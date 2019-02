Le gouvernement du Québec est fier de soutenir Le Monastère





MONTRÉAL, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier à l'organisme Le Monastère pour la présentation de cabarets de cirque à l'église St Jax de Montréal.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirme l'attribution d'une aide financière de 100 000 $ pour soutenir ce projet qui bonifiera l'offre culturelle de la métropole.

Les spectacles produits par Le Monastère mettront en scène des performances originales qui sauront plaire tant aux Montréalais qu'aux visiteurs. Ils permettront aussi de donner une vocation culturelle à un lieu patrimonial unique.

Citation :

« Notre gouvernement est heureux de soutenir cette initiative qui répond aux besoins du milieu du cirque contemporain montréalais. En plus de mettre en valeur le talent des artistes d'ici, ce projet contribue au rayonnement de notre métropole comme plaque tournante des arts circassiens. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Fait saillant :

L'aide financière provient du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM), un programme administré par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

