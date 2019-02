1er Concours AGIS contre l'intimidation! et nouveau partenariat pour Interligne





Les équipes lauréates du Grand Prix Desjardins sont...

MONTRÉAL, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Interligne a dévoilé aujourd'hui les équipes qui se sont démarquées parmi les candidatures au 1er Concours AGIS contre l'intimidation! Visant à mobiliser les jeunes dans la lutte contre l'intimidation liée à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre et à l'expression de genre, ce concours de rédaction récompense cinq équipes qui se sont distinguées par la qualité du scénario soumis.

Les équipes gagnantes sont :

Dahlia Weladji, Kenza Chahidi , Sofia Lemaçon et Isabella Bezerra de l'École Louis-Philippe-Paré à Châteauguay, pour leur scénario abordant l'impact que peuvent avoir les témoins de gestes d'intimidation;

Arianne Rocheleau, Angélick Meloche, Émilie Milliard et Mathieu St-Pierre-Quesnel de l'École Marc-Laflamme/Le Prélude à Pointe-aux-Trembles, pour leur scénario illustrant les préjugés envers les filles et les femmes lesbiennes;

Anouck Prince, Sarah-Maude Veilleux et Naomi Veilleux de la Maison des jeunes Les Pacifistes à Waterville, pour leur scénario sur le coming out d'une adolescente asexuelle à ses parents;

Victoria Wutherich, Tengyi Xu, Victoria Opolot, Jinwen Zhang, Amelia Bautista et Federico Farman du Lower Canada College à Montréal, pour leur scénario sur les effets positifs de groupes d'entraide en milieu jeunesse;

Béatrice Tremblay, Lily-Mai Berthiaume Rattelade, Molly Collin et Émilie Théard du Collège Saint-Jean-Vianney à Montréal, pour leur scénario mettant en scène un adolescent vivant de l'intimidation au sein de son équipe sportive.

Vidéo annonçant les équipes lauréates : http://interligne.co/2019/02/concours/

Desjardins : nouveau partenaire des services jeunesse d'Interligne

L'équipe d'Interligne a annoncé que ses services pour les 12 à 17 ans obtiendront un tout nouvel appui. En effet, Desjardins devient le grand partenaire des services jeunesse d'Interligne et le présentateur du programme des AGIS (Alliances genres, identités et sexualités). « Enrichir la vie des personnes et des collectivités passe par l'ouverture et la diversité sous toutes ses formes. C'est donc avec fierté que nous nous associons à Interligne et à son volet jeunesse, afin de faire ensemble, une différence dans nos communautés », déclarait Simon Déry, Leader du Comité LGBTQ+ chez Desjardins et directeur général de la Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes.

« Notre équipe est heureuse que Desjardins ait accepté d'être partenaire de nos services pour les jeunes LGBTQ+. Grâce à ce partenariat, Interligne pourra assurer une présence auprès des jeunes qui en feront la demande et ainsi les accompagner en fonction de leurs besoins », notait Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interligne.

Les services jeunesse d'Interligne comprennent le programme des agendas scolaires, le service d'aide par texto lancé à l'automne 2017 ainsi que le programme AGIS lancé à l'automne 2018. Ce dernier programme soutient la création d'espaces accueillants et solidaires pour les élèves LGBTQ+ et leurs camarades, grâce à des outils clés en main. Déjà plus de 100 établissements - situés dans 16 des 17 régions administratives du Québec, ainsi qu'au Nouveau-Brunswick, en France et en Belgique - ont téléchargé la trousse de départ des AGIS.

Grand Prix Desjardins

Grâce au Grand Prix Desjardins, les équipes gagnantes pourront se joindre au tournage à Montréal, elles y seront aussi logées et nourries. « De plus, permettre aux jeunes de jouer dans leur propre vidéo et de recevoir du coaching de deux des porte-paroles d'Interligne, Sophie Paradis et Gabrielle Boulianne-Tremblay, bonifient l'expérience et la reconnaissance de leur remarquable travail », ajoutait Simon Déry.

Ces vidéos de trois minutes seront réalisées par une agence de communication. Les capsules seront ensuite diffusées en avril 2019 dans le cadre d'une campagne de sensibilisation web.

Le jury du concours était composé de :

Nicolas Ouellet , animateur radio et chroniqueur, co-porte-parole d'Interligne

Gabrielle Boulianne-Tremblay, poète et comédienne, co-porte-parole d'Interligne

Simon Boulerice, comédien, dramaturge et écrivain, co-porte-parole d'Interligne

, comédien, dramaturge et écrivain, co-porte-parole d'Interligne PL Cloutier, youtubeur

Simon Déry, Leader du Comité LGBTQ+ de Desjardins et directeur général de la Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes

Pierre Couture , Agence Phil Communications

Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interligne

, directeur général d'Interligne Deux intervenantes à l'écoute chez Interligne

Faits saillants du concours : http://agis.interligne.co/concours/



À propos d'Interligne

Interligne est un centre de première ligne en matière d'aide et de renseignements à l'intention des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Grâce à son service gratuit offert 24 heures par jour, l'organisme apporte un soutien aux personnes LGBTQ+, à leurs proches et au personnel des milieux communautaire, scolaire, de la santé et des services sociaux. À travers ses activités de sensibilisation, Interligne favorise également une plus grande ouverture de la société envers les réalités des personnes LGBTQ+.

Écoute téléphonique bilingue 24/7 et texto : 1 888 505-1010 (sans frais)

Clavardage : http://interligne.co/clavardage/

Site web : http://interligne.co

