Euro Media Group renforce ses activités de prestation technique vidéo-mobile au Royaume-Uni et en Europe à travers l'acquisition de Telegenic





Euro Media Group (EMG) annonce l'acquisition de Telegenic, acteur majeur du marché britannique et européen de la prestation technique vidéo-mobile

Exploitant une flotte de 15 cars régie équipés des technologies les plus avancées en matière de productions HD et UHD/HDR, Telegenic fournit des services aux plus importants clients du secteur de la musique, du divertissement et du sport au Royaume-Uni et à l'échelle internationale.

Telegenic a récemment ouvert une filiale aux États-Unis et fournit actuellement des services pour Sky et le PGA Tour.

Cette acquisition fait partie de la stratégie d'EMG destinée à développer ses activités au Royaume-Uni et en Europe, et à élargir sa gamme de services et capacités de production pour permettre au Groupe de renforcer sa couverture des principaux événements mondiaux. EMG s'appuiera sur l'expérience et l'expertise de l'équipe de direction actuelle de Telegenic pour continuer à développer ses activités avec le support du Groupe.

Pour Patrick van den Berg, co-CEO d'EMG : « Nous sommes très heureux d'accueillir Telegenic et son équipe talentueuse et respectée au sein d'Euro Media Group. Cette acquisition s'inscrit pleinement dans notre politique de croissance à l'international visant notamment à consolider nos positions sur des marchés à fort potentiel. Cela montre également notre capacité à attirer des entreprises de qualité au sein du Groupe afin de soutenir notre croissance. Notre but est de poursuivre notre expansion en Europe et à l'international, aussi bien à travers une croissance organique que par le biais d'acquisitions, en bénéficiant de l'activité de Telegenic aux États-Unis. »

Pour Peter Bates et Terry James, principaux actionnaires et manageurs de Telegenic : « C'est une fantastique opportunité qui permettra de libérer tout notre potentiel en tant qu'entreprise pour explorer les technologies émergentes dans une industrie qui adopte progressivement de nouvelles méthodes de travail. Pendant plus de 20 ans, Telegenic a posé d'importants jalons technologiques, en apportant des innovations leaders du marché, mises au point par une équipe particulièrement talentueuse et motivée. En intégrant EMG, et forts de notre réputation, nous continuerons à offrir des services d'excellence, en travaillant aux côtés d'entreprises qui partagent notre passion, nos valeurs et notre ambition. »

À propos d'Euro Media Group :

Euro Media Group est un leader de la prestation de services audiovisuels et de diffusion sur le marché européen. Le Groupe allie un savoir-faire unique et une expertise de renommée mondiale pour maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, de la création d'images à la distribution. Tourné vers les nouveaux médias, Euro Media Group est un partenaire apprécié pour couvrir les principaux événements internationaux, notamment dans le domaine du sport (Tour de France, Ryder Cup, Evénements de la FIFA et de l'UEFA, Formule 1, etc.), du spectacle vivant en direct (Eurovision, MTV Awards, BRIT Awards, Royal Events, etc.) et des émissions de divertissement (The Voice, MasterChef, X Factor, etc.). Euro Media Group dispose de toute une variété de studios et de l'une des plus grandes flottes d'unités mobiles d'Europe.

