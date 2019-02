Avis aux médias - Point de presse pour la réintégration de l'agronome Louis Robert





QUÉBEC, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Bonaventure et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'agriculture et d'alimentation, Sylvain Roy, le député de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour le Conseil du trésor, Gaétan Barrette, le député de Rosemont et porte-parole du troisième groupe d'opposition pour le Conseil du trésor, Vincent Marissal, ainsi que le député de Chomedey, Guy Ouellette, tiendront un point de presse aujourd'hui, le jeudi 14 février, à 14 h 30.

Sujet : Lancement d'une pétition réclamant la réembauche de l'agronome Louis Robert.

À cette occasion, les députés seront accompagnés de M. Richard Perron, président du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ).

AIDE-MÉMOIRE



DATE : Le jeudi 14 février 2019



HEURE : 14 h 30



LIEU : Foyer Louis-Hippolyte-La Fontaine

Hôtel du Parlement

Québec

