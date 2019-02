Anaqua reçoit un important investissement de la part d'Astorg





Anaqua, le principal fournisseur de solutions d'innovation et de gestion de la propriété intellectuelle, a annoncé aujourd'hui que l'entreprise s'apprête à recevoir un important investissement privé de la part d'Astorg, l'un des principaux fonds d'investissement européens. Dans le cadre de cette transaction, Astorg va devenir l'actionnaire majoritaire d'Anaqua, et ainsi prendre la suite d'Insight Venture Partners et Bessemer Venture Partners, qui investissaient dans l'entreprise depuis 2013.

Cette transaction permettra d'accélérer la croissance organique globale d'Anaqua et sa stratégie d'acquisition. Cette annonce fait suite au récent lancement d'AQX, la plateforme logicielle de pointe d'Anaqua. Grâce à la plateforme AQX intégrée, les clients d'Anaqua peuvent accéder directement à des services analytiques et technologiques afin de transformer leur propriété intellectuelle en succès commercial.

Astorg se concentre essentiellement sur les investissements dans des sociétés leaders au sein de marchés B2B de niche à l'échelle mondiale, qui sont à la fois visionnaires, moteurs de croissance, créatrices de valeur et jouissent de relations durables avec leurs clients.

« Astorg sera un excellent partenaire à long terme, et cette transaction permettra de renforcer la capacité d'Anaqua à mener des initiatives de croissance stratégiques », dit Bob Romeo, PDG d'Anaqua. « Cette décision confirme la confiance témoignée à la direction, aux produits, aux services, aux collaborateurs et aux clients d'Anaqua. »

« Les premières interactions que nous avons eues avec l'équipe d'Anaqua nous ont montré leur capacité unique à proposer des solutions de pointe et innovantes et d'exception », dit François de Mitry, associé principal d'Astorg.

« Le partenariat unique qu'Anaqua entretient avec ses clients, combiné à son idée visionnaire de transformer la propriété intellectuelle en succès commercial, va révolutionner le secteur de la propriété intellectuelle.

« Depuis notre investissement en 2013, nous avons apprécié nous associer à Anaqua pour l'aider à générer une croissance exceptionnelle, et l'entreprise est désormais leader du secteur de la propriété intellectuelle », dit Richard Walls, associé principal d'Insight Venture Partners, l'actionnaire majoritaire d'Anaqua. « Nous adressons nos meilleurs voeux à l'entreprise ainsi qu'à l'équipe de direction dans cette nouvelle phase de transition. »

Cet accord est assujetti aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles.

William Blair & Company, LLC était le conseiller financier d'Anaqua et Willkie Farr & Gallagher LLP son conseiller juridique. Evercore Inc était le conseiller financier d'Astorg et Latham & Watkins LLP son conseiller juridique.

AU SUJET D'ANAQUA

Anaqua est un fournisseur préféré de solutions end-to-end de gestion de propriété intellectuelle (PI) intégrées et innovantes et dont la clientèle regroupe 50% des 25 principaux déposants de brevets américains, 50% des 25 premières marques mondiales et un nombre croissant des plus prestigieux cabinets d'avocats tournés vers l'avenir. La société a son siège mondial à Boston avec des bureaux en Europe et en Asie. La plateforme PI d'Anaqua est utilisée par près d'un million de cadres PI, d'avocats, de techniciens juridiques, d'administrateurs et d'innovateurs à l'échelle mondiale. Sa plateforme de solutions fusionne des workflows efficaces avec des analytiques de données massives et des services axés sur la technologie pour créer un environnement intelligent conçu pour orienter la stratégie PI, faire progresser le processus de prise de décision PI et rationaliser les opérations de PI. Pour plus de renseignements veuillez visiter notre site Internet www.anaqua.com.

À propos d'Astorg

Astorg est un fonds de capital d'investissement privé indépendant qui compte plus de 8 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Astorg cherche à nouer des partenariats avec des équipes de direction à la fibre entrepreneuriale et à créer de la valeur en offrant des orientations stratégiques, une gouvernance expérimentée et un capital adapté à ses projets. Astorg jouit d'une culture d'entreprise unique, d'une vision d'actionnaire à long terme et d'un corps décisionnaire efficace qui permet d'améliorer son efficacité. Bien que généraliste, Astorg a acquis une solide expertise dans les domaines des logiciels, de la santé, des services professionnels d'entreprise à entreprise (B2B) et des entreprises technologiques industrielles. Astorg possède des bureaux à Londres, Paris, Luxembourg, Francfort et Milan.

À propos d'Insight Venture Partners

Insight Venture Partners est l'un des principaux fonds privés d'investissement en capital-risque à l'échelle mondiale et investit dans les sociétés de technologies et de logiciels à forte croissance qui encouragent des changements en profondeur dans leurs secteurs. Fondée en 1995, Insight possède aujourd'hui plus de 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion et a investi dans plus de 300 entreprises à l'échelle mondiale. Sa mission consiste à repérer, financer et travailler efficacement avec les dirigeants visionnaires, en leur fournissant une expertise de croissance pratique et concrète pour favoriser la réussite à long terme. Grâce à ses collaborateurs et à son solide portefeuille, Insight Venture Partners encourage une culture axée sur une conviction fondamentale : la croissance crée des opportunités.

Pour en savoir plus sur Insight Venture Partners : www.insightpartners.com.

