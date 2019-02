Un nouvel investissement fédéral contribuera à améliorer la sécurité économique des femmes à Laval





Un projet améliorera l'accès à l'emploi des femmes en situation de vulnérabilité

LAVAL, QC, le 14 févr 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à faire progresser l'égalité entre les sexes et comprend l'importance de créer davantage de possibilités pour favoriser l'autonomie des femmes dans toutes les sphères de la vie au Canada. En investissant dans des projets qui améliorent la sécurité économique des femmes, nous contribuons à assurer la prospérité des femmes, de leur famille et de leurs communautés.

Au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, Eva Nassif, députée de Vimy, a annoncé aujourd'hui le financement par le gouvernement fédéral d'un projet qui améliorera la sécurité économique des femmes à Laval.

La Table de concertation de Laval en condition féminine recevra un financement de 295 725 $ pour un projet d'une durée de 36 mois intitulé « Laval mobilisé pour les femmes en situation de vulnérabilité : des partenaires unis dans l'action pour les changements structuraux », qui vise à éliminer les obstacles systémiques à l'emploi pour les femmes vulnérables dans la région de Laval.

L'organisme collaborera avec des partenaires locaux dans des secteurs d'emploi clés, avec des fournisseurs de services et avec des femmes de Laval qui ont connu des obstacles à l'emploi, notamment la violence conjugale, la pauvreté, le logement et des problèmes de santé mentale et physique.

Afin de déterminer les lacunes et obstacles courants en matière de transports, d'accès aux services de garde, de possibilités de formation, de méthodes de jumelage et d'autres enjeux liés aux placements, on procédera à une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) des politiques, procédures et protocoles. De nouveaux protocoles et procédures seront mis à l'essai par l'entremise de trois partenaires communautaires en vue de la création d'un modèle pouvant être incorporé dans des pratiques à l'échelle régionale.

Citations

« Notre gouvernement sait que lorsque nous investissons dans les femmes, nous renforçons l'économie pour tout le monde, et c'est pourquoi ces projets sont si importants : ils créent des conditions propices à la prospérité des femmes dans leur carrière - et dans leur vie. En finançant des organismes comme la Table de concertation de Laval en condition féminine qui s'emploient à éliminer les obstacles qui freinent les femmes, nous assurons des chances de succès réelles et justes pour tous les membres de la population canadienne - quel que soit leur genre. »

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Je suis confiante qu'à travers ce projet d'une importance capitale, et qu'avec l'aide de ces partenaires clés, la Table de concertation de Laval en condition féminine pourra continuer cette mission noble que l'organisation s'est choisie, celle d'offrir un avenir plus certain aux femmes dans le besoin, et de se battre avec elles pour que leurs droits soient reconnus. Je suis fière que le gouvernement du Canada se soit engagé à les soutenir dans le cadre du Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. »

Eva Nassif

Députée de Vimy

Membre du Comité permanent de la condition féminine

« Nous sommes reconnaissantes du soutien accordé par le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres à cet important projet. De nombreuses femmes qui vivent à Laval sont aux prises avec des obstacles de taille et de graves désavantages quant à l'emploi. En collaborant avec ces femmes et les groupes et partenaires de la région, nous pourrons trouver ensemble une solution qui fonctionne pour tous les niveaux de la société. Grâce à cette approche, nous pouvons améliorer la vie d'un grand nombre de femmes à Laval en les aidant à obtenir une plus grande sécurité économique. »

Marie-Ève Surprenant

Coordonnatrice, Table de concertation de Laval en condition féminine

Faits en bref

Selon le McKinsey Global Institute, en prenant des mesures visant à faire progresser l'égalité pour les femmes -- par exemple, en employant un plus grand nombre de femmes dans le secteur des technologies et en stimulant la participation des femmes sur le marché du travail -- le Canada pourrait ajouter 150 milliards de dollars à son économie d'ici 2026.

pourrait ajouter 150 milliards de dollars à son économie d'ici 2026. Les femmes demeurent disproportionnellement touchées par l'insécurité économique. En 2015, les femmes au Canada gagnaient seulement 87 cents pour chaque dollar gagné par les hommes. Elles sont aussi beaucoup plus susceptibles de travailler à temps partiel, car elles représentent 76 % de toute la main-d'oeuvre à temps partiel, et 25 % des femmes disent travailler à temps partiel en raison de leurs responsabilités relatives à la garde des enfants.

