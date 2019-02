Le gouvernement du Canada achète du matériel moderne pour protéger les océans et les voies navigables





GATINEAU QC, le 14 févr. 2019 /CNW/ - Dans le cadre du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada obtient le matériel dont la Garde côtière canadienne a besoin pour protéger nos océans et nos voies navigables.

Services publics et Approvisionnement Canada a attribué, au nom de la Garde côtière canadienne, un contrat de 1,2 million de dollars à l'entreprise J & J Trailers Manufacturers and Sales Inc., de Scarborough (Ontario), pour la fourniture de 23 remorques pour barrage flottant ainsi que des services et produits connexes.

Un barrage flottant est une barrière flottante temporaire qu'on utilise pour retenir un déversement polluant dans les eaux marines. Les remorques pour barrage flottant servent à transporter ces barrages là où ils sont requis.

Ce contrat est assorti d'options permettant d'acquérir des remorques et des services supplémentaires, jusqu'à concurrence d'une valeur approximative de 6,3 millions de dollars.

Ce contrat permettra de créer jusqu'à huit nouveaux emplois, en plus de maintenir 32 emplois existants.

« Notre gouvernement est déterminé à maintenir nos océans et nos voies navigables en santé pour que les Canadiens des générations futures puissent en bénéficier. Ces nouvelles remorques modernes vont non seulement permettre aux gardes côtiers d'intervenir plus rapidement en cas de déversement dans l'environnement, mais aussi favoriser la création d'emplois et la croissance économique en Ontario. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

"Notre gouvernement s'est engagé à préserver la sécurité et la propreté de nos côtes et de nos eaux. Ces remorques fourniront à la Garde côtière canadienne les outils et l'équipement dont elle a besoin pour continuer à le faire, tout en créant des emplois en Ontario."

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les faits en bref



Le 7 novembre 2016, le premier ministre a lancé le Plan de protection des océans . Représentant un investissement de 1,5 milliard de dollars, ce plan vise à améliorer la sécurité maritime, à promouvoir le transport maritime responsable, à protéger le milieu marin canadien et à offrir de nouvelles possibilités aux collectivités autochtones et côtières.

. Représentant un investissement de 1,5 milliard de dollars, ce plan vise à améliorer la sécurité maritime, à promouvoir le transport maritime responsable, à protéger le milieu marin canadien et à offrir de nouvelles possibilités aux collectivités autochtones et côtières. La Garde côtière canadienne utilise régulièrement des barrages flottants pour intervenir en cas de déversement de pétrole, réduisant ainsi la possibilité de pollution des rives et d'autres ressources.

Le nouveau matériel visé par ce contrat sera livré au cours des prochains mois aux endroits suivants : Richmond et Victoria (Colombie-Britannique), Mount Pearl (Terre-Neuve-et- Labrador ) et Dartmouth (Nouvelle-Écosse).

et (Colombie-Britannique), (Terre-Neuve-et- ) et (Nouvelle-Écosse). Les 23 remorques seront livrées dans les 160 jours suivant la date de l'attribution du contrat.

