l'Open Group et le gouvernement indien, en novembre 2018, IndEA a été officiellement reconnue comme norme nationale indienne. Bâtie sur le cadre TOGAF®, IndEA établit les meilleurs gouvernance, processus et pratiques architecturaux de sa catégorie, en utilisant l'infrastructure et des applications de technologies de l'information et de la communication. La norme offre une expérience gouvernementale particulière aux entreprises et citoyens indiens via des services dématérialisés anonymes sans espèces rendus possibles par le modèle opérationnel Boundaryless Information Flowtm.

Suite au succès du projet UIT IndEA, une agence des Nations Unies du domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), a référencé le projet et TOGAF® comme cadre recommandé, dans un rapport intitulé 'Cadre d'investissements des objectifs de développement durable dans le numérique'. Ce rapport, qui constitue un document de référence pour ses 193 pays membres du monde entier, examine les approches pan-gouvernementales de l'investissement dans les technologies numériques visant à atteindre les objectifs de développement durable.

Digital India est un programme phare géré par le gouvernement indien, qui a pour vision la transformation de l'Inde en une société édifiée sur le numérique et une économie de la connaissance. En conséquence, les technologies de l'information et de la communication sont désormais considérées comme un élément central du paysage économique, social et politique du pays, grâce à l'Architecture d'Entreprise (AE) et à l'adoption de normes comme base et clé de la réussite.

Les objectifs principaux d'IndEA sont:

Saisir et codifier les connaissances et expériences actuelles sous une forme consolidée pour que chacun puisse y avoir accès facilement

Lancer des initiatives d'Architecture d'Entreprise dans toute l'Inde, couvrant tous les gouvernements provinciaux ainsi que d'autres entités gouvernementales et du secteur public

Enrichir le processus d'approvisionnement et produire un effet de levier aux entreprises gouvernementales en termes de gestion de leurs fournisseurs

Documenter les préoccupations et problèmes contextuels pour l'Inde, afin de pouvoir saisir les nuances de gouvernance les plus subtiles et de les prendre en considération

Soutenir la transition de l'Inde vers une gouvernance numérique et une économie de la connaissance, telles qu'envisagées dans le cadre de l'initiative Digital India

Steve Nunn, PDG de l'Open Group, a affirmé: "A l'Open Group, nous sommes fiers de constater à quel point le projet IndEA est déjà une réussite, et nous nous sentons privilégiés d'avoir eu l'occasion de travailler avec le gouvernement indien dans le cadre d'une initiative précurseur. IndEA a montré comment, en investissant dans l'infrastructure numérique partagée et en utilisant une approche pan-gouvernementale, un pays peut atteindre ses objectifs de développement durable et en faire bénéficier non seulement toute sa population, mais probablement d'autres également."

Le Dr. Pallab Saha, architecte principal pour l'Asie du Sud à l'Open Group, commenté en ces termes: "Disposer d'un objectif et d'une mission est crucial pour les gouvernements. En développant le cadre d'Architecture d'Entreprise en Inde, basé sur TOGAF®, un effort conscient a été fait pour l'ancrer aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Les objectifs de développement durable fournissent une orientation pour générer des résultats importants et mesurables par les gouvernements, offrant une vision partagée commune qui donne lieu à un consensus entre les différents acteurs. Je suis ravi de constater que notre réflexion et notre approche ont été référencées par l'UIT et font l'objet d'une recommandation auprès d'autres pays, par l'intermédiaire du cadre d'investissement numérique des objectifs de développement durable."

Pour de plus amples informations à propos du projet IndEA, consulter le blog de l'Open Group ici

Pour un résumé du rapport de l'UIT, voir ici

-FIN-

A propos de l'Open Group

L'Open Group est un consortium global qui permet d'atteindre des objectifs commerciaux par l'intermédiaire de normes technologiques. Notre base de membres diversifiée, constituée de plus de 625 organisations, comprend des clients, des systèmes et des fournisseurs de solutions, des fournisseurs d'outils, des intégrateurs, des universitaires et des consultants de nombreux secteurs. Pour plus d'informations à propos de l'Open Group, veuillez consulter www.opengroup.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 février 2019 à 12:00 et diffusé par :