Dévoilement de la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport au Salon international de l'auto du Canada 2019





Première pour la voiture de course sur le circuit des salons et dévoilement canadien de la Panamera GTS à Toronto

TORONTO, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Automobiles Porsche Canada, Ltée a dévoilé deux modèles en première canadienne au Salon international de l'auto du Canada à Toronto : la Panamera GTS et la 718 Cayman GT4 Clubsport. Cette dernière est présentée dans un salon de l'auto pour la toute première fois depuis son dévoilement mondial le mois dernier.

Nouvelle 718 Cayman GT4 Clubsport

Trois ans après le lancement de la première Cayman GT4 Clubsport, Porsche dévoile sa remplaçante : la nouvelle 718 Cayman GT4 Clubsport, une évolution du modèle à succès de Weissach. Pour la première fois, cette voiture de course à moteur central issue du modèle de production se décline en deux versions d'usine : la version Trackday, destinée aux pilotes amateurs ambitieux, et la version Competition, pour les épreuves nationales et internationales.

Lors de la conception de la nouvelle 718 Cayman GT4 Clubsport, les ingénieurs ont misé non seulement sur l'amélioration du comportement et du chrono au tour, mais aussi sur l'utilisation durable des matières premières. Il s'agit de la toute première voiture de course de production à intégrer des pièces de carrosserie en matériaux composites à base de fibres naturelles. Les portes et l'aileron arrière sont composés de fibres organiques qui proviennent principalement de sous-produits agricoles, comme le chanvre ou le lin, et dont les propriétés se rapprochent de celles de la fibre de carbone en ce qui concerne le poids et la rigidité.

La 718 GT4 Clubsport est animée par un 6 cylindres à plat de 3,8 litres développant 425 ch, soit 40 ch de plus que le moteur précédent. La puissance est transmise aux roues arrière par la boîte Porsche 6 vitesses à double embrayage et un différentiel à blocage mécanique. La suspension avant légère à jambes et ressorts hélicoïdaux provient de sa grande soeur, la 911 GT3 Cup. Le système de freinage de compétition se compose de freins à disque en acier de 380 mm. Pesant à peine 1 320 kg et équipée à sa sortie d'usine d'une cage de sécurité soudée et d'un siège-baquet de compétition avec harnais à 6 points d'ancrage, la 718 Cayman GT4 Clubsport est un véritable poids plume.

La version Trackday s'adresse aux pilotes amateurs qui participent à des événements sur circuit, privés ou sanctionnés par un club; elle n'exige ni dépenses ni efforts importants. La voiture est équipée d'amortisseurs non réglables. Les systèmes ABS, ESC et antipatinage interviennent à un seuil plus élevé et peuvent même être désactivés. Cette version comprend aussi de série la climatisation, une trappe de sauvetage dans le toit, un extincteur portatif et un réservoir d'essence de sécurité FT3 de 80 litres. Tous les Centres Porsche peuvent s'occuper de l'entretien de cette version non homologuée pour la route.

La version Competition se distingue par une foule de détails propres à la course automobile. Les amortisseurs comptent trois réglages. Le réservoir d'essence de 115 litres convient aux courses d'endurance. Le répartiteur de freinage permet le réglage illimité de la puissance des freins entre l'avant et l'arrière. Le système de levage pneumatique intégré garantit la rapidité des arrêts aux puits. Le volant de course à dégagement rapide emprunté à la 911 GT3 R peut être ajusté selon les besoins de chaque pilote. Le système d'extincteur automatique bonifie la sécurité sur piste.

Le prix de départ de la version Trackday est fixé à 216 500 $ et celui de la version Competition, qui prendra part à la série GT3 Cup Challenge Canada, est fixé à 242 000 $. Des variantes du modèle seront vendues par Porsche Motorsport North America, basée à Carson, en Californie.

Panamera GTS 2019

Les nouveaux modèles Panamera GTS sont animés par un V8 de 4 litres de 453 ch et 457 lb-pi de couple et produisant, avec le système d'échappement sport de série, une sonorité et une expérience de conduite envoûtantes. Le moteur biturbo, qui développe 13 ch et 73 lb-pi de plus de son prédécesseur, permet aux Panamera GTS et Panamera GTS Sport Turismo équipées de série de l'ensemble Sport Chrono de boucler le 0 à 100 km/h en 4,1 secondes et d'atteindre la vitesse de pointe de 292 et 289 km/h, respectivement. La boîte PDK à 8 vitesses à double embrayage transmet la puissance à la transmission intégrale avec gestion de la motricité Porsche.

Adaptés au caractère sport des modèles Panamera GTS, les systèmes de châssis procurent un impressionnant comportement dynamique. Livrée de série, la suspension pneumatique adaptative assortie de la technologie à trois chambres procure une souplesse contrôlée et autorise une plage optimale de flexion. Sur les deux modèles GTS, le châssis sport a été abaissé de 10 millimètres, tandis que le système Porsche de gestion active de la suspension (PASM) a été adapté pour livrer des prestations plus sportives. Le résultat? Un comportement exceptionnel en virage. Des freins de grand diamètre (390 mm à l'avant et 365 mm à l'arrière) procurent des décélérations remarquables.

Les modèles GTS bénéficient des mêmes innovations que la gamme Panamera de deuxième génération. Il s'agit notamment de l'habitacle Porsche évolué et numérisé, des systèmes d'aide à la conduite comme le Porsche InnoDrive qui inclut le régulateur de vitesse adaptatif et les roues arrière directionnelles en option. En nouveauté dans la famille Panamera, la GTS reçoit l'affichage tête haute.

La Panamera GTS se détaille à partir de 146 200 $ et la Panamera GTS Sport Turismo, à partir de 153 300 $. Leur arrivée au Canada est prévue au milieu de 2019.

Automobiles Porsche Canada, Ltée, une filiale dédiée de Porsche AG, importe et distribue des véhicules de la marque au Canada. La société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement du réseau et relations publiques. En 2018, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 8 904 véhicules en sol canadien, soit une hausse de 7,9 % par rapport à 2017.

