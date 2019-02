Le gouvernement du Canada prend des mesures pour que les travailleurs canadiens soient prêts à occuper les emplois de demain





Le nouveau Centre et le Conseil des Compétences futures : définir les priorités et créer des occasions de renforcer l'économie

TORONTO, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et la compétitivité mondiale transforment la façon dont les Canadiens travaillent. Dans les années à venir, bon nombre des compétences requises pour occuper un emploi de qualité auront changé. Une main-d'oeuvre canadienne qui est capable de s'adapter et qui peut intégrer de nouvelles technologies constitue la clé pour assurer la croissance économique à long terme du Canada.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, ainsi que le ministre des Finances, l'honorable Bill Morneau, ont annoncé la création du Centre des Compétences futures et du Conseil des Compétences futures. Cette annonce s'inscrit dans le plan du gouvernement visant à aider les Canadiens à acquérir les compétences nécessaires pour trouver et conserver des emplois de qualité, et pour faire croître la classe moyenne.

L'Université Ryerson, le Conference Board du Canada et Blueprint ont été choisis à titre de partenaires et de gestionnaires du nouveau Centre des Compétences futures du Canada. Ce centre, qui exercera ses activités sans lien de dépendance avec le gouvernement du Canada, financera partout au Canada des projets visant à élaborer, à mettre à l'essai et à mesurer de nouvelles approches en matière d'évaluation et de perfectionnement des compétences.

Quinze membres des secteurs public, privé, syndical et sans but lucratif du Canada ont été choisis pour former le Conseil des Compétences futures. Le processus de sélection consistait en un appel de candidatures ouvert qui était basé sur le mérite et qui tenait compte de la diversité régionale, culturelle et des sexes. Le Conseil donnera son à la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail sur les nouvelles compétences et les tendances en matière de main-d'oeuvre, y compris sur les priorités nationales et régionales en ce qui a trait au perfectionnement des compétences des Canadiens. Le Conseil sera coprésidé par Valerie Walker, directrice générale de la Table ronde sur l'enseignement supérieur et les entreprises, et Thierry Karsenti, directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante.

« Le monde du travail évolue et les Canadiens doivent être bien outillés pour saisir les occasions qui s'offriront à eux. Compétences futures s'inscrit dans le plan du gouvernement de constituer une main-d'oeuvre souple capable de trouver et de conserver de bons emplois bien rémunérés, et de renforcer la classe moyenne afin que chacun ait la chance de réussir, aujourd'hui et dans les années à venir. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« L'économie du Canada est en pleine croissance et les Canadiens créent des emplois chaque jour, mais les compétences nécessaires pour réussir dans ces emplois changent parfois rapidement. Le Centre des Compétences futures et le Conseil des Compétences futures collaboreront avec les écoles, les entreprises et le gouvernement pour s'assurer que les Canadiens peuvent acquérir ces compétences, et pour les aider à demeurer concurrentiels sur le marché du travail de demain. »

- L'honorable Bill Morneau, ministre des Finances

« En tant que leader canadien de l'enseignement novateur et axé sur la carrière, l'Université Ryerson est fière de diriger le consortium de cette importante initiative fédérale. Grâce à son expertise dans des projets multidisciplinaires de recherche et d'évaluation à grande échelle, notre université aide à bâtir des communautés qui réunissent le milieu universitaire, les gouvernements, les organismes sans but lucratif et l'industrie afin de mieux comprendre et de promouvoir la diversité l'entrepreneuriat et l'emploi. Ryerson est bien placée pour aider à préparer tous les Canadiens aux possibilités émergentes, aujourd'hui et demain. »

- Mohamed Lachemi, président et vice-recteur de l'Université Ryerson

« Blueprint est heureux d'être partenaire de cette initiative sans précédent. En travaillant ensemble, nous allons bâtir une culture axée sur la prise de décisions éclairée et basée sur des faits qui vont renforcer l'écosystème du perfectionnement des compétences et améliorer les résultats pour les particuliers, les familles et les communautés au Canada. »

