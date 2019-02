Le gouvernement du Canada annonce un nouvel investissement pour appuyer le tourisme au Lac-Saint-Jean





Deux clubs de motoneigistes recevront près de 287 000 $

SAINT-GÉDÉON, QC, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le secteur du tourisme est un moteur économique important dans l'ensemble du pays. Il contribue à la croissance durable et crée de bons emplois pour les familles de la classe moyenne, tant dans les centres urbains comme Québec, que dans les plus petites communautés, comme Saint-Gédéon. C'est pourquoi le gouvernement investit 286 983 $ pour appuyer le tourisme et l'économie du Lac-Saint-Jean.

Aujourd'hui, la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, ainsi que le secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations et député de Lac-Saint-Jean, Richard Hébert, ont annoncé l'octroi de contributions non remboursables au Club de motoneigistes Lac St-Jean ainsi qu'au Club Passe-Partout Roberval, dont les montants respectifs sont de 147 983 $ et de 139 000 $.

Les contributions de DEC permettront l'acquisition d'équipements performants afin d'améliorer l'entretien et la sécurité des sentiers de motoneige au grand bénéfice des usagers. En plus d'être prisée par les touristes étrangers, la pratique de la motoneige procure d'importantes retombées dans l'économie des régions en favorisant la pérennité des établissements d'hébergement touristiques et des commerces de proximité.

Cette annonce a eu lieu dans le cadre de rencontres entreprises par la ministre Joly avec des experts locaux du secteur touristique et des voyages de toutes les régions du Canada. Cette tournée pancanadienne s'est amorcée en novembre et a permis de cerner les possibilités de maximiser le potentiel touristique du Canada. La ministre a été à l'écoute et invite maintenant les experts à approfondir et à explorer davantage les pierres angulaires qui permettront d'élaborer la stratégie nationale du tourisme.

« Notre gouvernement reconnaît que le tourisme soutient toutes les régions du pays, comme c'est le cas ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en créant de bons emplois pour les familles de la classe moyenne. Au cours des derniers mois, j'ai eu le privilège de rencontrer des personnes un peu partout au pays, qui travaillent sans compter leurs efforts pour faire du Canada une destination touristique de choix. Leur expérience unique et les travaux du Comité-conseil inspireront notre prochaine stratégie fédérale en matière de tourisme, qui aura pour objet de maximiser le potentiel du Canada dans ce domaine. L'avenir est prometteur pour l'industrie canadienne du tourisme. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Le tourisme représente un secteur d'activité très important pour les régions du Québec et le gouvernement du Canada met tout en oeuvre pour le rendre profitable à tous. Nul doute que l'Initiative de tourisme hivernal permettra de créer des emplois et de la richesse pour les régions, tout en contribuant au rayonnement de l'ensemble des communautés du Québec. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Je me réjouis du soutien de DEC pour l'acquisition de nouveaux équipements qui feront certainement le bonheur des motoneigistes et des entreprises touristiques locales, l'achalandage des sentiers de motoneige étant étroitement lié à leur qualité. Il va sans dire que ces infrastructures touristiques contribuent à bonifier l'offre touristique en période hivernale et à stimuler l'activité économique de notre région. »

Richard Hébert, secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations et député de Lac-Saint-Jean

« Nos sentiers donnent accès à plusieurs centaines de kilomètres de sentiers au Lac-Saint-Jean, à proximité de centres de villégiatures. La pratique de cette activité occupe naturellement une place importante dans la région, et représente un atout certain dans l'offre touristique hivernale. L'appui de DEC nous permet d'offrir des sentiers sécuritaires et de grande qualité, faisant de notre région une destination de choix pour les adeptes de la motoneige. »

Gaétan Gagné, président, Club de motoneigistes Lac St-Jean et Éric Morin, président, Club Passe-Partout Roberval

« La motoneige génère des retombées économiques de plus de 3 milliards de dollars par année au Québec. Cette importante industrie, menée à bout de bras par des milliers de bénévoles, est reconnaissante de l'appui financier de DEC qui, grâce à l'Initiative de tourisme hivernal, permettra d'aider à rajeunir la flotte d'équipements d'entretien du plus important réseau de sentiers de motoneiges au monde. »

Mario Gagnon, président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec

Le tourisme représente 2 % du produit intérieur brut du Canada .

. Le tourisme soutient 1,8 million d'emplois au pays.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

