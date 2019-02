Une sélection d'objets et d'accessoires emblématiques s'ajoute à la donation de costumes patrimoniaux de Radio-Canada au Musée de la civilisation





QUÉBEC, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le castelet de Bobinette, le poêle à bois de l'attachante Mémère Bouchard du téléroman Le temps d'une paix, le mobilier de salon de l'orgueilleuse Bella du téléroman Cormoran, des marionnettes du Bye bye, une caméra et une perche. Voici quelques exemples des objets qui composent cette deuxième donation du diffuseur public, entrant officiellement aujourd'hui dans les collections du Musée de la civilisation. Dans cette sélection de plus d'une centaine d'objets, certains viennent rejoindre des costumes des personnages de leurs émissions respectives et compléter ainsi la première donation de costumes patrimoniaux accueillie au Musée en 2015. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le directeur général du Musée de la civilisation à Québec, Stéphan La Roche, en compagnie du directeur général, Productions de Radio-Canada, François Messier, au Centre national de conservation et d'études des collections où est conservée une grande partie des collections de l'institution muséale nationale.

Comme pour les costumes, chaque pièce faisant partie de cette donation de plus d'une centaine d'items a fait l'objet d'une sélection rigoureuse selon des critères d'acquisition bien définis. Certains accessoires et pièces de mobilier ont été naturellement sélectionnés avec le seul critère d'être associé à un des costumes de la donation précédente. Une fois rassemblés, les objets et les costumes forment une impressionnante collection témoignant de l'histoire télévisuelle québécoise et de ses techniques de production au fil des ans.

Citations :

« La télévision de Radio-Canada n'a cessé de refléter l'évolution de la société québécoise. Au-delà de la nostalgie suscitée par ces objets, ces costumes, il faut voir en cette donation une part exceptionnelle de l'identité culturelle du Québec et de la francophonie pancanadienne. Ces objets complètent admirablement le corpus de costumes acquis en 2012 et en 2015. Cette donation liée au patrimoine vivant est extrêmement riche de sens. »

Stéphan La Roche, directeur général, Musée de la civilisation

« La collection de 266 objets et costumes patrimoniaux qui a été constituée témoigne de tout un pan de l'histoire de la production télévisuelle à Radio-Canada. Cette collection rend hommage aux artisans qui les ont confectionnés, mais aussi à ceux qui leur ont donné vie pour le plus grand plaisir des téléspectateurs partout au pays. Radio-Canada est très fière de pouvoir compter sur l'expertise du Musée de la civilisation pour assurer la pérennité et la mise en valeur des objets et costumes qui ont marqué notre imaginaire collectif, et qui ont une valeur historique pour les générations futures.

François Messier, directeur général, Productions, Radio-Canada

Faits saillants :

Près de 123 pièces de mobilier et accessoires s'ajoutent à la donation des 143 costumes patrimoniaux. Près de la moitié de la donation d'objets et d'accessoires est directement associée aux costumes; les autres objets ont été sélectionnés pour leur valeur historique témoignant de leur époque ou de l'évolution de la télévision;

Extrêmement riche et identitaire de la culture québécoise, la collection est le reflet de la diversité des productions du diffuseur public. Des objets et des costumes sont liés à une cinquantaine de productions des catégories suivantes :

-Divertissement;

-Émissions jeunesse;

-Information sportive;

-Téléromans/séries historiques;

-Téléthéâtres.

En 2020, la programmation du Musée de la civilisation prévoit une mise en valeur de cette collection qui marquera le 5e anniversaire de l'entrée des costumes dans les collections du Musée. En matière de protection du patrimoine, le Musée de la civilisation est une véritable référence. Inauguré en 2005, le Centre national de conservation et d'études des collections est doté de processus d'entreposage et de manipulation très stricts;

Les costumes sont soit conservés à plat dans des tiroirs, protégés par un minutieux emballage de papier non acide et recouverts d'une pellicule de plastique, soit suspendus en vestiaire à l'intérieur de housses de coton neutre, soit mis en boîte. Quant aux accessoires et pièces de mobilier, ils seront conservés dans différentes réserves en fonction de leurs dimensions et de leurs matériaux. Cependant, même s'ils sont entreposés dans des endroits différents, tous les éléments qui composent cette donation, ainsi que sa documentation photographique demeurent un tout, grâce à une base de données sophistiquée permettant de les réunir pour les mettre en valeur lors d'un projet d'exposition ou d'exploration virtuelle. Tous ces objets sont conservés dans des conditions d'aération et d'humidité contrôlées;

Quatre costumes du Bye bye ont été prêtés au Musée Grévin pour l'exposition sur les 50 ans de la célèbre émission;

Le Musée de la civilisation avait présenté une vingtaine de costumes dans l'exposition marquant le 75e anniversaire de Radio-Canada, en 2011-2012.

