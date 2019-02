Corus: un incontournable du divertissement au Québec





MONTRÉAL, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Corus est fière d'annoncer que les prochaines saisons seront riches en nouveaux contenus pour Séries+, Historia, Télétoon et La chaîne Disney. Grâce à l'ensemble de ses chaînes, Corus demeure un incontournable du divertissement. Le palmarès des chaînes spécialisées démontre que les émissions les plus regardées par les Québécois sont diffusées sur Séries+(1). Depuis ses débuts, la chaîne Disney augmente constamment ses parts de marché. Elle a connu la plus forte croissance, toutes chaînes confondues au cours de la dernière année(2).

Depuis plus de dix ans, Séries+ est la chaîne de fiction la plus regardée au Québec(3). Pour conserver sa place et pour ravir son public, la chaîne diffusera une multitude de nouvelles séries et prépare une production originale qui sera dévoilée sous peu. En plus de ramener les grands succès comme NCIS, Bull, Hawaii 5-0 et Instinct, les prochaines grilles horaires rassembleront de nouveaux titres. Grand Hôtel, Station 19, FBI et The Code sont du nombre.

À compter de l'automne 2019, Historia diffusera quatre nouvelles productions originales qui répondent toutes à la mission de la chaîne. Dans les pas de... (Zone 3), Transmission impossible (Datsit Sphère), Au pic et à la pelle (Quiet Motion) et Conquérants des glaces (Amalga), s'ajoutent à une programmation appréciée par le public de la chaîne. Les Montagnards, De l'acier et du feu et La malédiction d'Oak Island figurent sur la liste des favoris.

Dans le segment des chaînes jeunesse, Télétoon et La chaîne Disney forment le duo le plus performant auprès des jeunes et des mamans(4). Le grand succès des Mini-tuques et des Chop Chop Ninja confirme l'attachement du jeune public pour les productions faites ici. Complètement éclatée, la web série Mouvement Deluxe, (Sport)se greffera pour une deuxième et une troisième saison aux contenus de Télétoon la nuit. La série d'animation Les histoires bizarres du professeur Zarbi, (Salambo productions) est en production et sera diffusée en 2019.

« Nous sommes particulièrement fiers de travailler au maintien et au développement de nos marques fortes qui diffusent des émissions qui plaisent. Nous sommes également très confiants que nos auditoires seront ravis de l'arrivée de nos nouveautés », déclare Julie Godon, directrice principale des chaînes spécialisées francophones chez Corus.

Grâce aux bonnes performances de leurs émissions et à la fidélité des auditoires, les chaînes conservent leurs places de choix dans le coeur du public québécois.

