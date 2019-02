La mise en valeur du marais Molson se poursuit





MONTRÉAL, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Comité de surveillance Louis-Riel (CSLR) est fier d'annoncer l'octroi d'un soutien financier de 29 000 $ de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement destiné à la deuxième phase de son projet de mise en valeur du marais Molson dans le parc du Boisé-Jean-Milot.

Situé à l'angle des rues Langelier et Bélanger, le marais Molson est un milieu humide de 1 000 m2 unique et essentiel pour la faune et la biodiversité urbaines. Dans le cadre du projet, le CSLR procédera à la plantation de plus de 300 arbres, arbustes et plantes aquatiques, notamment afin de maîtriser l'érosion de la pente abrupte au pied de laquelle se trouve le marais. La stabilisation du sol par l'enrochement ainsi que la construction d'abris pour la faune permettront l'amélioration des habitats des couleuvres et des oiseaux qui fréquentent ce milieu naturel. « La Fondation est heureuse de s'associer à nouveau à ce projet qui souligne l'importance de protéger les milieux humides, en particulier dans un contexte urbain. L'engagement manifesté par la collectivité à l'égard de ce projet est un important facteur de succès », explique Carlo Gagliardi, directeur général de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement.

« Les bénévoles du parc du Boisé-Jean-Milot ont rapidement adhéré à la mise en valeur du marais Molson. Déjà, plus de 275 heures de travail de contrôle des plantes exotiques envahissantes ainsi que de nombreuses corvées de nettoyage ont été réalisées afin de préparer le terrain pour la suite du projet d'aménagement du marais. L'engagement de nos bénévoles est remarquable et nous tenons à les remercier », affirme Richard Sylvain, coordonnateur du CSLR. L'organisme reçoit également l'appui de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, qui fournit des matériaux essentiels à la réalisation du projet, tels que du paillis et du compost.

Le Comité de surveillance Louis-Riel est composé de citoyens engagés dans leur communauté depuis 50 ans (1968-2018). La protection et la mise en valeur du parc du Boisé-Jean-Milot, fréquenté par plus de 20 000 personnes par année, comptent parmi les principaux projets de l'organisme depuis 2004. Celui-ci offre des services d'animation et d'éducation en lien avec l'environnement, des activités grand public, un club de marche ainsi qu'un club d'ornithologie.

La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement soutient des organismes qui oeuvrent concrètement à la protection, à la restauration et à la mise en valeur des milieux naturels et qui s'efforcent de sensibiliser les collectivités locales aux enjeux environnementaux particuliers de leur milieu de vie. De 2001 à 2018, la Fondation a accordé plus de 15 millions de dollars à 284 projets mis en oeuvre dans toutes les régions administratives du Québec. La valeur globale de ces projets est estimée à un peu plus de 51 millions de dollars. Pour en savoir plus sur les différents projets auxquels elle a contribué, visitez le www.hydroquebec.com/fondation-environnement.

