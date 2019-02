iA Groupe financier déclare ses résultats pour le quatrième trimestre et pour l'année 2018





La société atteint ses objectifs de façon solide tant pour le trimestre que pour l'année

Faits saillants du quatrième trimestre de 2018

BPA divulgué de 1,36 $ (+10 % sur douze mois)

BPA tiré des activités de base 1 de 1,39 $ (+9 % sur douze mois)

de 1,39 $ (+9 % sur douze mois) Ratio de solvabilité de 126 % (119 % 2 au troisième trimestre)

au troisième trimestre) Revue de fin d'année des hypothèses actuarielles : aucune incidence sur le bénéfice

Mise en place d'un programme de rachat d'actions en novembre 2018

Création d'une société de portefeuille avec prise d'effet le 1er janvier 2019

Note : Ce communiqué comporte des données qui ne sont pas conformes aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS » à la fin de ce communiqué pour plus d'information.

QUÉBEC, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Pour le quatrième trimestre terminé le 31 décembre 2018, iA Groupe financier (TSX: IAG) déclare un résultat net attribué aux actionnaires ordinaires de 149,5 millions de dollars, un résultat par action ordinaire (BPA) dilué de 1,36 $ et un rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires1 de 12,5 % pour les douze derniers mois.

Pour l'année au complet, le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires a crû de 19 %, et totalisé 612,7 millions de dollars, et le bénéfice a augmenté de 16 %, et atteint 5,59 $. Vous trouverez un rapport complet des résultats de l'année 2018 de la société dans son Rapport de gestion déposé aujourd'hui sur SEDAR.

« Nos résultats pour 2018 indiquent une forte progression par rapport aux objectifs que nous avons communiqués lors de notre Journée des investisseurs en juin dernier, a commenté Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. Premièrement, le BPA a crû de façon importante par rapport à l'année dernière, soit de 16 %. Deuxièmement, je suis très heureux de la rentabilité améliorée chez iA Auto et habitation et à la division des Régimes d'employés, deux unités d'affaires qui ont apporté une bonne contribution à nos résultats de 2018. Troisièmement, tant les activités en assurance individuelle que celles en assurance biens et risques divers aux États-Unis ont généré des résultats au-dessus des prévisions, ce qui augure bien pour l'avenir. »

« De façon générale, les ventes pour l'année sont satisfaisantes, sauf en ce qui regarde nos activités de fonds communs de placement, qui évoluent dans un environnement d'affaires difficile, a poursuivi M. Ricard. L'intégration de Patrimoine Hollis étant maintenant derrière nous, nous nous concentrons maintenant sur la mise en oeuvre de notre stratégie qui vise à mettre à profit nos réseaux de distribution affiliés et à augmenter la part que nous occupons dans leurs activités. Nous réalisons de réels progrès de ce côté et travaillerons en étroite collaboration avec nos sociétés affiliées en 2019 pour faire fructifier nos précieuses relations. »

Commentant les résultats du quatrième trimestre, Jacques Potvin, vice-président exécutif, chef des finances et actuaire en chef, a ajouté : « Notre bénéfice par action a été à l'intérieur de notre indication donnée aux marchés. Bien que nous ayons connu quelques fluctuations d'expérience en assurance individuelle, nous avons dans l'ensemble généré un solide bénéfice tiré de nos activités de base, qui témoigne des éléments fondamentaux sur lesquels reposent nos activités. De plus, dans le cadre de la révision de nos hypothèses de fin d'année, nous avons réduit notre taux de réinvestissement ultime, ce qui, conjointement avec d'autres raffinements mineurs apportés à notre modèle d'affaires, n'a eu aucune incidence sur notre bénéfice. »

« Notre ratio de solvabilité a terminé l'année bien au-dessus de notre indication. Nous sommes également heureux d'annoncer que nous avons obtenu un crédit pour notre programme de couverture dynamique des fonds distincts, qui non seulement augmente notre capital, mais réduit encore davantage la sensibilité de notre ratio de solvabilité à l'environnement macroéconomique. »

« Nous divulguons notre indication pour 2019 quant au bénéfice et prévoyons que le BPA se situera entre 5,75 $ et 6,15 $, ce qui représente une augmentation de 10 % du milieu de la fourchette cible de 2018, a conclu M. Potvin. De plus, nous avons modifié notre indication pour le ratio de solvabilité pour rendre compte de la diminution de notre sensibilité à l'environnement macroéconomique, attribuable au nouveau régime de capital, qui reconnaît nos bonnes stratégies en matière de gestion des risques, y compris notre programme de couverture du risque lié aux garanties de fonds distincts et d'autres initiatives qui visent à réduire la sensibilité de notre ratio de solvabilité aux marchés boursiers et aux taux d'intérêt. »









Faits saillants sur les résultats







Quatrième trimestre Cumulatif au 31 décembre 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Résultat net attribué aux actionnaires (en millions) 155,0 $ 136,6 $ 13 % 633,7 $ 531,4 $ 19 % Moins : dividendes sur actions privilégiées (en millions) 5,5 $ 3,8 $ 45 % 21,0 $ 15,9 $ 32 % Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires (en millions) 149,5 $ 132,8 $ 13 % 612,7 $ 515,5 $ 19 % Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions) 109,8 107,5 2 % 109,6 107,3 2 % Résultat par action ordinaire (dilué) 1,36 $ 1,24 $ 10 % 5,59 $ 4,81 $ 16 % Résultat par action ordinaire (dilué) tiré des activités de base1 1,39 $ 1,27 $ 9 % 5,55 $ 4,86 $3 14 %