- Karen Myers, présidente-directrice générale de Blueprint

« Le Conference Board du Canada est heureux d'être au centre de cette initiative fédérale importante pour le perfectionnement de la main-d'oeuvre et l'avenir du travail. Nous entreprendrons de nouvelles recherches et lancerons de nouvelles initiatives dans le but d'offrir des idées novatrices sur ce que nous pouvons faire en tant que pays pour suivre le rythme des nouvelles technologies et de l'évolution rapide de la nature du travail. »

- Susan Black, présidente-directrice générale, Le Conference Board du Canada

Le gouvernement du Canada investit 225 millions de dollars sur quatre ans, et 75 millions de dollars par année par la suite dans Compétences futures.

Dans le budget de 2017, le gouvernement s'est engagé à mettre sur pied un nouvel organisme qui appuiera le perfectionnement et la mesure des compétences au Canada, à la lumière des recommandations du Conseil consultatif en matière de croissance économique et du Forum des ministres du marché du travail.

Dans son rapport Bâtir une main-d'oeuvre canadienne hautement qualifiée et résiliente au moyen du laboratoire des compétences futures, le Conseil consultatif en matière de croissance économique recommandait que le gouvernement du Canada crée un « laboratoire » des compétences futures sans lien de dépendance qui mettrait l'accent sur de nouvelles approches visant à combler les lacunes en matière de compétences et à soutenir l'apprentissage tout au long de la vie professionnelle des Canadiens.

Dans ce rapport, le Conseil consultatif en matière de croissance économique a demandé que soit créé un organisme qui offrirait pour tous les ordres de gouvernement, les employeurs, les éducateurs et les autres intervenants qui participent à l'édification d'une main-d'oeuvre résiliente et hautement qualifiée un forum leur permettant de collaborer pour mettre à l'essai de nouvelles méthodes de prestation de formation et échanger des pratiques exemplaires.

Les consultations menées par le Forum des ministres du marché du travail (FMMT) ont révélé la nécessité d'appuyer l'innovation et les politiques fondées sur des données probantes, et que les centres d'excellence constituent un moyen novateur d'appuyer la recherche sur les pratiques éprouvées et l'innovation dans le secteur de l'emploi.

Les objectifs de Compétences futures sont les suivants :

examiner les tendances principales qui auront une incidence sur les économies nationales et régionales et la main-d'oeuvre;

élaborer, mettre à l'essai et évaluer les approches novatrices afin d'aider les Canadiens à acquérir les compétences requises pour intégrer la population active et réussir;

cerner les compétences émergentes qui sont recherchées aujourd'hui et qui le seront à l'avenir

aider les Canadiens à prendre des décisions éclairées en matière de formation

communiquer les résultats et les pratiques exemplaires aux gouvernements, au secteur privé, aux syndicats, aux établissements d'enseignement et de formation, aux organismes sans but lucratif, au milieu universitaire et aux spécialistes en la matière pour favoriser l'adoption à grande échelle d'approches novatrices.

Centre des Compétences futures

Le Centre sera un centre de recherche pancanadien qui fonctionnera dans les deux langues officielles sans lien de dépendance avec le gouvernement du Canada.

Le Centre financera des projets dirigés par des groupes comme les gouvernements provinciaux et territoriaux, les gouvernements et organismes autochtones et les organismes sans but lucratif, et travaillera en partenariat avec ces groupes.

Les projets serviront à :

aider les Canadiens à prendre des décisions éclairées en matière de formation en cernant les nouvelles compétences recherchées, maintenant et dans les années à venir;

aider les Canadiens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour s'adapter et réussir sur le marché du travail en élaborant, en mettant à l'essai et en évaluant des approches novatrices;

partager les résultats et les pratiques exemplaires dans tous les secteurs et avec les Canadiens afin d'appuyer l'investissement dans les compétences nécessaires pour se préparer au changement dès maintenant et dans les années à venir.

Le Centre consacrera la moitié de son financement aux groupes défavorisés et sous-représentés, notamment jusqu'à 20 % des fonds seront réservés pour répondre aux besoins des jeunes.

