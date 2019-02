La ministre de la Justice annonce la nomination de deux juges de la Cour du Québec et d'une juge de la cour municipale de la Ville de Longueuil





QUÉBEC, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice du Québec, Mme Sonia LeBel, annonce la nomination de Mme Louise Lévesque et de M. Charles Taschereau comme juges de la Cour du Québec. Elle annonce aussi la nomination de Mme Annie Bellemare comme juge de la cour municipale de la Ville de Longueuil.

Mme Louise Lévesque est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Elle a été admise au Barreau en 1985 et a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 1988, elle exerçait sa profession chez Joli-Coeur, Lacasse Avocats où, depuis 2002, elle y était associée. M. Charles Taschereau est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau en 1998 et a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2001, il exerçait sa profession chez Norton Rose Fulbright Canada où, depuis 2010, il y était associé. Mme Lévesque et M. Taschereau exerceront principalement leurs fonctions à la Chambre civile de la Cour du Québec à Québec.

Mme Annie Bellemare est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 2003 et a commencé sa carrière comme procureure de la cour municipale de la Ville de Montréal. Depuis 2013, elle exerçait sa profession à titre de procureure aux poursuites criminelles et pénales pour le district judiciaire de Longueuil.