Faits saillants sur d'autres données financières







31 décembre 2018 30 septembre 2018 31 décembre 2017 Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires1,4,5 12,5 % 12,3 % 11,4 % Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires tiré des activités de base1 12,4 % 12,2 % 11,6 % Ratio de solvabilité 126 % 119 %4 120 %6 Valeur comptable par action 47,40 $ 46,65 $ 43,65 $ Actif sous gestion et sous administration 168,8 G$ 177,0 G$ 169,5 G$

________________________________

1 Le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires, le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires tiré des activités de base et le résultat par action ordinaire tiré des activités de base sont des mesures non conformes aux IFRS. Voir le tableau « Conciliation du BPA divulgué avec celui tiré des activités de base » de ce communiqué. 2 Au quatrième trimestre de 2018, la société a effectué un ajustement relatif à l'estimation du passif d'impôts liée aux périodes antérieures en abaissant de 58 millions de dollars les résultats non distribués au 1er janvier 2017. 3 Donnée ajustée à la suite de l'ajout d'un cinquième secteur d'activité (Affaires américaines) 4 Au quatrième trimestre de 2018, la société a effectué un ajustement relatif à l'estimation du passif d'impôts liée aux périodes antérieures en abaissant de 58 millions de dollars les résultats non distribués au 1er janvier 2017. 5 Douze derniers mois 6 Au 1er janvier 2018

FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Création d'une société de portefeuille - Le 1er janvier 2019, l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (iA Assurance) est devenue une filiale de iA Société financière inc. (iA Société financière) en vertu du plan d'arrangement décrit dans la circulaire d'information 2018 et approuvé par les porteurs d'actions ordinaires lors de l'assemblée annuelle tenue le 10 mai 2018. En vertu de ce plan d'arrangement, iA Société financière devient l'émetteur absorbant et les résultats financiers de iA Assurance pour l'année terminée le 31 décembre 2018 constituent les résultats financiers de iA Société financière. Conformément au même plan d'arrangement, l'offre publique de rachat d'actions dans le cours normal de ses activités mise en place par iA Assurance le 12 novembre 2018, et qui permet de racheter jusqu'à 5 % de ses actions ordinaires émises et en circulation, a été transférée à iA Société financière le 1er janvier 2019.

Il est à noter que les indications divulguées dans ce communiqué pour l'année pour 2019 ainsi que dans tous les autres documents relatifs au quatrième trimestre et à la fin d'année se rapportent à l'émetteur absorbant, soit à iA Société financière inc.

Rentabilité - Pour le quatrième trimestre terminé le 31 décembre 2018, iA Groupe financier déclare un résultat par action ordinaire (BPA) dilué de 1,36 $, comparativement à un résultat de 1,24 $ pour le même trimestre en 2017, ce qui représente une hausse de 10 %. Le résultat par action ordinaire (BPA) tiré des activités de base pour le quatrième trimestre se situe pour sa part à 1,39 $, ce qui correspond à une progression de 9 % par rapport au même trimestre en 2017. Ce résultat est conforme à l'indication donnée, soit un BPA tiré des activités de base se situant entre 1,35 $ et 1,45 $.

Le tableau ci-dessous concilie le résultat par action ordinaire divulgué avec le résultat tiré des activités de base pour le quatrième trimestre. Se référer à la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS » pour une explication des ajustements.





Conciliation du BPA divulgué avec celui tiré des activités de base

(Sur base diluée) Quatrième trimestre Cumulatif au 31 décembre 2018 2017 Variation 2018 20177 Variation BPA divulgué 1,36 $ 1,24 $ 10 % 5,59 $ 4,81 $ 16% Ajusté relativement à :











Éléments spécifiques :







Vente d'un immeuble, nette de la perte réalisée sur des investissements disponibles à la vente (0,14 $) -- (0,14 $) -- Ajustement final du prix d'acquisition de Patrimoine Hollis (0,10 $) -- (0,10 $) -- Taxe sur primes -- -- -- 0,04 $ Intégration de Patrimoine Hollis -- 0,02 $ -- 0,08 $ Gains et pertes d'impôt sur le revenu (0,05 ) -- 0,02 $ -- Révision des hypothèses de fin d'année -- 0,10 $ -- 0,10 $ Gains et pertes liés aux marchés financiers 0,28 $ (0,09 $) 0,23 $ (0,26 $) Gains et pertes liés à l'expérience des titulaires de polices en excédent d'un BPA de 0,04 $ 0,04 $ -- (0,05 $) 0,09 $ BPA tiré des activités de base 1,39 $ 1,27 $ 9 % 5,55 $ 4,86 $ 14%

____________________________

7 Données ajustées à la suite de l'ajout d'un cinquième secteur d'activité (Affaires américaines)

Les éléments suivants, présentés dans la section « Sources of Earnings » du cahier d'information financière de la société, expliquent les différences entre les attentes de la direction et le bénéfice déclaré pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2018. Tous les chiffres sont après impôts, à moins d'indication contraire. L'information présentée ci-dessous comporte des mesures non conformes aux IFRS.

