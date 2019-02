HomeServe met sur pied une co-entreprise au Japon dans le cadre de sa stratégie de partenariats internationaux





HomeServe plc ("HomeServe"), la société internationale de services de réparation et d'amélioration pour la maison, vient de signer un accord avec Mitsubishi Corporation ("MC") pour créer une co-entreprise au Japon.

Baptisée HomeServe Japan Corporation, la co-entreprise sera détenue à parts égales par HomeServe et Mitsubishi Corporation. HomeServe Japan Corporation développera des opérations pour fournir des services d'intervention d'urgence et de réparation pour la maison, dans les domaines de l'électricité, de la plomberie, du gaz, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. La société s'appuiera sur un modèle par souscriptions et proposera également des services à la demande aux clients résidentiels.

Le Japon est la troisième plus grande économie mondiale, avec 53 millions de ménages. La récente libéralisation des marchés du gaz et de l'électricité, avec un accès au marché de l'eau pour les concessions privées, a créé un contexte favorable au modèle d'assistance pour la maison de HomeServe.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du réseau de partenariats internationaux de HomeServe visant à fournir des stratégies éprouvées aux entreprises de services publics afin d'optimiser leur mise en relation avec la clientèle et d'en pérenniser les relations.

Les entreprises de services publics sont confrontées à des défis sans précédent. Les changements réglementaires, l'arrivée de nouveaux acteurs innovants, l'intensification des attentes des consommateurs et l'évolution rapide des technologies exercent une pression sur le chiffre d'affaires et attisent le désabonnement de la clientèle.

Selon Stephen Phillips, chef de la direction en charge du développement commercial international de HomeServe: "Les services publics ne doivent plus se cantonner aux services de base et doivent repenser leurs modèles commerciaux afin de saisir les opportunités qui s'ouvrent dans ce nouveau domaine. Les clients se sont habitués à des expériences en ligne parfaitement fluides dans les domaines de la vente au détail et des technologies connectées, et veulent à présent le même niveau de commodité de la part de leurs fournisseurs de services publics.

"Les clients veulent que les fournisseurs de services les aident à surveiller, gérer et entretenir leurs maisons. En proposant à leur clientèle des produits ciblés et à valeur ajoutée pouvant être intégrés à des systèmes complets de maison connectée, les entreprises de services publics ont l'opportunité de gagner en pertinence dans le quotidien des particuliers."

Les propositions de services et technologies pour la maison peuvent aider les services publics à se positionner comme une adresse unique pour les solutions domestiques et de gestion énergétique. Les études réalisées démontrent que les clients considèrent leur entreprise de services publics comme le fournisseur logique de tels services, et qu'une telle offre a un impact positif sur les relations avec la clientèle.

Dans le livre blanc de HomeServe USA, intitulé "Natural Gas Utilities: Securing the Future" (Entreprises de gaz naturel: comment pérenniser l'avenir), daté du mois de juin 2017, l'étude menée auprès des clients ayant souscrit un plan d'assistance pour la maison a montré une augmentation de plus de 60% de la satisfaction client pour les services relatifs à l'électricité. Quant aux clients ayant souscrit des services pour le gaz, leur niveau de satisfaction était plus que 75% supérieur à celui des non-abonnés.

Le livre blanc fait également le lien entre la satisfaction du client et un meilleur retour sur investissement et une rentabilité accrue. En moyenne, le quartile supérieur des entreprises de services publics a enregistré un retour sur investissement de 10,7%, alors que celui du quartile inférieur était de 10,1%. De même, les entreprises d'électricité du quartile supérieur en termes de satisfaction du client indiquent des bénéfices entre 3 et 4% supérieurs à ceux des entreprises des trois quartiles inférieurs.

Une autre étude (Eneco btg.org 2015 et Centrica Capital Markets Day 2017) fait état d'une réduction de 60% des désabonnements lorsque les clients ont souscrit des produits supplémentaires, comme des solutions de maison connectée, et indique que les clients du segment le plus élevé présentent une forte propension à détenir plusieurs produits et sont 20% de moins susceptibles de passer à un autre fournisseur de services.

Stephen Phillips déclare: "Le partenariat est un moyen efficace pour les fournisseurs d'énergie de se tenir à jour avec le rythme effréné des évolutions, de transformer leurs services à la clientèle et de toucher leurs clients directement dans leurs maisons. Mais les entreprises de services publics doivent choisir leurs partenaires avec soin. Fort d'une expérience approfondie, HomeServe comprend les éléments clefs de la réussite d'un partenariat. Il faut avant toute chose un alignement des cultures, le partage des valeurs, et une vision et des objectifs communs. HomeServe travaille avec plus de 600 partenaires qui comprennent et sont en mesure d'apporter des services axés sur le client, de solides avantages, une facilité d'accès, une prestation d'exception à tous les points d'interaction et une communication efficace."

À propos de HomeServe

Société internationale de solutions de réparation et d'amélioration pour la maison, HomeServe assure la mise en relation entre ses clients et les professionnels et technologies permettant de simplifier la gestion des services à l'habitat. HomeServe est cotée à la Bourse de Londres, avec une valorisation boursière avoisinant les 3,2 milliards de livres sterling. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de partenariats internationaux de HomeServe, veuillez visiter www.homeserveglobal.com.

À propos de Mitsubishi Corporation

Mitsubishi Corporation est une entreprise internationale d'activités intégrées, qui développe et exploite des opérations couvrant tous les secteurs, notamment le financement industriel, l'énergie, les métaux, la machinerie, les produits chimiques et les services du quotidien. La société dispose d'un vaste réseau de partenaires dans les services publics et privés au Japon.

FIN

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 février 2019 à 10:00 et diffusé par :