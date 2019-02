Automobiles Porsche Canada annonce l'emplacement de son premier Centre de distribution de pièces





L'entrepôt de Mississauga sera opérationnel à l'échelle nationale avant la fin de l'année

TORONTO, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Porsche a annoncé que son tout premier centre de distribution de pièces au Canada sera établi à Mississauga, au Heartland Town Centre. D'une superficie de plus de 175 000 pieds carrés, ce centre offrira un service de livraison hors pair le jour suivant, par voie terrestre ou par avion, vers les 19 Centres Porsche d'un océan à l'autre.

« À la suite d'une recherche approfondie, nous avons choisi d'établir notre Centre de distribution de pièces à Mississauga », a déclaré Marc Ouayoun, président-directeur général d'Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Cet emplacement permettra de réduire encore plus le temps de livraison vers les Centres Porsche du pays, d'améliorer l'expérience client et de prévoir d'autres occasions stratégiques et opérationnelles. »

Facilement accessible à partir des principales autoroutes de la région, le Centre de distribution se trouve aussi à proximité des aéroports Pearson de Toronto et John C. Munro d'Hamilton. Le centre devrait être opérationnel dès le 1er octobre 2019.

Automobiles Porsche Canada, Ltée, une filiale dédiée de Porsche AG, importe et distribue des véhicules de la marque au Canada. La société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement du réseau et relations publiques. En 2018, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 8 904 véhicules en sol canadien, soit une hausse de 7,9 % par rapport à 2017.