Le bénéfice anticipé sur l'en-vigueur a progressé de 5 % si on compare au même trimestre l'an dernier, pour s'établir à 177,3 millions de dollars avant impôts, et témoigne d'une croissance dans les secteurs de la Gestion de patrimoine individuel, de l'Assurance collective et des Affaires américaines. Le bénéfice anticipé sur l'en-vigueur de 2018 inclut les résultats liés à la société DAC acquise dans la division américaine des Services aux concessionnaires. Les résultats de PPI Management Inc. (PPI), acquise à la fin du premier trimestre de 2018, sont pour leur part exprimés à titre de gain d'expérience.

Par ailleurs, la société a enregistré une perte d'expérience nette liée aux marchés financiers et à l'expérience des titulaires de polices de 0,28 $ par action (29,9 millions de dollars) au quatrième trimestre de 2018 en comparaison des attentes de la direction. Vous trouverez ci?dessous une analyse détaillée des gains et des pertes pour chaque secteur d'activité.

L'Assurance individuelle a inscrit une perte d'expérience de 0,24 $ par action (25,9 millions de dollars), attribuable à l'incidence négative des marchés financiers sur les polices d'assurance vie universelle (-0,16 $ par action), à une expérience de mortalité moins favorable que prévu (-0,03 $ par action), à des dépenses plus élevées qu'anticipé (-0,03 $ par action), à des rendements sur placements plus faibles qu'escompté (-0,01 $ par action) et à une augmentation de la provision pour actifs non performants (-0,01 $ par action).

La Gestion de patrimoine individuel a rapporté une perte d'expérience nette de 0,02 $ par action (2,4 millions de dollars). Un gain d'expérience de 0,10 $ par action provenant de l'ajustement final du prix d'acquisition de Patrimoine Hollis a été contrebalancé par une perte liée au programme de couverture dynamique des fonds distincts (-0,09 $ par action) et par l'incidence négative de la dépréciation des marchés financiers sur l'actif sous gestion (-0,03 $ par action).

L'Assurance collective a enregistré un gain d'expérience net de 0,04 $ par action (4,5 millions de dollars), qui découle d'une expérience plus favorable que prévu dans la division des Régimes d'employés.

L'Épargne et retraite collectives a rapporté une perte de 0,02 $ par action (2,5 millions de dollars), attribuable dans une même proportion à une expérience de longévité moins favorable qu'anticipé et à des dépenses plus élevées que prévu.

Les Affaires américaines ont pour leur part connu une perte d'expérience de 0,01 $ par action (0,5 million de dollars), qui s'explique par des réclamations liées à la mortalité supérieures à celles anticipées.

Drain dans les secteurs de l'Assurance individuelle et des Affaires américaines - Le drain lié aux nouvelles ventes a atteint 3,0 millions de dollars avant impôts, ou 4 % des ventes, au cours du trimestre, ce qui représente une perte de 0,01 $ par action, principalement attribuable à un niveau de ventes moins élevé que prévu dans le marché canadien.

Revenu sur le capital - Le revenu sur le capital a atteint 54,6 millions de dollars avant impôts, ce qui représente un gain de 0,18 $ par action. La vente d'un immeuble a été contrebalancée par des pertes réalisées sur des investissements disponibles à la vente et a donné lieu à un gain net de 0,14 $ par action. Des revenus de placements plus élevés que prévu (+0,02 $ par action) et un ajustement pour dépense d'amortissement en lien avec l'acquisition de DAC aux États-Unis (+0,03 $ par action) ont pour leur part été partiellement neutralisés par des amortissements d'actifs intangibles en lien avec l'acquisition de PPI (-0,01 $ par action). L'expérience chez iA Auto et habitation a, de son côté, été légèrement supérieure aux attentes.

Impôts sur le revenu - Le taux d'impôt effectif pour le trimestre, à 19 %, représente un gain de 0,05 $ par action, attribuable à la vente d'un immeuble, précédemment mentionnée, dont le profit n'est imposable qu'en partie.

Révision des hypothèses actuarielles - La révision de fin d'année des hypothèses actuarielles n'a eu aucune incidence sur le bénéfice. Vous trouverez tous les détails relatifs à la révision annuelle des hypothèses actuarielles dans le Rapport de gestion 2018.

Croissance des affaires - Les primes et dépôts au quatrième trimestre ont augmenté pour atteindre 2,6 milliards de dollars (+6 %), ce qui rend compte d'une croissance dans tous les secteurs d'activité, sauf dans celui de la Gestion de patrimoine individuel. L'actif sous gestion et sous administration, à 168,8 milliards de dollars, a légèrement diminué au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre en raison de la dépréciation des marchés financiers et d'entrées de fonds moins importantes.

Le secteur de l'Assurance individuelle a généré des ventes totales de 47,3 millions de dollars au Canada, comparativement à des ventes de 52,8 millions de dollars au même trimestre l'an dernier (-10 %).

