Maternelles 4 ans - Pour la CSQ, le ministre fait fausse route





QUÉBEC, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) déplore que le ministre de l'Éducation persiste à vouloir implanter la maternelle 4 ans « mur à mur » au Québec malgré les nombreuses voix divergentes.

Pour la vice-présidente de la CSQ, Line Camerlain, « le gouvernement caquiste, en s'entêtant à vouloir rendre la maternelle universelle, ne s'attaque pas aux vraies priorités en éducation. Nous invitons une fois de plus le ministre Jean-François Roberge à tenir compte de tous les enjeux et de la position des acteurs du milieu. »

Un modèle qui a fait ses preuves

Line Camerlain rappelle que la maternelle 4 ans est pertinente comme mesure éducative et préventive pour les enfants issus de milieux défavorisés qui ne fréquentent aucun service éducatif, mais le déploiement universel n'est pas nécessaire. En effet, le modèle actuel, composé du réseau éducatif à la petite enfance, complété par la maternelle 4 ans en milieu défavorisé, a déjà fait ses preuves.

« C'est pourquoi la CSQ continue de soutenir le déploiement des maternelles 4 ans quand il se fait en milieu défavorisé pour rejoindre les enfants qui ne fréquentent aucun service éducatif à la petite enfance », ajoute la vice-présidente de la Centrale.

Une autre voie plus profitable

Cette dernière reproche au ministre de ne pas prioriser des besoins plus pressants en éducation : « Les sommes dont dispose le gouvernement seraient mieux utilisées pour les services aux enfants, par exemple en favorisant une meilleure transition entre la petite enfance et l'école, notamment avec la présence d'intervenants pivots responsables de coordonner les actions de chacun lors de la transition, en abolissant la modulation des tarifs pour les services éducatifs à la petite enfance et en ajoutant des ressources spécialisées en petite enfance et à l'école pour non seulement repérer les difficultés des enfants, mais aussi pour les prendre en charge rapidement ».

Pour la CSQ, le gouvernement rate la cible avec ce qui est présenté aujourd'hui : « Le ministre présente ce projet de loi dans un contexte où notre système public d'éducation a de très grands besoins. Rappelons qu'on estime à 500 millions de dollars le manque à gagner seulement pour revenir au niveau d'investissement de 2010 en éducation. Si, comme nous, il a comme priorité les enfants, il doit plutôt consolider ce qui fait notre renommée : une offre de services éducatifs à la petite enfance qui ont fait leurs preuves, complétée par la maternelle 4 ans en milieu défavorisé », conclut Line Camerlain.

La CSQ analysera plus en profondeur le projet de loi dans les prochaines semaines et souhaite être entendue en commission parlementaire sur le sujet.

