Dévoilement de la Subaru Legacy 2020 de nouvelle génération au Salon international de l'auto du Canada





La Legacy de septième génération se distingue par son style dynamique et haut de gamme à l'intérieur comme à l'extérieur.

Animée par un nouveau moteur turbo SUBARU BOXER de 2,4 L optionnel qui livre des performances et un rendement énergétique exceptionnels.

Repensée, la Legacy procure dès le modèle de base l'excellente sécurité provenant de la plateforme globale Subaru et du système d'aide à la conduite EyeSight de série.

Système d'infodivertissement à écran tactile vertical de 11,6 po livrable en option.

En concession cet automne, la Legacy 2020 sera le premier modèle au Canada à proposer les services connectés Subaru STARLINK.

MISSISSAUGA, ON, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer le dévoilement canadien de la Legacy 2020 de nouvelle génération, la berline intermédiaire qui offre la traction intégrale de série depuis le plus longtemps dans ce segment.

Dévoilée au Salon international de l'auto du Canada 2019 à Toronto, la Legacy de septième génération sera la première au Canada à offrir les Services connectés Subaru STARLINK tant attendus.

La Legacy 2020 est la plus récente Subaru construite sur la futuriste plateforme globale Subaru qui est conforme aux normes de sécurité actuelles et à venir. Elle reste fidèle à la tradition et reçoit de série la légendaire traction intégrale symétrique à prise constante, gage d'un meilleur comportement et de confiance au volant. La Legacy de nouvelle génération marque aussi le retour en option d'un moteur turbo aux performances et au rendement énergétique exceptionnels.

Design dynamique x robuste

Avec son design qui s'inscrit dans la philosophie Subaru « Dynamique x Robuste », la Legacy 2020 évoque le mouvement même lorsqu'elle est à l'arrêt. Alors que les dernières tendances s'orientent vers les berlines aux allures de coupé, la Legacy redessinée se distingue par ses lignes qui inspirent robustesse et solidité et qui évoquent la tranquillité d'esprit et la puissance. Les ailes plus proéminentes accentuent son aspect robuste, tandis que la ligne plus haute du coffre lui confère une allure plus sportive.

À bord, les concepteurs ont opté pour des matériaux de grande qualité qui confèrent à l'habitacle une ambiance haut de gamme. Au centre du tableau de bord se trouve le système d'infodivertissement à écran tactile vertical de 11,6 po livrable en option qui reflète plus fidèlement la forme et la fonctionnalité d'un téléphone intelligent ou d'une tablette.

Les occupants bénéficient d'une visibilité exceptionnelle qui s'ajoute aux attributs de l'habitacle très spacieux et plus grand que celui de son prédécesseur. Cette sensation d'ouverture est accentuée par le grand bloc de commandes centrales qui semble se déployer vers l'extérieur, avec ses matériaux contrastants sur toutes les versions.

Un nouveau verre insonorisant contribue à réduire les bruits, vibrations et secousses. Le verre du pare-brise et des glaces latérales avant intègre un film intermédiaire insonorisant et celui de toutes les glaces est plus épais pour offrir aux occupants un environnement des plus silencieux.

Presque toutes les dimensions intérieures sont plus généreuses pour améliorer le confort des occupants, y compris le dégagement aux jambes à l'arrière, désormais le plus élevé de la catégorie. L'espace bagages est aussi plus grand, pour plus de polyvalence. C'est à la plateforme globale Subaru, conçue pour maximiser l'espace utile ainsi que la sécurité, que l'on doit les dimensions plus généreuses de la Legacy.

Nouvelle structure robuste

En fait, la structure de la Legacy 2020 est 70 % plus rigide (torsion et suspension avant) et 100 % plus rigide (sous-carrosserie arrière et flexion latérale avant) que la plateforme de la Legacy précédente.

Ces gains impressionnants sont en partie attribuables à un bond de 13 % dans l'usage d'acier ultra-haute résistance, à un gigantesque bond de 371 % dans l'usage d'adhésif structurel par rapport à la première génération de la plateforme globale Subaru et à une première chez Subaru, à savoir une traverse de plancher remplie d'une mousse deux épaisseurs très rigide et légère.

Tous ces éléments combinés permettent à la structure d'absorber 40 % plus d'énergie lors d'une collision frontale ou latérale que le modèle précédent.