Dans le secteur de la Gestion de patrimoine individuel, les ventes de produits garantis ont totalisé 104,8 millions de dollars au quatrième trimestre, ce qui représente une progression de 25 % par rapport à l'année dernière et témoigne de la préférence actuelle des consommateurs pour les produits garantis. Les ventes brutes de fonds distincts ont atteint 460,0 millions de dollars au quatrième trimestre (+2 %), alors que les ventes nettes sont se sont élevées à 76,1 millions de dollars (-25 %). Les ventes brutes de fonds communs de placement ont totalisé 418,8 millions de dollars (-14 %) et les sorties nettes 117,9 millions de dollars, comparativement à des entrées nettes de 30,7 millions de dollars douze mois plus tôt.

Le secteur de l'Assurance collective a inscrit des ventes totales de 324,1 millions de dollars au quatrième trimestre (+9 %). Dans la division des Services aux concessionnaires, les émissions de prêts automobiles non préférentiels ont atteint 98,9 millions de dollars, en progression de 59 %, les ventes en assurance biens et risques divers ont totalisé 54,8 millions de dollars, un résultat qui se compare favorablement à celui douze mois plus tôt (+12 %) et les ventes en assurance crédit se sont élevées à 87,0 millions de dollars (-12 %). Dans la division des Régimes d'employés, les ventes ont totalisé 7,2 millions de dollars, soit un résultat semblable à celui douze mois plus tôt. Dans la division des Solutions pour les marchés spéciaux, les ventes ont été de 76,2 millions de dollars (-4 %).

Dans le secteur de l'Épargne et retraite collectives, les ventes ont totalisé 438,3 millions de dollars au quatrième trimestre (+31 %).

Dans le secteur des Affaires américaines, les ventes en assurance individuelle ont atteint 21,4 millions de dollars américains, ce qui représente une progression de 22 %, alors que du côté des activités liées aux concessionnaires automobiles, l'apport de la nouvelle société acquise le 23 janvier 2018 (DAC) a été de 79,3 millions de dollars américains.

Chez iA Auto et habitation, les primes souscrites au cours du quatrième trimestre ont progressé de 7 %, pour atteindre 68,5 millions de dollars.

Capital - Au 31 décembre 2018, le ratio de solvabilité s'établissait à 126 %, comparativement à un ratio de 119 %8 au 30 septembre 2018. L'augmentation s'explique ainsi : la reconnaissance au quatrième trimestre du programme de couverture des fonds distincts (+3 %); la révision de fin d'année des hypothèses actuarielles, tout particulièrement le renforcement du taux de réinvestissement ultime (+2 %); la génération organique de capital (+1 %); l'augmentation des écarts de crédit (+1 %); et la gestion active du risque lié aux marchés boursiers (+1 %). Du capital a été déployé pour racheter environ 1,1 million d'actions ordinaires de la société en vertu de l'offre publique de rachat d'actions de la société dans le cours normal de ses activités (-1 %).

Dividende - Le conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 41,5 cents par action ordinaire en circulation de iA Société financière inc. Ce dividende sera payable le 15 mars 2019 à tous les actionnaires inscrits le 1er mars 2019.

Réinvestissement des dividendes et achat d'actions - Les actionnaires inscrits qui souhaitent adhérer au régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de iA Société financière pour réinvestir le prochain dividende qui sera versé le 15 mars 2019 doivent s'assurer que le formulaire dûment rempli parvient à Computershare au plus tard à 16 h le 22 février 2019. Pour savoir comment vous inscrire, visitez le site Web de la société à l'adresse ia.ca sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Dividendes. Il est à noter que les actions ordinaires émises en vertu du régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de iA Société financière seront achetées sur le marché secondaire et qu'aucun escompte ne s'appliquera.

Indications aux marchés pour 2019 pour iA Société financière

Bénéfice par action ordinaire : fourchette cible augmentée de 5,75 $ à 6,15 $;

Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires : maintien de la fourchette cible de 11,0 % à 12,5 %;

Ratio de solvabilité : fourchette cible de 110 % à 116 %;

Ratio de distribution du dividende : maintien de la fourchette entre 25 % et 35 %, la cible étant le point médian;

Taux d'impôt effectif : fourchette cible de 20 % à 22 %;

Drain lié aux nouvelles ventes : maintien de la cible annuelle de 6 % des ventes avec une fourchette trimestrielle entre 0 % et

15 %.

Les indications pour le bénéfice par action ordinaire et le rendement des capitaux propres excluent l'impact potentiel de la révision des hypothèses de fin d'année.