Conseil des Compétences futures

Le Conseil présentera des recommandations à la ministre sur les priorités nationales et régionales liées au perfectionnement des compétences et à la formation des Canadiens. Conformément au rôle des provinces et des territoires dans le perfectionnement des compétences, le coprésident des hauts fonctionnaires provinciaux et territoriaux du Forum des ministres du marché du travail siègera au Conseil à titre de membre sans droit de vote pour veiller à ce que les provinces et les territoires aient la possibilité de s'exprimer sur des priorités ciblées.

Le mandat du Conseil vient s'ajouter aux efforts actuels, comme le Conseil de l'information sur le marché du travail, qui a été établi en avril 2017 à la suite de l'approbation du Forum des ministres du marché du travail. Le Conseil de l'information sur le marché du travail cherche à cerner et à mettre en oeuvre des priorités pancanadiennes pour la collecte, l'analyse et la distribution d'information sur le marché du travail.

Emploi et Développement social Canada s'appuiera sur les données probantes et les pratiques éprouvées recensées par le Conseil et le Centre, et soutiendra le gouvernement dans la transformation des programmes d'acquisition de compétences du Canada afin de répondre aux besoins changeants de la population.

Les membres du Conseil sont les suivants :

Denise Amyot , présidente-directrice générale, Collège et instituts Canada ;

, présidente-directrice générale, Collège et instituts ; Jeremy Auger , chef de la stratégie, Desire 2 Learn;

, chef de la stratégie, Desire 2 Learn; Roberta Baikie-Andersen , directrice du programme Passeport pour les Inuits (Inuit Pathways), gouvernement du Nunatsiavut;

, directrice du programme Passeport pour les Inuits (Inuit Pathways), gouvernement du Nunatsiavut; Thierry Karsenti , directeur, Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante;

, directeur, Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante; Lisa Langevin , directrice administrative adjointe, Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 213;

, directrice administrative adjointe, Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 213; Mike Luff , représentant national, Congrès du travail du Canada ;

, représentant national, Congrès du travail du ; Alexander MacDonald , président et chef de la direction, Collège Holland ;

, président et chef de la direction, Collège ; Gladys Okine , directrice générale, First Work: Ontario's Youth Employment Network;

, directrice générale, First Work: Youth Employment Network; Christa Ross , sous-ministre adjointe de la Division de l'immigration, de l'emploi et du perfectionnement professionnel au ministère de l'Immigration et de la Formation professionnelle;

, sous-ministre adjointe de la Division de l'immigration, de l'emploi et du perfectionnement professionnel au ministère de l'Immigration et de la Formation professionnelle; Melissa Sariffodeen , chef de la direction et cofondatrice, Canada Learning Code;

, chef de la direction et cofondatrice, Canada Learning Code; Kerry Smith , directrice principale, Fédération des Métis du Manitoba ;

, directrice principale, Fédération des Métis du ; David Ticoll , président, Groupe consultatif pancanadien des intervenants, Conseil de l'information sur le marché du travail; conseiller spécial, talents, Association canadienne de la technologie de l'information; chercheur émérite, Laboratoire des politiques d'innovation, Munk School of Global Affairs, Université de Toronto ;

, président, Groupe consultatif pancanadien des intervenants, l'information sur le marché du travail; conseiller spécial, talents, Association canadienne de la technologie de l'information; chercheur émérite, Laboratoire des politiques d'innovation, of Global Affairs, Université de ; Judy Fairburn , administratrice, Calgary Economic Development;

, administratrice, Calgary Economic Development; Paulette Tremblay , présidente-directrice générale, Assemblée des Premières Nations;

, présidente-directrice générale, Assemblée des Premières Nations; Valerie Walker , directrice générale de la Table ronde sur l'enseignement supérieur et les entreprises;

, directrice générale de la Table ronde sur l'enseignement supérieur et les entreprises; Rachel Wernick , sous-ministre adjointe principale, Emploi et Développement social Canada .

