Avis aux médias - Inauguration à Regina de l'immeuble locatif de la société Oxford House





REGINA, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Greg Lawrence, secrétaire parlementaire et député de Moose Jaw Wakamow, au nom de l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), et Blair Pope, directeur général de l'Oxford House Society of Regina, en compagnie d'un représentant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), procéderont à l'inauguration d'un ensemble de logements abordables destinés aux personnes de Regina qui ont été sans-abri ou qui risquent de le devenir.

Date : Le 15 février 2019



Heure : 13 h



Endroit : Centre Al Ritchie

445 14th Avenue

Regina (Saskatchewan)

