La Voiture canadienne de l'année 2019 et le Véhicule utilitaire canadien de l'année 2019 annoncés par l'Association des Journalistes Automobile du Canada





Les gagnants ont été dévoilés lors de la cérémonie d'ouverture du Salon international de l'auto du Canada à Toronto.

TORONTO, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la Kia Stinger a été nommée Voiture canadienne de l'année 2019 alors que le Jaguar I-Pace a reçu le titre de Véhicule utilitaire canadien de l'année 2019, tel que choisis par l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC). Le Jaguar I-PACE devient ainsi le tout premier véhicule entièrement électrique à être élu meilleur véhicule par les journalistes membres de l'AJAC.

Les deux véhicules ont reçu les plus prestigieux titres automobiles au Canada lors de la cérémonie d'ouverture du Salon international de l'automobile du Canada à Toronto. Le dévoilement conclut ainsi un processus d'évaluation de plusieurs mois durant lequel 70 des journalistes automobiles les plus respectés ont fait l'essai des véhicules sur différentes routes et dans différentes conditions, d'un océan à l'autre. Cette décision est le résultat de deux scrutins anonymes, basés sur différents critères d'évaluation incluant la performance, l'équipement, les technologies, le design, la consommation d'essence et la valeur des véhicules.

Les gagnants se sont démarqués parmi les 55 modèles participants qui incluaient les gagnants de l'an dernier de même que des véhicules de nouvelle génération et des modèles ayant reçu un nombre considérable de révisions. Les données des 1 500 votes soumis ont été récoltées de façon anonyme.

« Nous sommes fières de nommer la Kia Stinger Voiture canadienne de l'année et le Jaguar I-Pace Véhicule utilitaire canadien de l'année pour 2019, » a dit le président de l'AJAC, Mark Richardson. « Les journalistes de l'AJAC sont parmi les professionnels de l'automobile les plus objectifs et compétents au pays. Le fait que ces deux modèles soient sortis vainqueurs de note rigoureux processus d'évaluation prouve qu'ils sont réellement les meilleurs véhicules sur le marché canadien. »

À propos de l'AJAC

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes, écrivains et photographes professionnels de même que des membres corporatifs dont le travail se concentre sur l'industrie canadienne de l'automobile. Nos objectifs collectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le domaine du journalisme automobile au Canada. Cela est rendu possible grâce au travail de nos membres et aux évènements annuels d'essais de l'AJAC, à la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), au Prix de la Voiture verte canadienne de l'année, au Prix de l'Innovation et à l'EcoRun.

Images disponibles au ajac.ca.

SOURCE Association des Journalistes Automobile du Canada

Communiqué envoyé le 14 février 2019 à 10:01 et diffusé par :