_____________________________

8 Au quatrième trimestre de 2018, la société a effectué un ajustement relatif à l'estimation du passif d'impôts liée aux périodes antérieures en abaissant de 58 millions de dollars les résultats non distribués au 1er janvier 2017.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Renseignements financiers non conformes aux IFRS

iA Groupe financier publie ses résultats et ses états financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS). Toutefois, la société publie également certaines mesures qui ne sont pas conformes aux IFRS (non conformes aux IFRS). Une mesure est considérée comme non conforme aux IFRS aux fins de la législation canadienne sur les valeurs mobilières lorsqu'elle est présentée autrement que selon les principes comptables généralement reconnus utilisés pour les états financiers audités de la société. Les mesures financières non conformes aux IFRS sont souvent accompagnées des mesures financières conformes aux IFRS et comparées avec ces dernières afin d'en établir la concordance. Pour certaines mesures financières non conformes aux IFRS, il n'existe toutefois aucune mesure directement comparable selon les IFRS. La société est d'avis que les mesures non conformes aux IFRS fournissent des renseignements additionnels pour mieux comprendre ses résultats financiers et effectuer une meilleure analyse de son potentiel de croissance et de bénéfice, et qu'elles facilitent la comparaison des résultats trimestriels et annuels de ses activités courantes. Comme les mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de définitions ou de significations normalisées, il est possible qu'elles diffèrent des mesures financières non conformes aux IFRS utilisées par d'autres sociétés et elles ne doivent pas être considérées comme une alternative aux mesures de performance financière déterminées conformément aux IFRS. La société incite fortement les investisseurs à consulter l'intégralité de ses états financiers et de ses autres rapports déposés auprès d'organismes publics, et à ne pas se fier à une mesure financière unique, quelle qu'elle soit.

Les mesures financières non conformes aux IFRS publiées par la société incluent, sans toutefois s'y limiter : le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires, le bénéfice par action ordinaire (BPA) tiré des activités de base, le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires tiré des activités de base, les ventes, les ventes nettes, l'actif sous gestion (ASG), l'actif sous administration (ASA), les équivalents de primes, les dépôts, les mesures de provenance du bénéfice (le bénéfice anticipé sur l'en?vigueur, les gains et pertes sur les résultats techniques, le drain lié aux nouvelles ventes, les changements d'hypothèses, les mesures prises par la direction et le revenu sur le capital), le capital, le ratio de solvabilité, les sensibilités aux marchés boursiers et aux taux d'intérêt, les prêts émis, les sommes à recevoir et le taux de perte sur prêts autos moyen.

L'analyse de rentabilité selon la provenance du bénéfice présente les sources de bénéfices en conformité avec la ligne directrice émise par le Bureau du surintendant des institutions financières et établie en collaboration avec l'Institut canadien des actuaires. Cette analyse a pour but de compléter la divulgation qu'exigent les IFRS et de permettre aux intervenants actuels et à venir de mieux comprendre la situation financière de la société et de se faire une opinion plus éclairée sur la qualité, la volatilité potentielle et la pérennité des bénéfices. Elle fournit une analyse de l'écart entre le revenu réel et le revenu qui aurait été déclaré si toutes les hypothèses faites au début de la période de déclaration s'étaient concrétisées pendant la période. Elle présente les mesures suivantes : le bénéfice anticipé sur l'en-vigueur (qui représente la fraction du revenu net consolidé découlant des polices en vigueur au début de la période de déclaration qui devait être réalisée en fonction de la concrétisation des hypothèses de meilleure estimation); les gains et pertes sur les résultats techniques (qui représentent les gains et pertes attribuables à la différence entre les résultats réels au cours de la période de déclaration et les hypothèses de meilleure estimation faites en début de cette même période); le drain lié aux nouvelles ventes (qui représente l'effet au point de vente sur le revenu net découlant de la souscription de nouvelles polices au cours de la période); les changements d'hypothèses, les mesures prises par la direction et le revenu sur le capital (qui représente le revenu net gagné à l'égard de l'excédent de la société).

Les ventes sont des mesures non conformes aux IFRS et permettent de mesurer la capacité de la société à générer de nouvelles affaires. Elles sont définies comme étant les entrées de fonds des nouvelles affaires souscrites au cours de la période. Les primes nettes, qui font partie des produits présentés aux états financiers, incluent à la fois les entrées de fonds provenant des nouvelles affaires souscrites et celles des contrats en vigueur. L'actif sous gestion et sous administration est une mesure non conforme aux IFRS qui permet de mesurer la capacité de la société à générer des honoraires, en particulier en ce qui touche les fonds de placement et les fonds sous administration. Une analyse des produits par secteurs est présentée à la section « Rentabilité » du rapport de gestion annuel.

Le bénéfice par action ordinaire tiré des activités de base est une mesure non conforme aux IFRS qui permet de mieux comprendre la capacité de la société à générer des bénéfices renouvelables.

L'estimation faite par la direction du bénéfice par action ordinaire tiré des activités de base exclut : 1) certains éléments, y compris, sans toutefois s'y limiter, les changements d'hypothèses en fin d'année et les gains et pertes d'impôt inhabituels sur le revenu; 2) les gains et pertes découlant des marchés et qui sont liés aux polices d'assurance vie universelle, aux fonds de placement (ratio de frais de gestion) et au programme de couverture dynamique rattaché aux garanties des fonds distincts; 3) les gains et pertes qui excèdent 0,04 $ par action, sur base trimestrielle, pour le drain sur les nouvelles affaires en assurance individuelle, pour les résultats techniques par unité d'exploitation (Assurance individuelle, Gestion de patrimoine individuel, Assurance collective, Épargne et retraite collectives, Affaires américaines et iA Assurance auto et habitation), pour les gains et pertes d'impôt habituels sur le revenu et pour les revenus d'investissements sur le capital.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué peut contenir des énoncés qui font référence aux stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « prévoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif » et « but » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, les renseignements concernant les résultats d'exploitation futurs possibles ou présumés de la société. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections de la société à l'égard d'événements futurs.

Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs soient raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus sont notamment la conjoncture commerciale et économique; la concurrence et le regroupement des sociétés; les changements apportés aux lois et aux règlements, y compris aux lois fiscales; les liquidités de iA Groupe financier, notamment la disponibilité de financement pour respecter les engagements financiers en place aux dates d'échéance prévues lorsqu'il le faut; l'exactitude de l'information reçue de cocontractants et la capacité des cocontractants à respecter leurs engagements; l'exactitude des conventions comptables et des méthodes actuarielles utilisées par iA Groupe financier; les risques d'assurance, soit le taux de mortalité, le taux de morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices, notamment l'occurrence de catastrophes naturelles ou imputables à l'homme, de pandémies et d'actes terroristes.

Des renseignements supplémentaires sur des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2018 de iA Groupe financier et à la note « Gestion des risques associés aux instruments financiers » afférente aux États financiers consolidés audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2018 de iA Groupe financier, de même que dans d'autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada, qui peuvent être consultés à l'adresse sedar.com.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué reflètent les attentes de la société à la date du présent communiqué. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à publier une révision de ceux-ci afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

Documents relatifs aux résultats financiers

Pour un rapport détaillé sur les résultats de la société du quatrième trimestre, les investisseurs sont invités à consulter le Rapport de gestion pour le trimestre terminé le 31 décembre 2018, les États financiers et les notes afférentes qui s'y rattachent ainsi que le cahier d'information financière (anglais seulement), qui sont tous disponibles sur le site Internet de iA Groupe financier à l'adresse ia.ca sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Rapports financiers et sur le site de SEDAR, à sedar.com.

Conférence téléphonique

La direction tiendra une conférence téléphonique pour présenter les résultats de la société le jeudi 14 février 2019, à 14 h (HE). Pour écouter la conférence téléphonique, il suffira de composer le 1 877 292-6978 (sans frais). La conférence téléphonique sera également disponible en différé, pendant une semaine, à compter de 16 h 30 le jeudi 14 février 2019. Pour écouter la conférence téléphonique en différé, il suffira de composer le 1 800 558-5253 (sans frais) et d'entrer le code d'accès 21911262. Une webdiffusion de la conférence téléphonique (en mode audio seulement) sera également disponible à partir du site Internet de la société, à l'adresse ia.ca.

À propos de iA Groupe financier

Fondé en 1892, iA Groupe financier est l'une des sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine les plus importantes au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

ÉTATS DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS









Trimestres terminés les 31 décembre Périodes de douze mois terminées les 31 décembre (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2018 2017 2018 2017

$ $ $ $ Produits







Primes







Primes brutes 2 167 1 949 8 622 7 829 Primes cédées (190) (139) (773) (575) Primes nettes 1 977 1 810 7 849 7 254 Produits de placement







Intérêts et autres produits tirés des placements 347 333 1 306 1 200 Variation de la juste valeur des placements (177) 1 118 (995) 1 381

170 1 451 311 2 581 Autres produits 440 419 1 752 1 441

2 587 3 680 9 912 11 276 Prestations sur contrats et charges







Prestations et règlements bruts sur contrats 1 317 1 225 5 399 4 879 Prestations et règlements cédés sur contrats (125) (91) (529) (379) Transferts nets aux fonds distincts 221 168 821 1 021 Augmentation (diminution) des passifs relatifs aux contrats d'assurance 261 873 216 1 726 Augmentation (diminution) des passifs relatifs aux contrats d'investissement 8 8 9 14 Diminution (augmentation) de l'actif de réassurance (32) 554 76 580

1 650 2 737 5 992 7 841 Commissions 341 418 1 582 1 449 Frais généraux 353 300 1 329 1 121 Taxes sur primes et autres taxes 32 31 127 118 Charges financières 15 16 63 64

2 391 3 502 9 093 10 593 Résultat avant impôts 196 178 819 683 Impôts sur le résultat 38 40 181 150 Résultat net 158 138 638 533 Résultat net attribué aux contrats avec participation 3 2 4 2 Résultat net attribué aux actionnaires 155 136 634 531 Dividendes sur actions privilégiées 5 4 21 16 Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 150 132 613 515 Résultat par action ordinaire (en dollars)







De base 1,37 1,25 5,62 4,84 Dilué 1,36 1,24 5,59 4,81 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en millions d'unités)







De base 109 107 109 106 Dilué 110 107 110 107 Dividendes par action ordinaire (en dollars) 0,415 0,38 1,59 1,43

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉS





(en millions de dollars) Aux 31 décembre

2018 2017

$ $ Actif



Trésorerie et placements à court terme 1 046 1 141 Obligations 23 592 22 944 Actions 3 055 3 467 Prêts hypothécaires et autres prêts 3 661 3 288 Instruments financiers dérivés 225 395 Avances sur contrats 951 946 Autres placements 329 300 Immeubles de placement 1 720 1 341 Total des placements 34 579 33 822 Autres éléments d'actif 2 172 1 903 Actif de réassurance 1 001 482 Immobilisations corporelles 277 256 Actif d'impôts différés 26 22 Immobilisations incorporelles 1 071 827 Goodwill 633 477 Actif total du fonds général 39 759 37 789 Actif net des fonds distincts 23 781 24 117 Actif total 63 540 61 906 Passif



