NSF International introduit des normes mondiales pour le bien-être des animaux

ANN ARBOR, Mich., 14 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- NSF International, une organisation mondiale de santé et de sécurité publique reconnue dans le domaine de la salubrité et la qualité des aliments, a lancé de nouvelles normes mondiales pour le bien-être des animaux afin de tenir compte du cycle de vie complet de toutes les principales espèces et d'établir les meilleures pratiques en matière d'élevage et de gestion responsable. Ces normes sont les premières du genre à établir une approche universelle de la santé et du bien-être des animaux.



Alors que l'industrie alimentaire est de plus en plus attentive aux attentes des consommateurs et des investisseurs ainsi qu'à une forte demande de pratiques transparentes en matière de bien-être animal, il devient impératif que les organisations définissent, mettent en oeuvre et mesurent des systèmes de gestion appropriés pour la santé, le bien-être, la manipulation et les soins des animaux.

Les normes mondiales de NSF International en matière de bien-être animal établissent les meilleures pratiques en le comparant aux réglementations et exigences mondiales et nationales en matière de bien-être animal, aux normes industrielles et aux codes de pratiques. Inspirées par les cinq libertés du bien-être animal et conformes aux lignes directrices de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), les normes mondiales de bien-être animal de NSF International établissent des critères précis pour vérifier la robustesse des systèmes de gestion du bien-être animal pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers, la volaille (dont la ponte des oeufs), les petits ruminants et les porcs. Les normes sont applicables à l'échelle mondiale, car elles tiennent compte de la variabilité des exigences réglementaires et des variations de la pression exercée par les consommateurs. Les domaines clés sont les suivants :

Sources animales, santé et sécurité

Conception, entretien et protection de l'environnement, des installations et de l'équipement des animaux

Manipulation, élevage et engagement de la direction envers la culture du bien-être des animaux

Aliments et eau

Élaborées par NSF International, les normes mondiales pour le bien-être des animaux ont été examinées par un groupe indépendant représentant l'industrie, le milieu universitaire et les organismes de réglementation. Des experts techniques du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Amérique du Sud ont été choisis pour leur expertise, y compris la Dre Temple Grandin, professeure en sciences animales à l'Université d'État du Colorado et consultante en élevage. La Dre Grandin a contribué directement à l'examen des normes de la NSF en matière d'abattage religieux, une composante des normes mondiales du bien-être animal.

Pour assurer la conformité, une installation doit établir, documenter et mettre en oeuvre un système de gestion du bien-être des animaux. Les normes comportent trois niveaux, de sorte qu'il est possible d'amener les clients prescripteurs à faire participer les fournisseurs dès le départ, tout en encourageant la croissance et le développement pour atteindre des niveaux plus élevés de conformité. Le niveau de référence constitue un point de départ pour les fermes ou les installations dans les marchés en développement où les pratiques n'ont pas encore été officialisées. L'étape suivante est « l'assurance » et permet aux prescripteurs d'avoir la certitude que les fournisseurs appliquent les meilleures pratiques en matière de bien-être animal. Le troisième niveau, le plus élevé, est celui de la « certification », qui démontre un engagement total et un plein respect des normes. Tous les niveaux exigent des audits indépendants pour vérifier la conformité et incluent une tolérance zéro pour les abus, les mauvais traitements ou la négligence envers les animaux.

« Le bien-être des animaux est une question qui a un impact sur l'industrie de la production agricole et alimentaire dans le monde entier », a déclaré Robert Prevendar, Directeur général mondial de la sécurité sanitaire pour la chaîne d'approvisionnement alimentaire chez NSF International. « Les normes mondiales de NSF International en matière de bien-être animal sont conçues pour être adaptées à chaque pays, région et marché. Les normes garantissent aux prescripteurs, aux installations et aux producteurs qu'un système de bien-être animal solide et harmonisé est mis en place, quel que soit l'endroit où les animaux et les produits d'origine animale sont achetés ».

Les normes mondiales de bien-être animal de la NSF sont une composante clé des services complets de bien-être animal fournis par NSF International, qui comprennent les tests, les services de durabilité, la vérification des affirmations et, séparément, la formation et la consultation.

Pour de plus amples renseignements sur les normes mondiales de la NSF en matière de bien-être animal, veuillez consulter le site http://www.nsf.org/services/by-industry/food-safety-quality/animal-feed-welfare/animal-welfare ou communiquer avec Miville des Chênes à l'adresse mdeschenes@nsf.org . Pour toute question relative aux médias, veuillez contacter Lindsay Karpinskas à media@nsf.org ou +1-734-773-4194.

NSF International ( nsf.org ) est une organisation mondiale indépendante qui facilite l'élaboration de normes et teste et certifie des produits pour les industries de l'alimentation, de l'eau, des sciences de la santé et des biens de consommation afin de minimiser les effets négatifs sur la santé et protéger l'environnement. Fondée en 1944, NSF s'est engagée à protéger la santé et la sécurité humaines dans le monde entier. Présente dans plus de 175 pays, NSF International est un centre collaborateur de l'Organisation panaméricaine de la santé et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la salubrité des aliments, la qualité de l'eau et le milieu intérieur.

NSF International fournit une expertise et des services alimentaires accrédités dans tous les secteurs de la chaîne d'approvisionnement, y compris l'agriculture, l'alimentation et le bien-être animal, la production, la transformation, la distribution, les produits laitiers, les fruits de mer, les logiciels de gestion de la qualité, la vente au détail et la restauration. Les services comprennent l'Initiative mondiale de la sécurité alimentaire (GFSI), la certification de l'équipement des services alimentaires et des composés non alimentaires, la validation et l'inspection HACCP, la vérification et la certification des affirmations sur les étiquettes, l'analyse de l'ADN et des emballages alimentaires, le développement de produits et de procédés, et la certification transitoire biologique et certifiée par Quality Assurance International (QAI). Par ailleurs, nous offrons des services d'experts-conseils et de formation, y compris des services en matière de fraude alimentaire.