gagnaient seulement pour chaque dollar gagné par les hommes. Elles sont aussi beaucoup plus susceptibles de travailler à temps partiel, car elles représentent 76 % de toute la main-d'oeuvre à temps partiel, et 25 % des femmes disent travailler à temps partiel en raison de leurs responsabilités relatives à la garde des enfants. Le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres appuie financièrement les organismes admissibles pour l'exécution de projets visant à faire progresser l'égalité en s'attaquant aux obstacles systémiques.

La sécurité économique est composée de la sécurité sociale de base, définie par l'accès aux besoins fondamentaux, comme la santé, l'éducation et le logement.

En octobre 2017, le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres (anciennement Condition féminine Canada ) a invité les organismes à proposer des projets qui appuient la sécurité économique des femmes partout au Canada en se penchant sur certaines des causes profondes des inégalités, notamment les obstacles à l'emploi comme l'accès aux services de garde, la disparité salariale et l'écart salarial entre les sexes. Dans le cadre de cet appel de propositions, intitulé Promouvoir la sécurité économique des femmes , plus de 30 projets ont été approuvés pour un financement total de 10 millions de dollars. Ces projets se dérouleront sur une période de trois ans, et le financement ajoute à nos efforts constants visant à soutenir l'autonomie économique et la promotion de l'égalité des sexes pour l'ensemble de la population canadienne.

Produit connexe

Document d'information

Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres - Programme de promotion de la femme

L'une des façons dont le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres fait progresser l'égalité au Canada consiste à offrir du financement aux organismes admissibles par l'entremise du Programme de promotion de la femme. Les projets sont choisis au moyen d'appels de propositions sur des thèmes particuliers, et d'un processus continu de réception de demandes qui permet au Programme de promotion de la femme de se pencher sur les enjeux émergents à mesure qu'ils se présentent.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui visent à éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des femmes dans trois domaines prioritaires, à savoir : l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles; l'amélioration de la sécurité et de la prospérité économiques des femmes et des filles; et l'accès des femmes et des filles aux postes de responsabilité et de décision.

Appels de propositions - Promouvoir la sécurité économique des femmes et Améliorer la sécurité et la prospérité économiques des femmes autochtones

Le 2 octobre 2017, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, a lancé deux appels de propositions. Le premier, intitulé Promouvoir la sécurité économique des femmes, invitait les organismes à présenter des demandes de financement pour des projets favorisant la sécurité économique des femmes tout en contribuant à l'avancement de l'égalité des sexes au Canada. Plus de 30 projets recevront au total 10 millions de dollars sous la forme de financement dans le cadre de cet appel de propositions.

Cet appel de propositions comporte deux thèmes; le premier, Aplanir les obstacles systémiques grâce au partenariat, prévoit du financement pour aplanir les obstacles importants qui limitent la sécurité économique des femmes, notamment l'accessibilité des services de garde, l'écart salarial entre les sexes et la disparité salariale.

Le deuxième thème, Mobiliser le secteur privé et augmenter ses investissements dans la cause des femmes, encourage les organismes à établir des partenariats avec le secteur privé pour trouver des solutions novatrices qui contribueront à améliorer la sécurité économique des femmes.

Le deuxième appel de propositions, intitulé Améliorer la sécurité et la prospérité économiques des femmes autochtones, invitait les organismes à promouvoir la collaboration entre les femmes autochtones, les organismes autochtones, les collectivités autochtones et le secteur privé pour soutenir la sécurité et la prospérité économiques des femmes autochtones partout au Canada. Quinze projets dans différentes régions du pays recevront près de cinq millions de dollars en financement dans le cadre de cet appel de propositions.

Projet financé

La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) est un groupe féministe qui oeuvre avec ses membres à l'amélioration de la qualité de vie et de la sécurité économique des femmes, plus particulièrement à Laval. Constituée en société en 1995, la TCLCF est engagée dans la défense collective des droits des femmes, notamment le droit à l'autodétermination et à la sécurité, au logement, à la santé et à l'indépendance économique. Elle s'emploie principalement à offrir du soutien aux femmes marginalisées à Laval et à créer des alliances avec les parties prenantes locales et régionales afin de lancer des actions collectives pour améliorer la vie de toutes les femmes.

