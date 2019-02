L'emploi au Québec progresse en 2018, tandis que le taux de chômage descend sous la barre de 6 %





MONTRÉAL, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - En 2018, le Québec enregistre une progression de 38 900 emplois en moyenne (+ 0,9 %) par rapport à 2017. Il s'agit d'une hausse pour une quatrième année consécutive. Le nombre d'emplois atteint ainsi 4 262 200 en 2018.

Avec l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Québec est le moteur de la croissance de l'emploi au Canada en 2018. C'est ce qui ressort de la publication intitulée État du marché du travail au Québec. Bilan de l'année 2018, rendue publique aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec, à la suite de la publication des données officielles finales pour 2018 de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada.

Le taux de chômage descend à un plancher historique

Le taux de chômage diminue sous la barre de 6 % et s'établit à 5,5 % en 2018. Il s'agit du plus bas niveau observé depuis 1976. Le taux d'emploi, quant à lui, s'établit à 61,0 % et atteint lui aussi un sommet historique depuis 42 ans.

La hausse de l'emploi au Québec en 2018 concentrée dans l'emploi permanent et à temps plein

La hausse de l'emploi en 2018 s'observe uniquement dans l'emploi à temps plein et dans l'emploi permanent. Les régions de Montréal (+ 22 600) et de Laval (+ 17 100) sont les principales sources de la croissance de l'emploi au Québec en 2018.

La création d'emploi profite notamment aux femmes, aux personnes de 55 ans et plus et aux salariés du secteur privé

Les employés du secteur privé (+ 24 800) sont à l'origine d'une bonne partie de la croissance de l'emploi en 2018. Les travailleurs de 55 ans et plus bénéficient d'une hausse de 28 900 emplois et continuent ainsi de renforcer leur présence sur le marché du travail. Quant aux femmes (+ 27 000), la croissance de l'emploi est deux fois plus rapide que celle des hommes (+ 11 900).

Les Québécois travaillent en moyenne 35 heures par semaine en 2018. Ce nombre a peu varié par rapport à 2017. Le salaire horaire moyen augmente de 1,9 %, alors que l'inflation progresse de 1,7 %.

La publication État du marché du travail au Québec. Bilan de l'année 2018 présente également une analyse de la situation du marché du travail dans l'ensemble du Canada et les autres provinces. Elle inclut aussi des sections sur les régions administratives du Québec ainsi que sur la population immigrante.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

