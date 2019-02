Le Motel Interprovincial et le Club sportif Marquis de Malauze pourront continuer de satisfaire aux besoins de leur clientèle et consolider leur présence dans la région





Le gouvernement du Canada accorde près de 1 million de dollars en aide financière pour appuyer deux projets de nature touristique en gaspésie

POINTE-À-LA-CROIX, QC, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le Motel Interprovincial et le Club sportif Marquis de Malauze misent tous deux sur la présence de touristes pour assurer leur croissance. Qu'il s'agisse de moderniser ses installations, dans le cas du Motel Interprovincial (Restaurant Pastali inc.) ou d'acquérir de l'équipement, pour le Club sportif Marquis de Malauze inc., ils pourront compter sur des contributions financières qui généreront des investissements totaux de plus de 3 millions de dollars.

Ces contributions, totalisant 992 900 dollars, ont été annoncées aujourd'hui par Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains.

Le Motel Interprovincial, avantageusement situé à la frontière du Québec et du Nouveau-Brunswick, est une porte d'entrée pour les motoneigistes hors Québec; ceux qui viennent des Maritimes et des États-Unis s'y arrêtent avant de prendre d'assaut les sentiers de la Gaspésie. La contribution remboursable de 950 000 $ consentie en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC permettra la réalisation du projet qui vise le développement et la modernisation de l'offre de services touristiques du Motel Interprovincial. Les activités qui seront entreprises consistent, entre autres, en l'agrandissement de la réception et des aires publiques, l'aménagement d'une nouvelle salle de conférence, la mise à niveau de 11 chambres existantes, ainsi que la construction de 11 nouvelles unités. Ces améliorations correspondent à la troisième phase d'investissements effectués par l'entreprise depuis 2012. Les travaux nécessiteront la démolition d'une section de l'établissement afin de reconstruire un bâtiment contemporain.

La région de la Gaspésie connait des records de fréquentation touristique depuis les dernières années. La modernisation des installations du Motel Interprovincial servira ainsi à proposer une offre améliorée aux nombreux touristes qui visitent la région, et ce, 12 mois par année.

Le Club sportif Marquis de Malauze http://www.pionniersdevalcourt.com/est responsable de l'entretien de quelque 258 kilomètres de sentiers de motoneige dans le secteur appelé le « Tour de la Gaspésie ». Pour continuer à assurer la sécurité des motoneigistes et améliorer la qualité des sentiers, il bénéficiera d'une contribution non remboursable de 42 900 $, en vertu de l'Initiative de tourisme hivernal du Programme de développement économique du Québec de DEC. Grâce à cette aide financière, l'organisme pourra faire l'achat de divers équipements, dont une surfaceuse et une niveleuse (gratte).

Les collectivités doivent miser sur l'innovation pour se diversifier de manière stratégique et développer des avantages compétitifs régionaux durables. Le gouvernement du Canada n'hésite pas à appuyer des projets de nature récréative, culturelle ou sportive qui ont un impact positif sur le tourisme et l'économie d'ici, qui mettent encore davantage en valeur les attraits incomparables qui nous entourent et qui trouvent écho bien au-delà de la Gaspésie.

Citations

« Je suis fier de l'appui financier du gouvernement du Canada au Motel Interprovincial, une entreprise fort connue dans la région, et au Club sportif Marquis de Malauze. Ces contributions leur permettront de continuer à se développer et à générer de la croissance économique en plus de maintenir et de créer de nouveaux emplois de qualité. »

Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« Le tourisme représente un secteur d'activité très important pour les régions du Québec et le gouvernement du Canada met tout en oeuvre pour le rendre profitable à tous. En appuyant financièrement ces projets, le gouvernement du Canada réaffirme sa volonté de soutenir les collectivités pour diversifier et renforcer leur économie et les aider à saisir des occasions de développement économique porteuses pour l'avenir. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Développement économique Canada est un partenaire de longue date. Nous en sommes déjà à notre 3e projet, ici à Pointe-à-la-Croix, et sans leur importante contribution, ceux-ci n'auraient pu voir le jour. »

Gratien Thériault, président-directeur général, Restaurant Pastali inc.

« La motoneige est un sport fort populaire dans la région, avec des touristes qui proviennent autant du Québec, que des Maritimes et des États-Unis. La qualité et la sécurité des sentiers sont essentielles afin de maintenir la réputation du Tour de la Gaspésie comme sentier de premier choix. »

Germain Leblanc, président, Club sportif Marquis de Malauze

Faits en bref

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

