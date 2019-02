Le Canada appuie les efforts de groupes autochtones au Manitoba pour reconstruire leurs nations





WINNIPEG, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada soutient les groupes autochtones qui cherchent à rebâtir leurs nations d'une manière qui correspond à leurs priorités et aux besoins particuliers de leurs communautés.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne?Autochtones, a annoncé que le Canada a fourni 1,9 million de dollars au cours de la présente année financière à cinq groupes autochtones au Manitoba par l'entremise de son Programme de reconstruction des nations. Cette semaine, la ministre Bennett a rencontré trois bénéficiaires de financement, soit la Nation crie de Norway House, le Conseil tribal d'Island Lake et les Premières Nations signataires du Traité no 5, afin d'en apprendre davantage sur les priorités et les besoins uniques de leurs communautés.

Issu du budget de 2018, le Programme de reconstruction des nations verse du soutien financier pour appuyer les activités ayant comme objectif d'aider les groupes autochtones à suivre leur propre voie afin de se reconstituer en tant que nations. Le Programme contribue grandement au renouvellement des relations de nation à nation avec les Autochtones, à l'amélioration de leur bien-être et de leur prospérité économique et à la création de communautés plus saines et durables.

Citations

« Les Premières Nations travaillent avec ardeur pour bâtir des nations autochtones fortes et autonomes. Les investissements dans la reconstruction des nations permettent d'accélérer le pas vers l'autodétermination en offrant les ressources pour reconstituer les nations et créer une gouvernance qu'elles auront choisie. La réconciliation nécessite de renouveler la relation avec les peuples autochtones en se fondant sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

La Commission royale sur les peuples autochtones (1996) a recommandé que les groupes autochtones commencent à se reconstituer en tant que nations.

Le Programme de reconstruction des nations prévoit le versement de fonds sur une période de cinq ans, à compter de 2018-2019. Toutes les propositions financées favorisent le renforcement des capacités ainsi que les activités de rassemblement et de reconstruction des nations faisant intervenir plus d'un groupe autochtone de la même nation.

Les cinq groupes autochtones au Manitoba qui ont reçu des fonds du Programme de reconstruction des nations pour 2018?2019 sont les Premières Nations signataires du Traité no 2, le Conseil tribal d' Island Lake , la Nation crie de Norway House , les Premières Nations signataires du Traité no 1 et les Premières Nations signataires du Traité no 5.

Liens connexes

Programme de reconstruction des nations

Lignes directrices du Programme de reconstruction des nations

Contributions pour appuyer le Programme de reconstruction des nations

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : GouvCan - Autochtones

Facebook : GouvCan - Autochtones

Instagram : @gcAutochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, consultez www.rcaanc-cirnac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC)

Communiqué envoyé le 14 février 2019 à 11:31 et diffusé par :