Passif relatif aux contrats d'assurance 25 940 25 564 Passif relatif aux contrats d'investissement 630 587 Instruments financiers dérivés 429 195 Autres éléments de passif 5 875 5 152 Passif d'impôts différés 266 217 Débentures 901 996 Passif total du fonds général 34 041 32 711 Passif relatif aux fonds distincts 23 781 24 117 Passif total 57 822 56 828 Capitaux propres



Capital social et surplus d'apport 2 203 1 915 Résultats non distribués et cumul des autres éléments du résultat global 3 470 3 122 Comptes des contrats avec participation 45 41

5 718 5 078 Passif et capitaux propres totaux 63 540 61 906

RÉSULTATS SECTORIELS





Les tableaux suivants présentent un sommaire des résultats par secteurs :





Trimestre terminé le 31 décembre 2018

Individuel Collectif







Assurance Gestion de

patrimoine Assurance Épargne et

retraite Affaires américaines Autres Total

$ $ $ $ $ $ $ Produits













Primes nettes 399 565 420 416 102 75 1 977 Produits de placement (63) 143 41 42 12 (5) 170 Autres produits (15) 370 12 22 16 35 440

321 1 078 473 480 130 105 2 587 Charges













Prestations et règlements bruts sur contrats 176 417 284 310 97 33 1 317 Prestations et règlements cédés sur contrats (51) --- (16) (6) (60) 8 (125) Transferts nets aux fonds distincts --- 79 --- 142 --- --- 221 Augmentation (diminution) du passif relatif aux contrats d'assurance 90 235 5 (65) (20) 16 261 Augmentation (diminution) du passif relatif aux contrats d'investissement --- --- 8 --- --- --- 8 Diminution (augmentation) de l'actif de réassurance (72) --- 1 19 35 (15) (32) Commissions, frais généraux et autres charges 164 308 155 28 67 4 726 Charges financières 5 --- 5 --- 1 4 15

312 1 039 442 428 120 50 2 391 Résultat avant impôts et répartition des autres activités 9 39 31 52 10 55 196 Répartition des autres activités 37 7 3 --- 8 (55) --- Résultat avant impôts 46 46 34 52 18 --- 196 Impôts sur le résultat (2) 11 9 15 5 --- 38 Résultat net 48 35 25 37 13 --- 158 Résultat net attribué aux contrats avec participation 3 --- --- --- --- --- 3 Résultat net attribué aux actionnaires 45 35 25 37 13 --- 155









Trimestre terminé le 31 décembre 2017*

Individuel Collectif







Assurance Gestion de

patrimoine Assurance Épargne et

retraite Affaires

américaines Autres Total

$ $ $ $ $ $ $ Produits













Primes nettes 395 536 415 312 80 72 1 810 Produits de placement 1 246 13 41 96 23 32 1 451 Autres produits 27 359 17 23 10 (17) 419

1 668 908 473 431 113 87 3 680 Charges













Prestations et règlements bruts sur contrats 172 404 268 278 61 42 1 225 Prestations et règlements cédés sur contrats (50) --- (12) (7) (28) 6 (91) Transferts nets aux fonds distincts --- 108 --- 60 --- --- 168 Augmentation (diminution) du passif relatif aux contrats d'assurance 744 21 19 52 54 (17) 873 Augmentation (diminution) du passif relatif aux contrats d'investissement --- --- 8 --- --- --- 8 Diminution (augmentation) de l'actif de réassurance 561 --- 6 3 (32) 16 554 Commissions, frais généraux et autres charges 191 316 157 24 50 11 749 Charges financières 3 --- 4 --- --- 9 16

1 621 849 450 410 105 67 3 502 Résultat avant impôts et répartition des autres activités 47 59 23 21 8 20 178 Répartition des autres activités 19 (3) 2 --- 2 (20) --- Résultat avant impôts 66 56 25 21 10 --- 178 Impôts sur le résultat 10 15 7 6 2 --- 40 Résultat net 56 41 18 15 8 --- 138 Résultat net attribué aux contrats avec participation 2 --- --- --- --- --- 2 Résultat net attribué aux actionnaires 54 41 18 15 8 --- 136

























Période de douze mois terminée le 31 décembre 2018

Individuel Collectif







Assurance Gestion de

patrimoine Assurance Épargne et

retraite Affaires

américaines Autres Total

$ $ $ $ $ $ $ Produits













Primes nettes 1 554 2 389 1 612 1 595 405 294 7 849 Produits de placement (89) 118 103 95 (21) 105 311 Autres produits 112 1 471 57 89 67 (44) 1 752

