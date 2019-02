BMO Marchés des capitaux embauche Monsieur Scott Brison à titre de vice-président du conseil, Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés





MONTRÉAL, le 14 févr. 2019 /CNW/ - BMO Marchés des capitaux a annoncé aujourd'hui qu'elle avait embauché Monsieur Scott Brison à titre de vice-président du conseil, Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés. Dans le cadre de ses fonctions, M. Brison aura comme principales tâches, notamment, de servir les clients principaux et de veiller à l'expansion des affaires. Il sera en poste à Toronto et relèvera de Peter Myers, chef mondial - Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés.

« Les années d'expérience de Scott au sein du gouvernement du Canada combinées à ses connaissances approfondies des questions économiques mondiales et à son expérience dans le secteur privé, en tant qu'entrepreneur et spécialiste en placement, font de lui un ajout précieux pour notre organisation, a déclaré M. Myers. Nous lui souhaitons la bienvenue à BMO Marchés des capitaux. »

M. Brison a été élu à la Chambre de communes du Canada à titre de député de Kings - Hants (Nouvelle-Écosse) lors de sept élections générales et compte plus de vingt années d'expérience au gouvernement. Il a d'abord été élu au Parlement en juin 1997 et a occupé de nombreux postes clés, y compris ceux de président du Conseil du Trésor et de ministre du Gouvernement numérique de 2015 à 2019, de ministre de Services publics et Approvisionnement Canada de 2004 à 2006, et d'adjoint parlementaire au premier ministre (Canada-États-Unis) de 2003 à 2004. Parmi ses autres réalisations, il a aidé à diriger une réforme réglementaire portant sur la concurrence et à améliorer la coopération avec les États-Unis par l'intermédiaire du Conseil de coopération en matière de réglementation.

M. Brison a été un membre de la Commission trilatérale et a été nommé par le Forum économique mondial comme l'un de ses jeunes leaders mondiaux (« Young Global Leaders »). En 2010, le président de la Colombie l'a fait membre de l'Ordre de San Carlos, en reconnaissance de sa contribution à l'accord de libre-échange entre le Canada et la Colombie.

À propos de BMO Marchés des capitaux

BMO Marchés des capitaux est un acteur de premier plan sur la scène nord-américaine des services financiers, offrant à sa clientèle constituée de sociétés, d'institutions et d'administrateurs publics un accès à une gamme complète de produits et services, notamment en ce qui a trait à la prise ferme de titres d'emprunt et de participation, au crédit aux grandes entreprises, au financement de projets, aux services-conseils en matière de fusions et d'acquisitions, à la titrisation, à la gestion de trésorerie, à la gestion des risques de marché, à la recherche sur les actions et les titres d'emprunt et aux opérations sur titres institutionnels. Comptant approximativement 2 700 professionnels situés dans 33 bureaux répartis dans le monde entier, dont 19 en Amérique du Nord, BMO Marchés des capitaux travaille de façon proactive avec les clients pour fournir des solutions financières intégrées et innovatrices.

BMO Marchés des capitaux est une entité de BMO Groupe financier (BMO aux Bourses de New York et de Toronto), un des plus importants fournisseurs de services financiers diversifiés en Amérique du Nord, fort d'un actif de 774 milliards de dollars au 31 octobre 2018.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 14 février 2019 à 08:30 et diffusé par :