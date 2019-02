/R E P R I S E -- Avis aux médias - Inauguration à Summerside d'un ensemble de logements pour aînés/





SUMMERSIDE, PE, le 13 févr. 2019 /CNW/ - Vous êtes invités à vous joindre à Robert Morrissey, député fédéral d'Egmont, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et à Tina Mundy, ministre de la Famille et des Services sociaux, à l'occasion de l'annonce d'un financement conjoint visant à soutenir la construction de logements sociaux pour aînés à Summerside.

Date : 14 février 2019



Heure : 16 h



Endroit : 22, rue Frank Mellish

Summerside (Î.-P.-É)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 14 février 2019 à 10:00 et diffusé par :