1 577 3 978 1 772 1 779 451 355 9 912 Charges













Prestations et règlements bruts sur contrats 769 1 773 1 115 1 216 375 151 5 399 Prestations et règlements cédés sur contrats (245) --- (69) (24) (225) 34 (529) Transferts nets aux fonds distincts --- 439 --- 382 --- --- 821 Augmentation (diminution) du passif relatif aux contrats d'assurance 83 293 (2) 11 (167) (2) 216 Augmentation (diminution) du passif relatif aux contrats d'investissement --- --- 9 --- --- --- 9 Diminution (augmentation) de l'actif de réassurance (79) --- (6) 23 138 --- 76 Commissions, frais généraux et autres charges 776 1 261 597 97 286 21 3 038 Charges financières 19 --- 18 --- 1 25 63

1 323 3 766 1 662 1 705 408 229 9 093 Résultat avant impôts et répartition des autres activités 254 212 110 74 43 126 819 Répartition des autres activités 90 13 6 --- 17 (126) --- Résultat avant impôts 344 225 116 74 60 --- 819 Impôts sur le résultat 54 61 32 21 13 --- 181 Résultat net 290 164 84 53 47 --- 638 Résultat net attribué aux contrats avec participation 4 --- --- --- --- --- 4 Résultat net attribué aux actionnaires 286 164 84 53 47 --- 634









Période de douze mois terminée le 31 décembre 2017*

Individuel Collectif







Assurance Gestion de

patrimoine Assurance Épargne et

retraite Affaires américaines Autres Total

$ $ $ $ $ $ $ Produits













Primes nettes 1 493 2 200 1 507 1 464 310 280 7 254 Produits de placement 2 089 (28) 102 199 78 141 2 581 Autres produits 95 1 218 69 85 43 (69) 1 441

3 677 3 390 1 678 1 748 431 352 11 276 Charges













Prestations et règlements bruts sur contrats 695 1 622 1 036 1 112 251 163 4 879 Prestations et règlements cédés sur contrats (203) --- (62) (27) (121) 34 (379) Transferts nets aux fonds distincts --- 535 --- 486 --- --- 1 021 Augmentation (diminution) du passif relatif aux contrats d'assurance 1 672 (29) 41 44 34 (36) 1 726 Augmentation (diminution) du passif relatif aux contrats d'investissement --- --- 14 --- --- --- 14 Diminution (augmentation) de l'actif de réassurance 521 --- (12) 5 31 35 580 Commissions, frais généraux et autres charges 731 1 044 580 88 212 33 2 688 Charges financières 12 --- 13 --- --- 39 64

3 428 3 172 1 610 1 708 407 268 10 593 Résultat avant impôts et répartition des autres activités 249 218 68 40 24 84 683 Répartition des autres activités 74 (9) 8 2 9 (84) --- Résultat avant impôts 323 209 76 42 33 --- 683 Impôts sur le résultat 54 55 20 11 10 --- 150 Résultat net 269 154 56 31 23 --- 533 Résultat net attribué aux contrats avec participation 2 --- --- --- --- --- 2 Résultat net attribué aux actionnaires 267 154 56 31 23 --- 531



















* En 2018, la société a modifié la présentation de l'information sectorielle et a ajusté les données au 31 décembre 2017 afin que celles-ci soient établies sur une base comparative.

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE SECTORIELS





Les tableaux suivants présentent un sommaire des états de la situation financière par secteurs :





Au 31 décembre 2018

Individuel Collectif







Assurance Gestion de

patrimoine Assurance Épargne et

retraite Affaires

américaines Autres Total

$ $ $ $ $ $ $ Actif













Placements 19 056 1 823 1 869 3 349 926 7 556 34 579 Actif des fonds distincts --- 13 994 --- 9 787 --- --- 23 781 Actif de réassurance (697) --- 236 131 1 317 14 1 001 Autres 121 940 --- --- 27 3 091 4 179 Actif total 18 480 16 757 2 105 13 267 2 270 10 661 63 540 Passif













Passif relatif aux contrats d'assurance et aux contrats d'investissement 17 787 1 643 2 148 3 452 1 602 (62) 26 570 Passif des fonds distincts --- 13 994 --- 9 787 --- --- 23 781 Autres 287 59 6 3 --- 7 116 7 471 Passif total 18 074 15 696 2 154 13 242 1 602 7 054 57 822









Au 31 décembre 2017*

Individuel Collectif







Assurance Gestion de

patrimoine Assurance Épargne et

retraite Affaires américaines Autres Total

$ $ $ $ $ $ $ Actif













Placements 18 849 1 633 1 721 3 292 768 7 559 33 822 Actif des fonds distincts --- 14 466 --- 9 651 --- --- 24 117 Actif de réassurance (779) --- 228 154 869 10 482 Autres 113 792 13 --- --- 2 567 3 485 Actif total 18 183 16 891 1 962 13 097 1 637 10 136 61 906 Passif













Passif relatif aux contrats d'assurance et aux contrats d'investissement 17 710 1 350 2 079 3 441 1 626 (55) 26 151 Passif des fonds distincts --- 14 466 --- 9 651 --- --- 24 117 Autres 99 43 4 1 --- 6 413 6 560 Passif total 17 809 15 859 2 083 13 093 1 626 6 358 56 828



* En 2018, la société a modifié la présentation de l'information sectorielle et a ajusté les données au 31 décembre 2017 afin que celles-ci soient établies sur une base comparative.

SOURCE Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Communiqué envoyé le 14 février 2019 à 08:45 et diffusé par :