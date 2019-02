Avis aux médias - Présentation du projet de loi no 5 modifiant la Loi sur l'instruction publique et d'autres dispositions à l'égard des services de l'éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans





QUÉBEC, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean François Roberge, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils procéderont à la présentation du projet de loi no 5 modifiant la Loi sur l'instruction publique et d'autres dispositions à l'égard des services de l'éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans déposé ce matin à l'Assemblée nationale du Québec.

Date : Le 14 février 2019



Heure : 13 h 30



Lieu : École primaire Sans-Frontière

360, avenue Bélanger

Québec (Québec) G1M 1W1