Le pouvoir de choisir

Deux moteurs figurent au catalogue de la Legacy 2020 pour mieux répondre aux besoins des automobilistes canadiens. Le premier, un SUBARU BOXER de 2,5 L renouvelé à 90 %, à injection directe et avec fonction arrêt-démarrage est plus puissant et plus économique. Ce nouveau moteur, qui développe 182 ch et 176 lb-pi de couple, est associé à une transmission à variation continue (CVT) Lineartronic avec palettes de changement de vitesse et nouveau mode manuel à 8 vitesses. Ce groupe fournit des accélérations plus rapides et un meilleur rendement énergétique.

Livrable en option, le SUBARU BOXER de 2,4 L, 260 ch et 277 lb-pi de couple marque le retour d'un moteur turbo sous le capot de la Legacy. Allié à une CVT Lineartronic à couple élevé, ce turbo présente une courbe de couple très plate, le couple maximal se manifestant entre 2 000 et 4 800 tr/min.

Fidèle à la tradition, la Legacy 2020 se distingue par son confort et sa souplesse de roulement, ainsi que par ses prestations sportives et son agilité. Outre la traction intégrale symétrique à prise constante, qui équipe de série tous les modèles Subaru, la Legacy reçoit aussi de série le système actif d'orientation du couple, inauguré sur les modèles de performances WRX et WRX STI, qui autorise une meilleure tenue de route et un meilleur comportement en virage.

Sécurité en tête de catégorie

Apprécié dès son lancement sur la Forester 2019, le novateur système d'alerte aux distractions DriverFocus de Subaru, livrable sur la nouvelle Legacy, peut intervenir en cas de manque d'attention ou de signes de fatigue du conducteur.

Piloté par un logiciel de reconnaissance faciale qui identifie les signes de fatigue ou de manque d'attention, le système exclusif dans le segment agit de concert avec la technologie EyeSight de Subaru afin de réduire les risques de collision. Avec l'aide d'une caméra fixée sur le tableau de bord, DriverFocus peut reconnaître jusqu'à cinq conducteurs et mémoriser pour chacun la position du siège et l'angle des rétroviseurs, entre autres.

La technologie Subaru EyeSight, qui inclut le régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte de franchissement involontaire de ligne et de louvoiement, l'aide au suivi de voie, l'alerte de reprise de la circulation et plus encore, sera livré de série sur la Legacy 2020 pour hausser la sécurité et la tranquillité d'esprit.

La Legacy de nouvelle génération recevra en nouveauté le régulateur de vitesse adaptatif évolué, une nouvelle fonction intégrée au régulateur de vitesse adaptatif qui permet de placer la voiture au centre de la voie de circulation. Bien que le conducteur doive en tout temps rester aux commandes de la voiture et garder les mains sur le volant, en cas de distraction, cette nouvelle fonction secondée par les caméras stéréoscopiques du système EyeSight détectera le marquage au sol et le véhicule devant et aidera à maintenir la voiture au centre de la voie.

Services connectés Subaru STARLINK

Pour rehausser encore plus la sécurité et la commodité, Subaru lance en primeur au Canada les Services connectés Subaru STARLINK. Relié au réseau cellulaire national 4G LTE, et totalement indépendant du cellulaire du client, Subaru STARLINK permet au client de rester connecté au véhicule tout en lui permettant de recevoir des informations importantes à la sécurité.

Directement intégré au véhicule, le système fait appel à la technologie de réponse vocale et à l'assistance en temps réel pour fournir certaines fonctions comme la notification automatique d'une collision, la demande d'assistance d'urgence et l'assistance routière en plus du service de concierge.

Les clients qui utilisent ces services pourront recevoir de l'aide d'urgence lors d'une collision, auront accès à distance à certaines fonctions de la voiture, pourront fixer des rendez-vous d'entretien et pourront recevoir des informations de navigation vers des points d'intérêts, entre autres.

Parmi les autres fonctions, mentionnons le démarrage à distance (y compris l'activation du système de climatisation et des sièges chauffants), le déverrouillage et le verrouillage à distance, la localisation du véhicule ainsi que certaines alertes (vitesse, territoire, couvre-feu), tous ces paramètres pouvant être contrôlés à partir du cellulaire du client.

La Legacy 2020, qui sera présentée au Salon international de l'auto du Canada, à Toronto, du 15 au 24 février prochain, arrivera chez les concessionnaires cet automne.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