Description du projet

Le gouvernement du Canada accordera un financement de 295 725 $ à la TCLCF pour un projet d'une durée de 36 mois visant à améliorer la sécurité économique des femmes et intitulé « Laval mobilisé pour les femmes en situation de vulnérabilité : des partenaires unis dans l'action pour les changements structuraux ».

Dans le cadre de ce projet, on collaborera avec de multiples partenaires dans des secteurs d'emploi clés afin d'éliminer les obstacles à l'emploi pour les femmes vulnérables à Laval. Les principaux résultats comprennent la réduction des obstacles systémiques comme le transport et l'accès aux services de garde, les possibilités de formation, les méthodes de jumelage et d'autres enjeux liés au placement.

Les politiques, procédures et protocoles existants des fournisseurs de services à Laval feront l'objet d'une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Les parties prenantes et des femmes ayant connu des obstacles à l'emploi, tels que pauvreté et problèmes de santé mentale et physique, seront incluses dans l'analyse au moyen de sondages, de groupes de discussion et de consultations générales.

L'ACS+ aidera à déterminer les lacunes et les obstacles courants à éliminer dans les plateformes de services locales. De nouveaux protocoles et procédures seront élaborés par l'entremise de trois partenaires communautaires et de trois projets pilotes qui serviront à créer un modèle pouvant être incorporé dans des pratiques à l'échelon régional.

Les principaux partenaires du projet comprennent la Division du développement social de la Ville de Laval, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval ainsi que Dimension Travail et le Réseau des organismes et intervenants en itinérance de Laval.

Statistiques provinciales - Sécurité économique des femmes

En 2018, le taux salarial horaire moyen des femmes au Québec était de 0,89 $ par dollar gagné par les hommes. Autrement dit, en 2018, il y avait un écart salarial de 0,11 $ entre les sexes au Québec.

En 2018, le taux d'emploi était de 57,8 % chez les femmes et de 64,3 % chez les hommes au Québec.

En 2018, 25,3 % des femmes en emploi et 12,4 % des hommes en emploi au Québec travaillaient à temps partiel.

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0018-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge détaillé, données annuelles (x 1,000).

Statistiques nationales - Sécurité économique des femmes

En 2015, 82 % des femmes du noyau de la population d'âge actif de 25 à 54 ans (6 millions) participaient au marché du travail.

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0018-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge détaillé, données annuelles (x 1,000).

En 2018, les femmes du noyau de la population d'âge actif représentaient 48 % de la population active, soit une augmentation par rapport à 46,3 % en 1999 et à 35,4 % en 1976.

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0018-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge détaillé, données annuelles (x 1,000).

En 2018, le taux national d'emploi chez les femmes était de 79,1 %, comparativement à 86,3 % chez les hommes.

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0018-01 Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge détaillé, données annuelles (x 1,000).

En moyenne, les femmes travaillent 5,8 heures de moins par semaine que les hommes (35,3 heures/semaine, comparativement à 41,1 heures/semaine).

Source : Statistique Canada. 2017. Les femmes et le travail rémunéré.

La valeur moyenne nette des mères seules représentait moins de la moitié de celle des pères seuls, soit 240 000 $ contre 540 000 $. La valeur moyenne nette des femmes et des hommes célibataires était semblable, soit 250 000 $ et 230 000 $, respectivement.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-503-x/2015001/article/54930-fra.htm et https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-503-x/2015001/article/54930/tbl/tbl02-fra.htm

230 000 $, respectivement. Les mères seules avaient le revenu rajusté moyen le plus bas (25 300 $); elles étaient suivies des femmes célibataires (33 700 $). Les revenus rajustés moyens des pères seuls et des hommes célibataires étaient semblables (autour de 40 300 $). Il est à noter que le revenu ajusté moyen des mères seules était de 15 000 $ inférieur à celui des pères seuls.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-503-x/2015001/article/54930/c-g/c-g05-fra.htm

