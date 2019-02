INSHUR boucle un financement de série A de 7 millions de dollars et une facilité de crédit de 2 millions de dollars





Après une année de croissance record pour le secteur des technologies de l'assurance (#insurtech), INSHUR a confirmé aujourd'hui avoir clôturé une ronde d'investissement de série A, obtenant ainsi un financement en capital de 7 M$ et une facilité de crédit supplémentaire de 2 M$. L'investissement, dirigé par Munich Re Ventures avec la participation de MTech Capital, soutiendra l'élargissement à de nouveaux territoires et accélérera le rayonnement dans de nouveaux marchés verticaux de l'assurance.

INSHUR est un fournisseur 100 % en ligne d'assurance auto commerciale, actuellement axé sur le marché vertical du covoiturage. Disponible depuis 11 mois à New York, le produit a été lancé récemment au Royaume-Uni.

Utilisant sa plateforme technologique mobile, ses données propriétaires et ses analyses, INSHUR aide les chauffeurs professionnels à acheter une couverture d'assurance, rapidement et à un prix compétitif. Sur un marché où le modèle avec courtier traditionnel est resté inchangé, INSHUR propose une plateforme « mobile first » permettant aux chauffeurs de gérer l'ensemble du cycle de vie de leur assurance depuis leur téléphone portable.

S'exprimant au sujet de l'histoire de croissance d'INSHUR, Dan Bratshpis, son PDG, a déclaré : « Nous sommes enthousiasmés de travailler avec des partenaires en investissement stratégiques qui comprennent la complexité du domaine des technologies de l'assurance et l'opportunité qui se présente à nous. Je suis fier de la croissance autofinancée obtenue à ce jour dans nos deux territoires, qui témoigne de l'excellence de notre équipe. Notre premier tour de financement institutionnel nous permettra de nous développer davantage dans de nouveaux territoires et marchés verticaux de l'assurance aux États-Unis et dans l'Union européenne. »

Andrew Rear, PDG de Digital Partners, a expliqué : « La croissance affichée par INSHUR en moins d'un an montre comment il transforme l'expérience vécue par les conducteurs commerciaux avec l'assurance. Nous sommes fiers d'être à ses côtés depuis le début de son parcours. »

Brian McLoughlin, cofondateur et associé chez MTech Capital, qui rejoint le conseil d'administration d'INSHUR, a affirmé : « Dan et David ont réalisé un excellent travail. Les chauffeurs faisant du covoiturage adorent l'expérience mobile d'INSHUR. INSHUR est le premier investissement dans notre nouveau fonds, ce qui revêt une signification toute particulière pour nous. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec l'équipe d'INSHUR alors qu'elle met en oeuvre sa stratégie de croissance. »

À propos d'INSHUR

INSHUR est le seul fournisseur d'assurance auto commerciale « mobile first » pour les conducteurs.

L'appli mobile permet aux chauffeurs professionnels d'obtenir des devis, d'acheter et de gérer leurs polices d'assurance à leur gré. L'appli GRATUITE est disponible pour les appareils sous Android et iOS. Fondé en octobre 2016, le fournisseur dispose d'équipes à New York et à Brighton (Royaume-Uni). INSHUR procure à ses clients la souplesse nécessaire pour obtenir un devis et acheter une couverture en quelques minutes au lieu de quelques jours. Avec INSHUR, plus besoin d'appeler de multiples courtiers, d'attendre un devis, de trouver une place de parking ou de devoir revenir avec les documents manquants. Le produit a été lancé à New York et au Royaume-Uni.

À propos de MTech Capital

MTech Capital est une société de capital risque axée sur les technologies de l'assurance (« InsurTech »). Disposant de bureaux à Santa Monica et à Londres, nous recherchons des opportunités d'investissement reposant sur les technologies qui, selon nous, peuvent transformer un ou plusieurs éléments de la chaîne de valeur du secteur de l'assurance. Nos commanditaires sont principalement des compagnies d'assurance qui nous aident à offrir une valeur ajoutée aux entrepreneurs du secteur des technologies de l'assurance.

