Avis aux médias - La ministre Patty Hajdu discutera avec des représentants d'écoles de commerce et de jeunes entreprises à Waterloo





GATINEAU, QC, le 14 févr. 2019 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, participera à une discussion d'experts à l'Université de Waterloo avec des représentants d'entreprises en démarrage et de la Conrad School of Entrepreneurship and Business.

Une séance de photos et un point de presse suivront.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le vendredi 15 février 2019



HEURE : 10 h panel (ouvert aux médias)

10 h 50, disponibilité aux médias



ENDROIT : Conrad School of Entrepreneurship and Business

263, rue Phillip

Édifice Engineering 7, 2e étage

Waterloo (Ontario)

